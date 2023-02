Kroos: "¿Renovación? No hay decisión, pero ninguna de las dos partes hará tonterías"

El "estoy hasta las narices" de Margallo a Pablo Iglesias: "Me planteé no volver...

Toni Kroos conquistó su sexto Mundial de Clubes. Nadie tiene más que él, incluso doble en número de entorchados internacionales de la FIFA al FC Barcelona. El centrocampista alemán fue titular tanto en la victoria en semifinales contra el Al Ahly egipcio como en la gran final frente al Al Hilal saudí.

Después de la victoria sobre el Al Hilal en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, Kroos habló sobre su futuro. Finaliza contrato al final de la presente temporada y todavía no ha renovado. Sin embargo, sí avanzó que está en conversaciones con el Real Madrid, pero que todavía no hay una decisión definitiva.

"Sí, estoy pensando qué hacer la próxima vez temporada, estoy en contacto con el club. Mi experiencia me dice que lo mejor es hablar las cosas dentro. Si hay algo oficial lo vais a saber seguro. Hay muchos factores. Hay que ser honesto. No tardará mucho la decisión. De momento no hay decisión, pero estamos tranquilos porque ninguna de las dos partes hará tonterías. Yo estoy muy tranquilo", afirmó Kroos.

Quiere ser "honesto" y quedarse solo si puede ayudar al Real Madrid estando a un nivel top. Algo que ha dejado ya de sobra demostrado a sus 33 años, con sus 30 partidos y 2226 minutos entre todas las competiciones a estas alturas de la temporada 2022/2023. "Estoy jugando mucho y creo que aún puedo ayudar al equipo. Es normal que con este calendario a veces sea suplente o no acabe partidos", agregó el germano.

En lo que se refiere al torneo, Kroos apuntó que merecían "estar aquí por la manera en la que sufrimos la temporada". "Jugamos ante rivales que en cada partido se juegan la vida. Hay que ser serio siempre y nosotros casi siempre lo somos", continuó diciendo ante los medios del club.

"Estamos aquí para ganar títulos. Lo hemos hecho bien. Han sido dos partidos que teníamos que ganar. Primero había que jugarlos y ahora vamos a celebrarlo. No pienso en un número al que llegar. Intento disfrutar del fútbol y trabajar. Luego llegan los resultados. Para llegar hasta aquí hay que ganar la Champions. Lo vamos a intentar otra vez, pero sabemos que es difícil. Estoy muy feliz con los seis Mundiales de Clubes", afirmó el futbolista.

Aunque también hubo tiempo para la autocrítica por esos tres goles encajados frente al Al Hilal: "El camino es muy largo. En la Champions sufrimos en las eliminatorias y el premio es llegar hasta aquí. Para los rivales de este torneo es el partido de su vida y tienes que ganarles. Hemos sido serios, pero nos ha faltado defender un poco mejor en los dos partidos".

El Mundial de Clubes sirve al Real Madrid para recuperar confianza y encarar los próximos objetivos. Estos pasan por ganar al Barça en El Clásico de las semifinales de la Copa del Rey, superar al Liverpool en los octavos de final de la UEFA Champions League y lograr remontar en La Liga para volver a cantar el alirón al final del curso.

"Salimos de aquí con buenas sensaciones y un título más. Estamos motivados, pero tenemos un calendario muy duro porque jugamos cada tres o cuatro días. Pero estamos listos para ello y veremos cómo salimos", sentenció un Toni Kroos que apunta a ser protagonista en las próximas semanas.

