Fede Valverde vuelve a sonreír: recupera su mejor fútbol tras su momento personal más difícil

El rendimiento de Fede Valverde se había puesto en duda tras el Mundial de Qatar. El uruguayo regresó con una versión alicaída de lo que se esperaba de él y más tras su espectacular arranque de temporada, donde conquistó a todos con su desempeño en el centro del campo del Real Madrid. Durante la final del Mundial de Clubes, se resolvió el misterio que rodeaba al centrocampista y se vio de nuevo su mejor versión, con doblete incluido.

A través de su mujer, Mina Bonino, se desveló todo lo que estaba sucediendo alrededor de Fede Valverde, desgranando esa notable bajada de rendimiento desde el pasado mes de diciembre. Su pareja dio a conocer los detalles de su embarazo y publicó que a punto habían estado de perder a su bebe.

Ella misma dio más detalles de lo sucedido. A través de una serie de pruebas, se enteraron que su embarazo no podía seguir adelante por un problema médico, algo que trataron de llevar en silencio para no desatar las polémicas. Con la gestación en un estado muy avanzado, decidieron tener una segunda opinión, para la que se prepararon con la peor de las noticias en la cabeza.

Hace poco salió una noticia que había perdido un embarazo. No fui capaz de desmentirlo, porque era lo que creíamos que sucedería. Era incompatible con la vida. Nos preparamos durante un mes para lo peor. Cómo el embarazo estaba muy avanzado teníamos que confirmarlo con la prueba: https://t.co/6Gwl9pz7l8 — Mina Bonino (@Minabonino) February 11, 2023

"Hace poco salió una noticia que había perdido un embarazo. No fui capaz de desmentirlo, porque era lo que creíamos que sucedería. Era incompatible con la vida. Nos preparamos durante un mes para lo peor. Cómo el embarazo estaba muy avanzado teníamos que confirmarlo con la prueba", explica en un inicio Mina.

"Y después de haber llorado un mes entero, de haber hecho un duelo, mientras tenía en la panza a mi segundo hijo, ayer nos llegó la noticia menos pensada: El bebé está bien. Todo es normal Todavía no lo procesamos, fue un mes muy difícil y esto es empezar de nuevo. GRACIAS", concluía la mujer de Fede Valverde desvelando la verdad de lo ocurrido.

Y después de haber llorado un mes entero, de haber hecho un duelo, mientras tenía en la panza a mi segundo hijo, ayer nos llegó la noticia menos pensada: El bebé está bien. Todo es normal 🤍

Todavía no lo procesamos, fue un mes muy difícil y esto es empezar de nuevo. GRACIAS 🤍 — Mina Bonino (@Minabonino) February 11, 2023

Por suerte, la pareja del jugador confirmó que finalmente su embarazo ha conseguido salir hacia delante a pesar de los problemas. Un mensaje que sirvió para entender el mal trago por el que estaba pasando el futbolista uruguayo, que se había mostrado completamente atenazado en los últimos partidos del Real Madrid y por el cual había sido criticado.

Además, el jugador dejó un detalle más y se acordó de su futuro hijo tras marcar uno de los goles. En la celebración, se llevó el dedo a la boca, simulando ser un bebé, y mostrando su alegría por la buena noticia recibida y el tanto marcado, que le convertía en uno de los jugadores del partido.

[Vinicius brilla y gana el Balón de Oro del Mundial de Clubes: Fede Valverde se queda con el de Plata]

Su mejor versión

A pesar de todo lo sucedido, Valverde supo reponerse y dejar atrás el fatídico mes de enero vivido, donde llegó a pensar que perdía a su futuro hijo. Y lo hizo de la mejor manera, dando un auténtico recital en la final del Mundial de Clubes. En ella, el charrúa fue uno de los mejores.

El '15' consiguió volver a brillar sobre el terreno de juego y lo hizo cuando más lo necesitaba su equipo. Demostró una vez más ese poderío que tiene cada vez que coge el balón y se echó, junto con Vinicius, el equipo a la espalda. Y el uruguayo no decepcionó en el césped del Prince Moulay Abdellah Stadium.

[El Real Madrid golea al Al Hilal y logra su octava corona mundial con Vinicius como estrella]

Allí volvió a dar una lección tras pasar el probablemente peor mes de su vida. Se mostró imparable en cada acción y fruto de ello fueron los dos goles que anotó, uno en cada parte, para acercar al Real Madrid a ese soñado título que ha servido para levantar el ánimo del club, como ha ocurrido con el propio Valverde.

Apuesta con Ancelotti

Si alguien se mostró contento con el rendimiento de Fede Valverde fue Carlo Ancelotti. El técnico italiano aseguró que el uruguayo le había hecho un favor, ya que había señalado que si no marcaba 10 goles esta temporada tenía que romper su carnet. Sin embargo, lo consiguió y los superó, ya anotó dos tantos durante los noventa minutos.

"A Fede le he agradecido el gol porque así no tengo que romper el carnet, ya lleva once goles. Ha pasado un momento difícil, pero está volviendo poco a poco. Aporta mucho en todos los aspectos, ha marcado dos goles, tiene mucha energía", explicaba Ancelotti en la rueda de prensa posterior.

Fede Valverde y Ancelotti, tras el gol del uruguayo. REUTERS

Además, demostró su buena sintonía con su entrenador, al que acudió a abrazar tras marcar uno de sus goles en la final. Una sonrisa de Fede Valverde que vuelve a estar presente tras superar un momento crítico junto a su pareja. El uruguayo volvió a ser ese Halcón que comandó al equipo durante los primeros meses de la temporada y que ha vuelto cuando más le necesitaban.

