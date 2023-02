Sergio Ramos empujó a dos fotógrafos: el feo incidente por el que le llueven las críticas

El PSG acumula tres derrotas consecutivas y tras caer en casa contra el Bayern Múnich (0-1) ve peligrar su participación en la presente edición de la Champions League. De los mejores del equipo galo fue Sergio Ramos, aunque tras el encuentro protagonizó una escena que no estuvo a la altura de su partido.

Después del pitido final, los jugadores del PSG se acercaron hacia uno de los fondos del Parque de los Príncipes y agradecieron con aplausos el apoyo brindado por sus aficionados durante todo el choque. Allí estaba Sergio Ramos, junto a otras estrellas como Neymar o Messi.

En un momento dado, Ramos aparta con el codo a un fotógrafo que parece pisarle o molestarle al echarse hacia atrás mientras hace su trabajo. Es ahí, cuando el central se ve desplazado involuntariamente por otro fotógrafo y en el calentó acaba quitándoselo de encima con un violento empujón.

Embarrassing from Sergio Ramos pic.twitter.com/YYdVCDFB46 — TheSecretScout (@TheSecretScout_) February 15, 2023

La escena no deja en buen lugar a Ramos por su reacción contra los dos fotógrafos, especialmente el segundo de ellos, y el enfrentamiento que luego parece tener desde la distancia con este. Algunos de sus compañeros del PSG miran atónitos a la escena, la cual está teniendo repercusión en las redes sociales.

Las críticas le llueven a Sergio Ramos por las cuentas que están compartiendo varios vídeos del incidente, que fue grabado desde la misma grada a la que aplaudían los futbolistas del PSG. Fue un feo cierre del exfutbolista del Real Madrid en una noche en la que se volvió a ver como en sus mejores tiempos a pesar de la derrota.

Sergio Ramos se mostró en zona mixta tras el partido molesto por el resultado: "En la primera parte salimos a esperarlos, en la segunda tuvimos más espacios. El resultado es malo porque no hemos sabido aprovechar el apoyo de nuestro público", afirmó ante los medios de comunicación el camero.

"Nos ha faltado personalidad con el balón, tenemos que aprender, no hay que conformarse con esto. Nos espera una vuelta ilusionante en la que tenemos que dar la vida", añadió.

"Todos queremos ganar. Pero el fútbol tiene esto, no importa como juegues, lo que importa es el resultado. Ahora tenemos que mantener la cabeza fría. Los que tenemos más experiencia tenemos que tratar de mantener la calma. Tenemos que dar la vuelta a esto", dijo el central del PSG ante el mal momento que atraviesa el equipo.

De lo que no quiso hablar Ramos fue de su futuro tras esta temporada: "Vivo al día, trato de disfrutar del estado que estoy teniendo, desde el final de la temporada pasada me voy sintiendo bien y eso es lo que me hace dar todo por el equipo. Lo que tenga que venir, ya vendrá".

