El guiño de Joao Cancelo al Real Madrid ante los rumores y la realidad detrás de su mensaje

La cesión de Joao Cancelo al Bayern Múnich fue una de las grandes operaciones que dejó el último mercado de invierno. Entremedias apareció el nombre del Real Madrid, que cerró la ventana de traspasos sin incorporaciones ni salidas en su plantilla. ¿Es verdad que pudo ir el lateral portugués al club blanco?

Cancelo jugó este martes en Champions contra el PSG. Fueron solo los primeros 45 minutos, pero en ese tiempo dejó buenos detalles especialmente en ataque. En los partidos que ha jugado hasta el momento con el Bayern, cuatro en total, ha dejado ya dos asistencias.

Tras la victoria ante el PSG, Joao Cancelo habló ante los micrófonos de Movistar+ en zona mixta. El carrilero fue preguntado por el supuesto interés del Real Madrid y lo desmintiendo, mandando de paso un guiño: "No me ha llegado ninguna oferta del Real Madrid. Es un placer para mí que se diga porque es de los mejores del mundo y eso significa que estoy haciendo las cosas bien", dijo el jugador del Bayern.

Se viene semanas rumoreando sobre si Cancelo pudo fichar por el Real Madrid. El periodista italiano Fabrizio Romano avanzó que el entorno del jugador le había ofrecido al club blanco en enero, pero las conversaciones no fueron más allá. Esto, sin embargo, fue desmentido por Carlo Ancelotti en una rueda de prensa reciente: "No es verdad", dijo ante la cuestión de si hubo ofrecimiento de jugadores en invierno.

Con ofrecimiento o no, el Madrid tenía claro que no se iba a lanzar a la piscina ante cualquier fichaje en enero. Cancelo era un futbolista atractivo, pero el club blanco no habría llegado a aceptar una cláusula de compra por 70 millones de euros como cerró el Bayern Múnich. En el club blanco confían en jugadores de futuro como Vinicius Tobías y, además, no ayuda que el representante del portugués sea Jorge Mendes.

En el Madrid apostaron terminar la temporada con la plantilla que tienen, casi idéntica a la que hace un año se hizo con el doblete de Champions League y Liga. Cada paso del club en el mercado es muy medido y es reacio a reclutar en una ventana de urgencias como es la de invierno.

Los fichajes a futuro de Fran García (verano de 2023) y Endrick (verano de 2024) fueron las operaciones que el Madrid cerró en verano y esa es la línea que se seguirá. Una vez acabada la temporada se estudiará si merece la pena fichar en los laterales, aunque a día de hoy no es la idea con Carvajal y Lucas Vázquez (más el comodín de Vinicius Tobías) por la derecha y Mendy y Fran por la izquierda.

Cancelo pasa página

Cancelo, mientras tanto, abrió otra etapa de su carrera en el Bayern. Se fue del City por a puerta de atrás, a pesar de ser un jugador importante para Guardiola durante los últimos años. Desmintió un enfrentamiento con el catalán: "Es mentira que me haya peleado con Guardiola. No me sentía importante para el equipo en los últimos partidos. Hablé con el míster y lo entendió y decidimos que lo mejor era salir. A mí me gustan las nuevas oportunidades. Le estoy muy agradecido tanto a Pep como al club porque me dieron todo. Es un club que nunca voy a olvidar. Al final del año quizá pueda volver".

El Bayern ganó 0-1 en París y eso le da una gran ventaja para afrontar la vuelta de los octavos de Champions en casa: "El PSG es un equipo que tiene mucho talento individual, con jugadores muy completos, que hacen cosas que otros no pueden. Hay que ser un equipo para volver a ganar en Múnich".

