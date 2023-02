La nueva Copa del Mundo femenina de la FIM, a ojos de una piloto: ¿deporte mixto o gran oportunidad?

Ha costado muchos años de esfuerzo, pero parece que por fin el mundo del motor se va abriendo también para las mujeres. La Fórmula 1 estrenará en este 2023 el proyecto de la F1 Academy, una categoría exclusiva para féminas que viene a suplir el desastre de las W Series con la esperanza de que la llegada de una piloto al 'Gran Circo' se pueda producir en cuestión de unos pocos años.

La Federación Internacional de Motociclismo no se ha querido quedar atrás y está muy cerca de dar luz verde a uno de sus proyectos más importantes, la nueva Copa del Mundo femenina de motociclismo. Una competición que, al estar bajo el amparo de la FIM, estará muy cerca del Olimpo de la velocidad, el Mundial que forman las categorías de Moto3, Moto2 y MotoGP.

Con este nuevo proyecto, las mujeres que ahora sueñan con poder llegar y asentarse en el Mundial tendrán un campeonato en el que crecer, desarrollarse y en el que demostrar que la velocidad no entiende de sexos y sí de talento. La nueva Copa del Mundo de la FIM verá la luz en el año 2024 si todo va bien, pero poco a poco ya se van conociendo algunos detalles a la par que se van generando también ciertos debates. Uno de ellos es si el motociclismo debería ser un deporte mixto o si la diferenciación por sexos es un buen camino.

EL ESPAÑOL ha querido hablar con una de las mejores pilotos nacionales del momento, María Herrera (Oropesa, Toledo, 1996) sobre lo que opina de esta nueva categoría que pretende relanzar el nivel de pilotaje de las mujeres en todo el mundo. María, que como otras estrellas como Ana Carrasco ha crecido acostumbrándose a ganar a hombres en su terreno, valora esta nueva competición como un paso adelante sin olvidar que el fin último es tener las mismas oportunidades que los chicos y ahí demostrar que su talento puede ser igual o superior al de cualquiera.

La toledana, que heredó la pasión por las motos de su padre y que la comparte especialmente con su hermana Patricia, se ha convertido en toda una referencia a sus 26 años. Tras pasar por campeonatos como el CEV, Supersport 300 o Moto3, se convirtió en la primera y única mujer capaz de puntuar en cuatro categorías mundiales diferentes. Ahora forma parte de la Copa Mundial de Moto E con el Aspar Team y hace un hueco en su apretada agenda para hablar de la nueva revolución que prepara la FIM y sobre si existe machismo en el universo del motociclismo.

María Herrera con rostro de concentración en su box Imagen Cedida

¿Qué esperas de esta nueva Copa del Mundo de motociclismo que se estrenará en 2024?

Que sea un campeonato mundial femenino ya es importante para las mujeres que vienen desde abajo. Hay gente que quiere correr con chicos, otras quieren correr con chicas... Al final esto abre puertas. Me gustaría que esto creciera, que no fuera solo una copa de 300cc, que fuera como todas las copas, que haya una categoría por ejemplo de 600cc para que todas nosotras tengamos cabida porque somos presente y no pasado. Así que me gustaría que fuera una puerta abierta para todas.

¿El motociclismo debe ser un deporte mixto o tiene que haber diferenciaciones?

Yo creo que podemos competir juntos y puede ser mixto. El problema que yo he visto durante años es que no ha habido el apoyo suficiente a las chicas. Entonces te ves en una situación que no encuentras los sponsors y que no tienes presupuesto. Que esto le puede pasar a muchos chicos también. Pero al ser una chica yo he visto el impedimento de estar ganando y no tener equipo para el año siguiente, así que al haber este campeonato es como que te abre una puerta a que haya más sponsors y más visibilidad como sucede por ejemplo en un campeonato del mundo de motocross que tiene muchísimo valor porque están todas las mejores. En mi caso yo quiero ser la mejor de todos, sea chico o chica, pero si no me puedo dedicar a esto toda la vida por falta de recursos, pues es tener otra vía.

Los Mundiales de Moto3, Moto2 y MotoGP son las categorías más famosas para los aficionados, ¿crees que esta nueva competición puede ser una buena manera de que las mujeres lleguen y se asienten en esos campeonatos?

Creo que sí porque al final evolucionarán tanto las pilotos como las motos que llevan y yo creo que se puede asentar el campeonato. Ya lleva tres años realizándose a nivel europeo y este que es el cuarto va a ser mundial. Han dado un gran salto de calidad, así que yo creo que vendrá fuerte porque han visto que atraen a los sponsors, están viendo que hay movimiento y yo creo que llega para quedarse.

¿Cómo de importante es que este proyecto cuente con el apoyo de la FIM después de tanto tiempo?

Es súper importante porque antes no querían tener un campeonato femenino porque al estar nosotras, tanto Ana Carrasco como yo, luchando con los mejores del mundo, veían que se podía llegar, pero no ven todo lo que hay detrás y toda la dificultad que tenemos para conseguir un sponsor y poder entrenar al mismo nivel. Somos buenas, pero sin una moto buena no se puede competir. Yo puedo decir que tengo la ayuda de Open Bank que creen en la mujer y de mi equipo, el Aspar Team, pero ha sido como un rayo de luz después de 17 años. Y este campeonato puede serlo igual ahora para muchas pilotos.

¿Crees que el hecho de que la Fórmula Uno haya apostado este año por una nueva categoría como la F1 Academy después de lo mal que salieron las W Series ha provocado que la FIM se haya lanzado de verdad a sacar este proyecto adelante?

Yo creo que sí. Todo lo que hacen las motos lo ha hecho la Fórmula 1 antes y yo creo que se han fijado en que está funcionando y que pueden atraer a otro tipo de público. Así pueden atraer a un público femenino y llenar las gradas con más chicas. Es una manera de atraer a aficionados diferentes y yo creo que lo han hecho un poco por eso también, para modernizar todo el sector.

¿Cuál crees que es el motivo por el que se ha tardado tanto en dar este paso?

La verdad es que esto no lo sé porque mira que hemos sido cabezonas y hemos estado ahí insistiendo. Es cierto que como hemos estado compitiendo contra chicos toda la vida, no dábamos pie a que hubiera esto. Pero es verdad que yo nunca he querido competir contra chicas porque en el Campeonato de España yo doblaba a la segunda. Esto quiere decir que faltaba un poquito de nivel. Antes no había tantas chicas y faltaba dar ese paso en la preparación.

Casos como el tuyo o el de Ana Carrasco son muy conocidos en España, ¿tú crees que una piloto con vuestro talento podría llegar competir a buen nivel en Moto GP o crees que las diferencias físicas también juegan un papel demasiado importante?

No te puedo decir al 100% cuánto de importante es eso todavía. Sí he probado una MotoGP y me vi capaz, pero no sé a qué nivel podría estar porque no he tenido un test de tres días entero por ejemplo. Pero yo te digo que entrenando y teniendo las mismas posibilidades, una mujer puede estar ahí arriba.

Cuando te sales un poco de todo lo que es el universo de Moto GP y miras a campeonatos como Superbikes o Moto E, ¿hay más apoyo al sector femenino o es igual de complicado?

Yo tuve la posibilidad de ir a Moto E porque no tenía otra moto fuera y en el equipo Aspar confiaron en mí después de verme en Moto3 mil años y en 600cc que también fui rápido. Pero en Superbikes tampoco hay oportunidades. Al final todos los pilotos están pagando y no veo normal que todos tengan que llevar tanto dinero. MotoGP no es más fácil, pero al menos hay marcas que te ven y apuestan por ti y entonces llegan sponsors que puedes aportar al equipo. En Superbikes eso casi no pasa porque no tiene la misma visibilidad.

La piloto española María Herrera durante una carrera Imagen cedida

¿Consideras que hay machismo en el motociclismo? ¿Y en España concretamente?

Cada vez menos. Cada vez yo me siento más cómoda. De pequeña no lo sentía y estaba súper bien. Luego, cuando estaba ganando el Campeonato de España había algo, pero me sentía genial también. Ya en el Mundial sí que vi un cambio en algunos pilotos. Ahora sí veo que respetan bastante, que les gusta ver tu evolución, no que les ganes obviamente, pero hay muchos que sí les gusta pilotar contigo. Cada vez está cambiando más esto. Hay mentalidades muy retrógradas, gente que todavía no cambia, pero por lo general poquito a poco estamos evolucionando.

¿Te has encontrado con situaciones desagradables dentro o fuera de la pista o has sentido que sólo por el hecho de ser chica has perdido oportunidades o te han cerrado puertas que a un chico de tu nivel sí le han abierto?

Recuerdo que había pilotos que me costaba muchísimo pasarles, tenía que adelantarles cuatro veces para quitármelos de encima, pero no por ser más rápidos, sino porque no me dejaban pasar porque no querían verme delante. Eso es lo único que he visto, algún piloto que le podía su vena machista, pero por lo demás no me he encontrado malas experiencias.

¿Cuál crees que el motivo por el que las empresas o los sponsors no dan el paso definitivo para invertir más en talentos femeninos?

Nos hemos hecho esa pregunta durante muchos años de por qué no llegan empresas y yo creo que es porque no se presentan proyectos de manera clara, sólida y real. Le puedes decir a una empresa "apóyame", pero tienes que ir con un equipo de verdad y que confíe en ti. Hay gente que les intenta vender la moto y al final es todo humo y no se fían de estas cosas. Es como el cuento del lobo, pasa tanto que al final no te creen y no nos distinguen a los buenos de verdad.

Puede ser un poco también efecto de bola de nieve. Si no hay apoyo a las pilotos, no hay un gran equipo detrás y por lo tanto nunca hay un proyecto sólido que presentar, ¿no?

Exacto. Hay dudas y luego termina llegando tarde el proyecto y ya no se puede. Pasa muchas veces que ellos cierran su presupuesto en noviembre y luego hasta febrero muchas veces no terminas firmando y todo va acumulando retraso.

¿Porque crees que ha costado tanto dar pasos hacia adelante en la modalidad de velocidad respecto a otras disciplinas del motor en el caso de las mujeres?

Porque hemos ganado. En velocidad, yo teniendo un material igual que el resto he conseguido ganar. Entonces al final tú ves que se puede. Es lo que te decía antes, nunca he querido competir con chicas porque me aburría y porque en ese momento no había nivel. Ahora te digo que hay mucho más nivel, pero al final si la FIM ve que una chica está ganando en el Campeonato de España a un tal Fabio Quartararo, ¿por qué le va a hacer un campeonato femenino para ella?

¿Puede ser esta nueva Copa del Mundo un apoyo también al motociclismo femenino para que cada vez haya más chicas como María Herrera y al subir el nivel no haga falta hacer dos campeonatos, sino que todos compitan con igualdad de oportunidades en uno solo?

Un poco sí, exacto. O eso, o que la gente que quiera competir sólo contra chicas tenga también esta vía. Pero sí, yo votaría mejor por lo primero.

¿Crees que una buena manera de solucionar la falta de apoyo de las mujeres es que haya cada vez más, no solo dentro de la pista, sino también más ingenieras, más mecánicas y más directivas dentro de la FIM?

Sí porque yo creo que en la FIM hay demasiados hombres, poco a poco va habiendo más mujeres, pero yo siempre veo las mismas caras en la mesa redonda y siempre hay hombres. Por eso no se piensa tanto en la mujer y yo creo que eso debe cambiar pronto. Que por una vez en la vida el presidente de la FIM o de las Federaciones por ejemplo sea una mujer. Que haya más representación.

¿Cómo afrontas este 2023 a título personal?

Pues la verdad que muy ilusionada por la llegada de Ducati a Moto E. Creo que va a ser un capítulo nuevo en mi carrera dentro de las eléctricas. Era una moto que al principio no me veía capaz de pilotar y luego pude hacer un quinto puesto en Italia que me sirvió para hacer un cambio de mentalidad. Estoy muy motivada. Lo necesitaba porque estaba sufriendo un poquito con el cambio de los neumáticos que los pusieron un poco más anchos y entonces la moto se hacía demasiado pesada.

María Herrera, sonriente mientras camina por un circuito Imagen cedida

El asunto de los eléctricos está a debate en ámbitos del motor como la Fórmula 1 o el Rally Dakar. ¿Cómo valoras tu experiencia dentro de Moto E y si crees que es un camino certero para el futuro del motor?

Con Moto E han querido innovar. Es una categoría bastante divertida de pilotar, pero que yo creo que para los espectadores hay que cambiar algo para que entretenga más porque al final lo ves y no suena y es lo que se echa de menos fuera. No motiva tanto como otras competiciones por el sonido, pero realmente para mí la moto es bastante divertida de pilotar.

Dos últimas para cerrar. ¿Crees que sería una buena plataforma para ti si creciera la nueva Copa del Mundo y si de verdad vieras que puede facilitarte el acceso al Mundial de motociclismo?

Sí, me gustaría poder tener una oportunidad ahí. Al final si tienen una categoría relacionada con MotoGP estaría bien. Todos queremos ganarnos la vida con nuestro hobby y estaría chulo tener una parrilla entera femenina con el amparo de MotoGP y desde ahí poder promocionar.

¿Cuál es el mayor sueño profesional que tienes por cumplir?

Demostrarme que puedo pilotar una moto de gran cilindrada y luchar con los mejores por estar arriba.

