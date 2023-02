Sergio Ramos se sincera: "Dudé de si hice lo correcto o no al salir del Real Madrid"

Sergio Ramos disputa su segunda temporada en el PSG y lo hace sintiéndose mejor que en su primer año. Las lesiones mermaron el inicio de su aventura en París, lo que le hizo sentir que pudo estar equivocado al irse del Real Madrid. El '4' dejó atrás varios lustros de blanco y un cúmulo de títulos tras un tira y afloja con su renovación que no llegó a buen puerto.

"Dejar el Real Madrid fue, obviamente, un cambio muy grande", dice Sergio Ramos en una charla para UEFA.com. El portal del organismo europeo habla con el central antes del partido de la Champions League que medirá al PSG y al Bayern Múnich. El camero se sincera y habla de sus éxitos, pasados y los que espera que estén por llegar.

La Champions League es la gran obsesión en París desde la llegada al club de Qatar. Sin embargo, el equipo galo solo acumula decepciones. La última de ellas, sin ir más lejos, tras sufrir la remontada del Real Madrid en el Santiago Bernabéu que le dejó fuera del torneo en octavos de final. El Bayern, un clásico, es ahora su amenaza.

"Mi objetivo siempre es seguir ganando. Gané mucho con el Real Madrid, pero pensé que era una buena oportunidad para cambiar de aires... para intentar ayudar a un equipo como el París", explica Ramos sobre los motivos que le llevaron a mudarse al PSG.

Y añade lo complicado que fue el año pasado para él: "Al principio todo fue muy difícil. Tienes que encontrar un hogar y asentarte, sobre todo cuando vienes con una familia, en mi caso con cuatro hijos. El proceso fue un poco duro al principio, pero todo ha salido bien".

Sergio Ramos, en un partido del PSG de la temporada 2022/2023 AFP7 / Europa Press

Profundiza en sus problemas del curso pasado ("todo salió mal") y llega a reconocer que pensó en si se equivocó al dejar el Madrid: "Me lesioné, me costó recuperarme y adaptarme al nuevo sistema, al nuevo equipo y al nuevo entrenador. Empiezas a dudar de si has hecho lo correcto o no. No obstante, mi carrera siempre se ha definido por la constancia, la perseverancia y el trabajo duro. Se trata de seguir luchando, eso dará sentido a las cosas que ocurran en el futuro".

Asentado en el equipo, comparte su deseo con el PSG de ganar la Champions: "Los matrimonios siempre se basan en un sueño, y en una pareja perfecta todo irá de maravilla. Pero el fútbol no siempre funciona. Los mejores equipos no siempre ganan. Respecto a mí, lo que puedo decir es que estoy donde quiero estar, y este es un club con mucha hambre de ganar la Champions League. Quiero aprovechar al máximo lo que me queda de carrera para intentar volver a ganar esta competición".

El sueño de la Champions

¿Cuál es la clave para ganar? "Hay muchas estrellas, algunos de los mejores jugadores del mundo. Pero para ganar hay que unirse y remar todos hacia en la misma dirección. Si un equipo acaba ganando es porque ha dejado atrás sus egos personales. El objetivo de esta temporada es unirnos todos, aportar la mejor versión de nosotros mismos y mantener el equilibrio como equipo. Eso es más importante que cualquier estrella que podamos tener en nuestras filas".

El reto vuelve a ser difícil: "Cuando pienso en el Bayern, pienso en el día que marqué contra ellos en 2014. Por supuesto, sabemos que es uno de los mejores equipos a los que nos podemos enfrentar, un reto enorme. Pero superarlos sería un mensaje muy positivo que enviar al mundo. Para ganar la Champions League hay que ganar a los mejores, y el Bayern está entre ellos todos los años".

"No se puede vivir del pasado, hay que dar lo mejor de uno mismo cada día, hay que seguir intentando ganar cada temporada. En el futuro disfrutaré mucho más con mis hijos, con mis padres, con mis nietos, contándoles todo lo que hice. Cuando logras ganar un título, lo ganas, lo coges, lo levantas, la gente te hace fotos, haces entrevistas, tienes dos semanas de descanso y luego empieza la pretemporada de nuevo. De momento, ahora lo que toca es seguir adelante", concluyó.

