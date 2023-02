Ancelotti: "Mi sensación es que Kroos puede renovar con el Real Madrid"

Ancelotti mantiene viva la esperanza del madridismo sobre la renovación de Toni Kroos. El alemán volvió a dejar en el aire su futuro tras la final del Mundial de Clubes, en cuanto a su posible retirada, pero el técnico italiano se atrevió a hacer pública su opinión de que seguirá en el Real Madrid.

Fue el gran titular que dejó la rueda de prensa de Carlo Ancelotti en la víspera del partido que enfrentará al Real Madrid y al Elche este miércoles en el Santiago Bernabéu (21:00 horas).

El entrenador del Real Madrid también se refirió con ironía a la ausencia de Vinicius en la lista de nominados al mejor once del año de FIFPro.

Vinicius, fuera de FIFPro y bajas

"No conozco la lista. Ha debido ser un error si no está Vinicius, no ha debido salir bien la lista. Courtois no va a estar mañana, espero que esté para el sábado ante Osasuna. Vuelve Militao, vuelve Lucas Vázquez... Tenemos la baja de Kroos, que tiene un problema".

Camavinga, de lateral

"Lo estoy pensando. Yo creo que ha jugado bien, pero hay que tener en cuenta que es un medio muy fuerte. Es una emergencia, pero ahora ha vuelto Alaba, también puede jugar Nacho... En la emergencia, Camavinga puede jugar ahí. Si no, jugará como pivote".

Hambre de títulos

"La historia del Real Madrid dice que ganar ayuda a ganar. Y esa es mi idea, también. Cuando ganas, sientes cosas que quieres repetir. Lo que pasó el año pasado, precisamente, es una enorme motivación. Para repetirlo o para que no sean otros los que sientan lo que tú, sentiste".

Protagonismo de Nacho

"Es verdad que tiene más competencia como central. En el momento en el que juega siempre aporta algo. La situación de Nacho es bastante clara".

Baja de Vinicius

"Jugará Rodrygo en su posición".

El Barcelona

"Lo está haciendo muy bien. Es sólido, con una gran manera de jugar, esa ha sido su llave del éxito. No lo comparo con nadie, es distinto".

Estado de Hazard

"El jueves vuelve a entrenarse con el equipo. Trato a todos de la misma manera. No hay tratamiento especiales para nadie".

Argumentos para remontar en Liga

"No necesito dar argumentos. Nuestra afición conoce la profesionalidad de este equipo, de estos jugadores. Saben que vamos a pelear todos los partidos. Creo que nadie piensa que estemos en una situación 'crítica".

Vlahovic, ¿una necesidad?

"Bueno, que necesito un nueve es su opinión. No es el momento de hablar del mercado. Estamos concentrados en las competiciones, nada más".

¿Bajón de Tchouaméni?

"Hasta el Mundial lo hizo muy bien, fue sorprendente. Pero el Mundial le ha afectado, en cuanto a que todavía no está en la situación óptima, físicamente, pre Mundial. Pasar de un doble pivote a jugar solo... está volviendo, poco a poco".

Toni Kroos, en un partido del Real Madrid de la temporada 2022/2023 AFP7 / Europa Press

La decisión de Kroos

"No sé qué decidirá. No soy Kroos. A mí no me lo ha dicho, pero la sensación que tengo es que puede renovar".

Mejoría en defensa

"Ya dije que era un problema de concentración, un compromiso colectivo que no siempre tenemos. Hemos dejado tres porterías a cero esta temporada. Está mejor".

Renovación de Benzema

"No lo sé. Pero repito: las leyendas del Real Madrid, deben retirarse en el Real Madrid".

Brasileños y la selección

"¡Bromean! ¡Se ríen del tema! Pero hacen bromas, nada más. La realidad es que tengo contrato hasta 2024".

