La Fórmula 1 estalla por la entrada de nuevos equipos: "Son un riesgo, no un beneficio"

Cuidado con acercarse a la Fórmula 1 porque la cosa está que arde. Ahora mismo, el 'Gran Circo' es un auténtico polvorín que amenaza por estallar en varios frentes. Y uno es la composición futura de la parrilla. Muchas empresas están estudiando hacer su entrada en el negocio de cara al 2026, cuando hasta dos nuevas escuderías podrían entrar.

La FIA apuesta por esta opción, pero la Fórmula 1, con Liberty Media y los equipos en tándem, de momento se niegan a esta opción ya que consideran que no ampliaría el negocio, sino que habría que repartir el mismo pastel en más porciones. Lo que era un secreto a voces se ha destapado ahora de manera abierta tras las palabras lanzadas por Guenther Steiner.

El jefe del equipo Haas ha alzado la voz y ha mostrado de manera clara su opinión: no quiere nuevas escuderías en la Fórmula 1. Además, manda una advertencia. Él sabe mejor que nadie lo difícil que ha sido mantener a su escudería en el 'Gran Circo', especialmente después de perder el apoyo de Rusia por su entrada en la guerra, y no quiere que el equipo que entre lo haga para salir poco después en plena bancarrota.

El Team Principal de Haas ha concedido una entrevista a Sky donde ha pasado la patata caliente a la F1 y a la FIA, pero donde ha dejado claro el sentir de la parrilla: "Un undécimo equipo no sé lo que podría aportar, pero no soy yo el que decide. Son temas de Liberty Media y de la FIA, son ellos los que gestionan el negocio general de la Fórmula 1. En este momento no hay ninguna ventaja para que una nueva escudería venga a por las otras. Sólo existe riesgo, no hay beneficio".

Guenther apunta a lo cara que se ha puesto ahora mismo la Fórmula 1, sobre todo por la subida del nivel y de los costes. Cada vez se necesita una inversión más fuerte para intentar pelear por algún objetivo. Entre ellos el de mantenerse a flote.

Bloqueo a la parrilla

"Hace cinco años te hacías con un equipo por nada. Te hacías con su estructura, nadie la quería, pues su idea era marcharse del negocio, pero ahora todos quieren un equipo. Hay mucha gente que busca llegar a la Fórmula 1 porque está en un buen momento y las diez escuderías que están son financieramente estables".

La Fórmula 1 sigue siendo la gallina de los huevos de oro del mundo del motor. Por ello, los que se han conseguido consolidar en ella no quieren perder su trono y tampoco están dispuestos a compartirlo a cualquier precio. La tensión ahora mismo es total y la llegada de nuevos proyectos como el de Andretti y Cadillac o los que han sonado en varias ocasiones como el del Grupo Volkswagen con Porsche y Audi generan un cierto malestar en el paddock.

"Es un muy buen entorno en este momento, nadie está sufriendo. Por ello, si ponemos un undécimo equipo que vaya a afectar en el reparto de premios, estaría el riesgo de que alguien tenga problemas para seguir adelante en el futuro. Entonces no sé por qué hay que correr ese riesgo si no hay ventajas".

