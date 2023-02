Kroos da el primer paso para resolver su futuro: "Me retiraré en el Madrid"

El culebrón de Toni Kroos va dando poco a poco pasos hacia su final. El centrocampista del Real Madrid termina contrato con el conjunto blanco este 30 de junio y el asunto de su renovación es ahora mismo una cuestión capital para el club. Se va acabando el tiempo para que el alemán decida y también para que la entidad merengue piense en una alternativa.

Esa es ahora mismo la mayor preocupación de la junta directiva. Quieren respetar a Toni Kroos, leyenda del club, pero también quieren margen de actuación para poder salir al mercado y buscar un recambio si finalmente decide abandonar la 'Casa Blanca'. El nombre de Bellingham está apuntado en rojo en la agenda madridista, pero el británico no sería un recambio puro, sino más bien una especie de parche ya que su función en el equipo es la que tarde o temprano dejará Luka Modric.

El Real Madrid desea a Jude Bellingham, pero este movimiento dependerá de lo que pase con las dos piezas históricas de la medular blanca. Modric si parece más decidido a continuar aunque desde Arabia Saudí le están tentando con fuerza. La gran duda está en Kroos, ya que nadie sabe qué va a hacer. Ni siquiera él mismo.

[Los motivos por los que la renovación de Kroos con el Real Madrid es la mejor decisión]

Todo hace indicar que continuará un curso más. O al menos eso es lo que quiere pensar el club, el madridismo y su entrenador. Carlo Ancelotti decía esto hace unas horas en rueda de prensa: "Yo sé lo que va a pasar, pero no lo voy a decir, porque no soy Kroos. De hecho, a mí no me lo ha dicho, pero la sensación que tengo es positiva. Que puede renovar".

Toni Kroos, en un partido del Real Madrid de la temporada 2022/2023 AFP7 / Europa Press

El italiano quiere que se quede, pero realmente no tiene ningún tipo de información al respecto. Y es que solo con una bola de cristal se podría averiguar ahora mismo lo que va a hacer el centrocampista germano. El propio Kroos acaba de romper su silencio para dar una clave que sí es importante para su futuro y que, como no, ayuda a desliar un poco la madeja.

Retirada en el Real Madrid

Kroos ha hablado en el famoso pódcast que comparte con su hermano Felix, Einfach mal luppen, done ha confirmado que su intención es acabar sus días de blanco: "Me retiraré aquí". Una aclaración que tranquiliza al madridismo, aunque por poco tiempo, ya que tiene una segunda parte: "Pero aún no sé cuándo será".

Toni no está pensando en nuevas aventuras, ni en ganar dinero en países como Qatar, Arabia Saudí o Estados Unidos. Tampoco en una retirada gloriosa en Alemania. Quiere dejar el fútbol en lo más alto y eso es hacerlo en el Real Madrid. El líder de la medular blanca también ha confirmado que su relación con el club es excelente y que están respetando todos sus plazos a pesar de que sabe que no son fáciles: "No tengo ningún tipo de presión".

[La primera vez de Modric y Kroos sin Casemiro y su mensaje especial desde Mánchester]

Por último, Kroos ha vuelto a lanzar la pelota al aire sin saber todavía donde va a caer y es que no ha decidido todavía si va a continuar vistiendo de blanco o si va a poner punto y final a una de las carreras más legendarias del fútbol alemán: "A día de hoy no existe ninguna decisión final por mi parte, tan solo una tendencia". Tendencia, eso sí, que parece positiva.

Sigue los temas que te interesan