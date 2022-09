María Herrera, una mujer en Moto3 en un equipo 100% femenino: "Puedo pilotar como un hombre"

Con siete años empezó a correr en moto, con 16 se convertía en la primera y única mujer en ganar el Campeonato de España de Velocidad y ahora es la única piloto en el mundial de MotoE. Hablamos de María Herrera (Toledo, 1996). El 18 de septiembre, en el GP de Aragón, liderará el Moto3 el primer equipo 100% femenino en la historia del Mundial de MotoGP.

Tiene un pasado la categoría más pequeña del Mundial. Compitió entre 2015 y 2017 de forma regular en Moto3 junto a pilotos como Pecco Bagnaia, Joan Mir, Enea Bastianini o Fabio Quartararo -quien fue su compañero en el CEV-. Hoy todos ellos son estrellas de MotoGP. Los grandes equipos no pusieron la misma confianza en María. La toledana siempre se topó con un muro. "Así ha sido mi vida", reflexiona.

Lleva desde pequeña peleando para que la tomen igual de en cuenta que a los hombres. Sus éxitos en la pista, incluso cuando era una niña, no se veían igual que los del resto. "Todos estaban serios cuando yo ganaba". Se refiere a los padres de los otros niños, de los que era costumbre escuchar comentarios hacia sus hijos como "que no te gane esa niña".

Ahora pelea por algo más importante que cualquier victoria en la pista, que también ya que solo tiene 26 años. Sueña con que las niñas que empiecen ahora en el mundo de las motos no tengan las mismas dificultades que ha tenido ella en su vida. Por eso, de la mano de Angeluss, competirá en Aragón con un equipo completamente femenino.

Su carácter solitario le acompaña a todas partes, desde hace un tiempo, incluso en las pistas de los circuitos. Amante del dibujo -suele crear el diseño de los números y logotipos que luce en sus motos-, creo un casco rosa apoyar la lucha contra el cáncer de mama.

María Herrera Imagen cedida

Pregunta: ¿Qué tal, María? ¿Deseando que llegue el fin de semana de Aragón?

Respuesta: He acabado el campeonato del mundo de Moto E, así que ya centrada en la carrera como wild card de Aragón con todo el equipo femenino que va a ser historia. Es la primera vez que se hace esto, así que muy contenta.

¿Cómo de especial es este regreso a Moto3 con el proyecto Angeluss?

Es como revivir viejos tiempos. Es una categoría que la conozco, pero que ha cambiado mucho. La gente espera grandes cosas, pero ha cambiado todo. Yo estoy en categoría grande y esto lo hago para la visibilidad de este proyecto nuevo con Angeluss.

Y nada, deseando empezar para dar lo mejor, pero para enseñar que las chicas pueden trabajar bien. Tanto mecánicas, técnicas... Todo un equipo femenino puede ir bien.

Yendo por orden cronológico, ¿cómo le nace la pasión por las motos?

Me nace de mi padre. Mi padre nos ha subido a la moto a todos los hermanos, que tengo dos más. Los fines de semana nos íbamos con amigos a montar en un campo de fútbol sala con una mini moto. Y yo hasta que no se acababa la gasolina no paraba.

Quería ganar siempre a todos y me apunté a hacer mis primeras carreras. Lo hice bien y mi padre vio que no iba mal y me apoyó en este deporte.

Escuchaba a padres decir "que no te gane esa niña". Más tarde entendí el verdadero significado de esos comentarios

Y empieza a competir desde muy pequeña... ¿Cómo era hacerlo siendo solo una niña?

Desde los seis añitos... Lo recuerdo muy bien, en el sentido de que me sentía mayor. Realmente, no tenía problemas con la moto y cuando empecé a ver fotos no me esperaba que fuera tan pequeña.

Yo lo veía como si hiciera fútbol. Tenía mucha cabeza. no hacía locuras espontáneas y, al final, mis padres se fiaban. No era más que un fin de semana montando en moto. Era divertido.

¿Era señalada simplemente por ser una chica?

Sí que escuchaba comentarios, pero me lo tomaba bien. En ese momento, ni lo tomaba en cuenta. Escuchaba que decían "que no te gane esa niña" y yo me reía. Pensaba "le voy a ganar", me da igual.

Escuchaba cosas así, pero hasta que no fui mayor no me di cuenta de por qué lo decían, Entendí lo que significaba que una mujer, una niña, le ganara a un niño. Lo escuchaba sobre todo de los padres, que eran los que más exigían a los niños.

María Herrera Imagen cedida

Según fue ganando carreras, campeonatos... ¿Esas actitudes machistas persistían?

Llegaba a los circuitos, todo el mundo me sonreía y cuando ganaba todos estaban serios. Cuando empecé a ganar, me tomaban en cuenta y al final me llevaba bien con todos. Esto cuando tenía entre 14 y 16 años. Luego ya cuando eres más mayor, pues sí que molesta todavía más que una mujer gane. No sé por qué. A mí nunca me dolían realmente [los comentarios machistas], pero a ellos sí que yo ganara.

¿Por qué cree que, pese a ganar, sigue habiendo esa barrera para las mujeres?

No sé por qué hay tanta barrera. La confianza no está todavía 100% con la mujer. Se necesita demostrar 400 veces más que somos válidas y lo que realmente se necesita solo es una estabilidad: estar en un equipo que tenga las armas para ganar, tener ayudas para poder pagar tu nutricionista, tu fisio y tu entrenador como todo deportista. Y tener todas las ganas igual que un hombre, no más.

Le quería leer una frase que dejó el CEO de la F1, Domenicali, hace unas semanas: "A menos que haya algo como un meteorito, no veo a una chica que ingrese a la F1 en los próximos cinco años". ¿Qué opinión tiene?

Yo puedo hablar de la MotoGP y no creo que sea verdad. Si yo tengo una estabilidad, puedo pilotar una MotoGP perfectamente como un hombre. Ya la he pilotado y aparte yo he pilotado una MotoE, que son 260 kilos. Quiero decir que físicamente puedo hacerlo y no me sacan tres segundos, me sacan medio en todo caso. Comentarios como esos son los que están fuera de lugar.

Podría estar en MotoGP con Quartararo o Pecco, pero mi línea no fue igual de progresiva por la desconfianza

En su caso, compartio tiempo en el box y pista con Fabio Quartararo, campeón del mundo de MotoGP. ¿Cree que de haber sido un hombre hubiera tenido más oportunidades de estar ahora compitiendo ahí con él?

Sí, competía con Fabio, con Álex Márquez o Pecco Bagnaia. Realmente, yo podría estar ahí. No me veo inferior a ellos. Solo veo que mi línea no sido progresiva, sino súper inestable por lo que es. Es la desconfianza. A mí no me dejaron saltar de Moto3 y me tuve que buscar la vida.

¿A qué conclusión ha llegado para explicarse que la línea no haya sido igual de progresiva que la de los otros pilotos?

Yo no tuve un equipo fuerte en el Mundial de Moto3, por lo que no pude demostrar casi nada. El primer año sí que lo hice muy bien, pero el segundo año no pude demostrar apenas. Nunca conseguí algo que me hiciera ver realmente el potencial que llevaba en el Campeonato de España, cuando estaba con Fabio [Quartararo].

Ahí se rompió un poco la confianza en mí y tuve que buscarla en 600. Ahí iba rápido, pero tampoco conseguí un equipo competente para el Mundial. Así ha sido mi vida. Cuando he subido al Mundial, no he tenido equipos buenos.

De ahí la importancia de una apuesta como la de Angeluss. ¿Cómo le llegó la propuesta?

Tengo que decir que, por ejemplo, OpenBank sí que ha apostado por mí en MotoE. Es cierto que el primer año lo hicimos muy bien, luché por el podio, pero es una categoría difícil. Si estuviese en Moto2 lo haría muchísimo mejor.

Hablando de Angeluss. Me dijeron que tenían que hablar conmigo de un proyecto. me comentaron que sería todo entero de chicas y servirá para abrir camino a las nuevas generaciones en los días de mañana. No me esperaba para nada que me dijeran lo de Moto3. Me echó un poco para atrás porque no quería volver a Moto3. Al ser una carrera... Solo hemos hecho un entrenamiento, así que me costará para coger un poco el ritmo.

Quiero que se visibilice a la mujer trabajando en equipo en MotoGP

¿Qué cree que se puede conseguir con esto?

Al tener un equipo entero femenino, se puede hacer ver que se trabaja bien y que se visibilice a la mujer trabajando en equipo en MotoGP. El resultado ahí me parece indiferente porque todo el mundo lleva mucho tiempo trabajando este año con la moto y yo vengo de otra categoría, así que mi potencial no se verá en una carrera. Me gustaría estar competitiva porque lo estoy.

¿Ve cada vez más mujeres trabajando dentro del motociclismo?

Poquito a poco se ven más. Sobre todo veo coordinadoras. No veo tantas ingenieras, mecánicas telemétricas sí que algo más... Va poco a poco. En especial hay muchísimas más mujeres que se encargan de coordinar temas logísticos y demás.

Además de este proyecto, ¿tiene otros planes de futuro para ayudar a la integración de la mujer dentro del motociclismo?

Este es un proyecto muy interesante porque quieren abrir un camino desde lo más pequeño hasta llegar a MotoGP. Yo si puedo meterlos en categoría intermedia y trabajar para un futuro alcanzar la categoría reina sería increíble.

Y poder ayudar a las pequeñas en una escuela. Yo quiero hacer una base en la que haya chicas que no tengan la dificultad que he tenido yo para conseguir un sitio. Que tengan un hueco para ir dando pasos con proyección, que confíen en ellas.

