El 'dardo' de Fernando Alonso en el acto de Aston Martín que se pasó por alto e iba para Alpine

Fernando Alonso pudo compartir este lunes con el mundo su ilusión con el AMR23 y el proyecto en el que se ha embarcado en Aston Martin. El piloto asturiano cree estar en el lugar indicado para volver a luchar por las victorias y soñar con ese tercer Mundial que se le resiste desde hace más de tres lustros.

El monoplaza verde en el que se pondrá al volante esta temporada fue descubierto al mundo. El AMR23 es muy diferente a su predecesor y se ha dicho de él que se ha aprovechado de alguna 'laguna' en el reglamento en su fabricación. De la 'laguna' no se ha vuelto a saber más y no se podrá descubrir hasta que el coche no esté en pista.

Tanta emoción se ve reflejada en un Fernando Alonso con la mirada iluminada a sus 41 años. Tras sus dramáticos pasos por McLaren y Alpine, el piloto asturiano siente estar en un ambiente muy distinto en la escudería británica y está ansioso por comenzar la temporada del Gran Circo.

[Los secretos del AMR23: el nuevo Aston Martin de Fernando Alonso]

Ante tal expectación, se han repasado de arriba abajo las palabras de Alonso durante la presentación del AMR23. Una de las preguntas que había que hacerle era sobre la comparación de su nuevo equipo con anteriores en los que había estado, especialmente Alpine por ser el más reciente. Y el asturiano dejó una 'pulla' que en primera instancia pasó algo desapercibida.

"Todo el mundo aquí es humilde, pero con hambre de éxito incluso aunque no haya experiencia en luchar por podios o por victorias y campeonatos. Pero confían en ellos mismos aunque no lo hayan hecho todavía", dijo Alonso.

Presentación del Aston Martin AMR23 Aston Martin

Es en lo siguiente que dice en lo que se puede entender un mensaje implícito para Alpine y/o McLaren: "Es muy distinto a otros equipos con los que he estado, que quizá habían tenido éxitos en el pasado y estaban en una posición cómoda. Si acababan cuartos, estaban contentos con ser cuartos; si eran quintos, quintos estaba bien... se celebraba ser séptimos", recordó sin querer hacer mención de nadie.

"Aquí no habrá celebraciones hasta que ganemos", añadió con contundencia. Una forma sincera de dejar el pasado atrás y centrarse en lo que viene ahora con Aston Martin. El objetivo es volver a ganar, sin prisas porque eso llegue a corto plazo.

"Estar en los puntos asiduamente, hacer buenas carreras, luchar por algún podio sería ideal... pero más que nada es poner las bases de un coche y un trabajo para el futuro. El año pasado el equipo tuvo un año con dificultades, de las que se aprende mucho, pero este año queremos uno un poco más tranquilo", finalizó Alonso.

