Rodrygo, sobre su llegada al Real Madrid: "Lo tenía todo hecho con el Barcelona, fue un susto"

Rodrygo aterrizó en el Real Madrid con la mayoría de edad recién cumplida en 2019. Sin embargo, el club blanco ya había cerrado antes su fichaje, algo que no fue sencillo porque el delantero ya atraía por entonces el interés de muchos de los mejores clubes del mundo pese a su juventud.

Tanto, que el brasileño confesó en una entrevista concedida al portal web Goal que antes de firmar con el Real Madrid tenía todo atado y acordado con el Fútbol Club Barcelona. El delantero se iba a convertir en jugador culé, pero entonces desde el Santiago Bernabéu entraron en escena y cambiaron por completo el panorama, algo que resultó muy fácil para el propio futbolista.

Rodrygo no tuvo problemas en reconocerlo en la entrevista: "Cuando mi padre me pasó la noticia, yo siempre cuento esta historia. Tenía dos camisetas, una del Barça y otra del Real Madrid, y tenía que elegir. Para mí fue muy fácil, pero estaba todo acordado con el Barcelona así que fue una sorpresa para mí, no esperaba que el Real Madrid viniera. Fue un susto, pero luego fue uno de los momentos más felices de mi vida", comentó sobre su fichaje frustrado por el club culé.

Suplente o titular

El brasileño fue preguntado sobre su aparición irregular en los onces iniciales de Carlo Ancelotti, algo que entendió dado el alto nivel de la plantilla: "No tengo mucho que hacer, solo seguir haciendo las cosas buenas que estoy haciendo, seguir trabajando cada día y mejorando. Yo veo que estoy mejor a cada año que pasa, cada temporada estoy evolucionando. Es cosa del míster, él decide, pero tenemos muy buenos jugadores y tengo que respetar esto también, pero ya no veo más cosas diferentes que poder hacer".

Rodrygo suele jugar acostado en una de las bandas, aunque en la entrevista reconoce que su posición preferida es la de mediapunta, por detrás de un delantero centro: "Detrás de Karim es la posición que más me gusta y todos lo saben. Siempre lo hablo con el míster, claro que puedo jugar en todas las posiciones, pero ahí es donde me siento más cómodo a la hora de jugar".

[Ancelotti: "Mi sensación es que Kroos puede renovar con el Real Madrid"]

Sobre la posible firma de Ancelotti con Brasil, el delantero quiso resaltar su buen entendimiento con él: "Mi relación con Ancelotti es muy buena y siempre me ayuda mucho. He visto que están hablando de esto, pero luego han desmentido la noticia. No sé qué pasa, no hablé con él de este tema, pero si va a la Selección voy a estar muy contento también. Es algo que no lo sé, no sé qué va a pasar", comentó.

Además, pese a que la distancia con el FC Barcelona en la pelea por el liderato es grande, Rodrygo todavía confía en que el Real Madrid puede ganar La Liga: "Siempre es posible, tenemos que creer hasta el final. Creo que en mi primera temporada también estuvimos muchos puntos por detrás del Atlético y remontamos. Está muy difícil, pero vamos a intentar remontar y ganar todo lo que queda".

Sigue los temas que te interesan