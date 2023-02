Nerea Martí sigue haciendo historia: primera piloto española en llegar a la nueva F1 Academy

La nueva F1 Academy sigue dando pasos hacia delante. Si hace unos días se conocía que la piloto suiza Léna Bühler sería la primera mujer seleccionada para esta nueva categoría 100% dependiente del 'Gran Circo', ahora se ha podido saber cuál será la primera corredora española que tendrá la oportunidad de brillar entre las mejores del mundo.

Se trata de Nerea Martí. La joven valenciana de solo 21 años ha fichado por el equipo Campos Racing para correr esta nueva competición de la que todavía se conocen pocos detalles, pero que se espera que eche a andar ya en este 2023. Al menos, ese es el plan que tiene por delante de la Fórmula 1, organizadora y regidora de la categoría.

Según van avanzando los días se van conociendo más elementos de lo que será la primera categoría solo para mujer en la historia de la Fórmula 1. La compañía más grande del automovilismo por fin se ha abierto a apoyar al género femenino y en ese proyecto estará, al menos en esta temporada de debut, Nerea Martí, una de las grandes joyas del motorsport nacional.

Nerea, a pesar de su juventud, viene de disputar dos temporadas en las W Series, el campeonato de monoplazas para mujer más importante del planeta. Por eso, ya sabe de sobra lo que es competir en la élite. Y ahora pasará a hacerlo en una F1 Academy que está dando mucho de qué hablar en el mundillo. Entre sus principales éxitos, la valenciana puede presumir de haber sido incluso campeona de España de Turismos junto a una de las marcas más potentes del planeta, BMW.

Nerea Martí compitiendo en las W Series 2021 Europa Press

Triunfos en su corta, pero intensa trayectoria no le faltan y por eso una compañía tan potente a nivel nacional como Campos Racing ha querido apostar fuerte por su talento y, sobre todo, por su progresión. No hay que olvidar que el plan de la Fórmula 1 que en cuestión de unos años, no más de tres, alguna de estas pilotos puedan ascender en el escalafón de monoplazas y conseguir un lugar en la parrilla de la F3 primero y después de la F2.

Una oportunidad única

Aunque el salto a la Fórmula 1 todavía se ve muy lejano, lo cierto es que esa es la meta de este gran proyecto que primero necesita establecerse y consolidarse. Nerea se ha mostrado muy feliz de poder formar parte de él desde el principio y es que para siempre podrá decir que ella fue una de las pioneras de F1 Academy.

"Estoy muy feliz de unirme a Campos Racing para la primera temporada de la F1 Academy. Es una oportunidad increíble para seguir dando pasos hacia adelante en mi carrera deportiva y no tengo dudas de que juntos lograremos cumplir todos nuestros objetivos".

A pesar de que quedan muchos secretos por desvelarse, la F1 ya ha dado a conocer algunos de detalles de este nuevo Mundial. Lo principal será que todas las pilotos competirán sobre un monoplaza con idéntico chasis: el Tatuus F4-T421. Además, aunque no se conoce todavía el calendario, sí se sabe que serán siete fines de semana con tres pruebas en cada uno de ellos.

De momento, para este primer curso serán cinco los equipos participantes y cada contará con tres pilotos. Y en uno de ellos, en Campos Racing, estará una Nerea Martí que afronta este nuevo reto en su carrera con una ambición y una ilusión casi imparables. Por si fuera poco con esta gran oportunidad, la dirección de F1 Academy va a hacer una inversión millonaria y es que destinará una beca de 150.000 euros para cada corredora para apoyar sus carreras.

