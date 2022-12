Luis de la Fuente: "Seguro que no hubiera llevado la misma lista que Luis Enrique al Mundial"

Luis de la Fuente (Haro, La Rioja, 1961) recibe a EL ESPAÑOL en su nuevo despacho como seleccionador nacional de fútbol. Este entrenador y exjugador lleva más de una década en la Real Federación Española de Fútbol, aunque reconoce que todavía está "asimilando" cómo ha cambiado su vida durante la última semana.

Todas las personas consultadas que han trabajado junto a De la Fuente a lo largo de estos años lo definen como "un gran profesional y mejor persona". Su talante y su personalidad son las primeras diferencias con Luis Enrique, el anterior seleccionador. Este riojano de 61 años tiene como objetivo volver a unir a todo el país y convertir a "la Selección en el equipo de todos" como él mismo reconoce.

Tras charlar con uno de sus colaboradores, De la Fuente deja su móvil en una mesa para poder atender a este periódico durante más de media hora y dar su visión sobre el presente y el futuro de la Selección. El teléfono no deja de sonar y en el fondo de pantalla su celular reluce San Mamés, el campo del Athletic Club de Bilbao de su corazón.

Al final se ve obligado a silenciar por completo el móvil ante el aluvión de llamadas en escasos cinco minutos. A pesar de que faltan dos años hasta la Eurocopa, el seleccionador tiene mucho trabajo por delante y ya solo piensa en comenzar a preparar su debut ante Noruega y Escocia del próximo mes de marzo. Después vendrá la Nations League en junio, un título que reconoce que quiere que inaugure su palmarés como seleccionador absoluto.

Entrevista a Luis de la Fuente Laura Mateo

¿Ya se ha acostumbrado a que le llamen seleccionador?

Antes era seleccionador también, pero ahora es distinto. Creo que todavía no estoy situado en la auténtica realidad de la importancia del cargo. No he tenido mucho tiempo porque ha sido un constante ir y venir. Entonces, aún no he comprendido la auténtica dimensión de esta responsabilidad. Dicho esto, estoy muy tranquilo. Tampoco voy a cambiar mi actitud en cuanto lo empiece a entender. No he tenido vértigo ni lo voy a tener. Espero que llegue el momento en que pueda disfrutarlo y dar valor a este cargo tan importante. Estoy muy orgulloso de ser el seleccionador y de representar a este equipo.

¿Qué fue lo primero que se le vino a la cabeza cuando le ofrecieron el cargo de ser seleccionador absoluto?

Lo primero, sorpresa. Yo no pensaba que se iba a producir una toma de decisión tan inmediata. Es más, yo pensaba que iba a seguir Luis Enrique. Me quedé sorprendido de cómo fue. Me hicieron una llamada para decirme si quería hacerme cargo de la situación y mi respuesta fue inmediata. La sorpresa enseguida se tornó en alegría, en felicidad, en ilusión y en responsabilidad. Este es un puesto muy importante.

Sara Fernández

¿A quién es la primera persona que se lo comunica cuando termina la llamada con el presidente Rubiales?

Casualmente estaba hablando con un hermano y él fue la primera persona que se enteró. Después se lo dije a toda la familia.

¿Cómo fueron esos minutos?

Estaba tranquilo. No soy una persona que pierde los nervios con facilidad. El primer momento te produce un impacto, pero lo veía como una continuidad de todo lo que estaba haciendo hasta ahora. Lo he querido interpretar también de esa manera para que no haya tampoco sobresaltos emocionales. En la medida que va pasando y vas viendo la trascendencia del nombramiento con el seguimiento que se está haciendo, pues uno se da cuenta de que el salto es muy importante.

"Es el reto más importante, pero estoy tranquilo porque me siento preparado"

¿Es la gran oportunidad de su vida?

Es una oportunidad más. Yo creo que sí es verdad que es el reto más importante desde que soy entrenador, pero me enfrento a ello tranquilo. Estoy preparado, seguro de lo que quiero y de cuál es el camino que hay que recorrer. Lo único que quiero es ponernos ya en la práctica, trabajar para ponernos manos a la obra y empezar a andar ese camino.

Se le vio reivindicativo en su primera rueda de prensa. Aseguró ser el que mejor conoce tanto el presente como el futuro del fútbol español.

No quiero que suene pretencioso ni prepotente, simplemente es constatar una realidad. No tiene más mérito que otras cosas. Es mi trabajo, el que llevo haciendo estos diez años en los que he conocido a todos los futbolistas de estas diez últimas generaciones. En esta década he tenido la suerte de poder dirigir y conocer a muchos futbolistas, también a los de las generaciones venideras a quienes también conozco porque son jugadores que hasta ahora podían incorporarse a la Sub21.

Conozco muy bien ese presente del fútbol español y también el futuro. Hay que tener experiencia en este cargo porque esto es una especialidad, que es la de ser seleccionador. Poco tiene que ver con ser un entrenador de club. Aquí lo que prima es gestionar el día a día en unas fases de clasificación en las que llegas un lunes y te tienes que jugar todo un jueves. Hay que seleccionar a jugadores que igual son diferentes a los que has elegido el mes anterior... O sea, es una una dinámica de funcionamiento totalmente diferente al día a día de un club. Por eso yo estaba muy seguro. Sé lo que tengo entre manos, sé cuáles son los caminos y los pasos que tengo que dar y en ese sentido me encontraba con mucha fuerza para afrontar este reto.

¿Con qué se queda de su etapa como seleccionador en categorías inferiores?

Con las vivencias que he tenido con estos jugadores. Es increíble tener la posibilidad de haber trabajado con chicos de 15 o 16 años, después de 19 o 20 y que ahora son estrellas mundiales y están en la élite o han estado compitiendo en un Mundial. Eso es lo que me produce más emoción, esa relación que he tenido. Sobre todo esa convivencia con ellos en ese proceso de aprendizaje y ver sus inquietudes, su gran talento, su profesionalidad, su trabajo y su honradez para prestar atención a los diferentes entrenadores que han podido ir teniendo. Para mí eso es una gran emoción.

Sara Fernández

¿Cómo va a ser el estilo de la Selección de Luis de la Fuente?

Soy un defensor de la idea y del modelo de fútbol de la Real Federación Española de Fútbol y de la selección española que nos ha estado identificando y que ha sido reconocido en todo el mundo durante estos últimos años. Pero con matices. Y los matices son primero la subjetividad que tenemos todos los entrenadores. Todos tenemos unas visiones diferentes, todos tenemos nuestro toque personal a la hora de poder interpretar diferentes situaciones de juego y, por supuesto, de incorporar innovaciones que creo que son necesarias en el fútbol para que evolucione.

"Habrá momentos para jugar al contraataque"

A mí me gusta mucho aprovechar los espacios en profundidad, dar amplitud al juego para buscar diferentes puntos de remate y formas de finalización. Quiero tener un equipo dinámico y luego, por supuesto, momentos donde haya que interpretar un repliegue para salir en una transición rápida y en contraataque rápido. Creo que tenemos futbolistas para poder interpretar todas esas situaciones. Creo que los futbolistas son tan buenos que son capaces de desplegar esa versatilidad a la hora de poder ofrecer diferentes versiones durante el partido y es lo que pretendo encontrar.

¿Habrá más rock&roll en esta Selección?

Yo invito a la gente a que eche una ojeada al fútbol que hemos ofrecido durante estos años con la Sub21 y a datos concretos que hemos tenido. Hemos conseguido goles de diferentes situaciones de juego: desde transiciones muy rápidas en reinicios a jugar desde el portero y llevarla a la portería contraria con centros y remates. Sin ir más lejos, en la semifinal contra Francia del Europeo de Italia, de los cuatro goles dos fueron en transiciones.

La virtud que quiero demostrar es que creo que soy capaz de interpretar las condiciones que tienen los futbolistas y que les conozco muy bien. Mi preocupación es sacar lo mejor de ellos y creo que son capaces de ser tan versátiles y de ofrecer diferentes registros que nos van a dar la posibilidad de jugar de diferentes maneras. Y me gusta que el futbolista se sienta libre y que juegue con comodidad, intentando siempre que ponga ese talento en beneficio del colectivo. Eso es innegociable.

¿Quién puede ser la proyección de Luis de la Fuente en el campo para la nueva Selección?

Desde siempre he buscado que haya un jugador que fuera un poco esa figura con la que me identificara más y que pudiera transmitir mi idea hasta el césped. Porque hay veces que tienes que transmitir ideas muy rápidas. Normalmente, por posición siempre me gusta que sea un jugador del centro del campo. Tendré que hacer la convocatoria y luego ver qué jugador podría ser, pero uno sería Rodri. Me gusta que sea de esas posiciones interiores porque tienen más peso y responsabilidad.

"A España le faltó acierto en el Mundial"

¿Cuenta con todos los jugadores veteranos que han estado en el Mundial?

Yo espero que sí. Yo creo que jugadores con veteranía y experiencia vienen muy bien. Somos un equipo joven, aunque con un bagaje internacional espectacular. Chicos muy jóvenes que han jugado una Eurocopa y un Mundial. No creo que haya muchos futbolistas con ese bagaje. Y hay veteranos que están en condición de rendir todavía muy bien. Son jugadores con un potencial futbolístico tremendo. Ahora hay que hablar con ellos y explicarles también un poco la idea del nuevo seleccionador, en este caso mi idea.

¿Cómo vivió entonces la decisión de Busquets de retirarse de la Selección?

Recibí una llamada en la que me informó de que había tomado esa decisión. Intenté convencerle, pero es un hombre de ideas claras y solo pude respetarlo. Quiero reconocer el legado que ha dejado Busquets en el fútbol español. Es una pena que quiera cerrar esta etapa a nivel internacional, pero respeto al máximo su decisión y le apoyo. Es una baja muy sensible, aunque el fútbol continúa y habrá que pensar en los futuros sustitutos.

¿Ha faltado un poco de carácter en el Mundial? Antes estaban las figuras de Puyol o Sergio Ramos que daban esa personalidad al equipo.

Creo que se han hecho cosas muy bien, la verdad. Ese carácter se tiene o no se tiene. Es decir, que no son siempre imprescindibles. Creo más en el carácter del grupo, del conjunto en general que de un personaje en particular. A veces ese personaje es capaz de transmitir ese carácter a todo el resto de compañeros, sí, pero me inclino más por la fuerza del conjunto que por la de un individuo. Soy muy ferviente defensor de la palabra equipo. Lo vais a oír muchas veces porque quiero que entiendan desde el primer momento que aquí mi objetivo principal es el de hacer un gran equipo.

¿Qué le faltó a España en el Mundial?

En algunos momentos, acierto quizás. Ya sé que recurrir al punto de la suerte es muy popular, pero a veces necesitas ese puntito de suerte, de acierto. Yo soy de los que creo que cuanto más trabajas, más suerte tienes. Pero sí es verdad que a nosotros creo que nos faltó esa pizquita de acierto. Quizás haber tenido un poquito más de finalización. Pero es que lo que se ha demostrado en el Campeonato del Mundo es que hay una gran igualdad, que en el panorama internacional ya no hay esa diferencia que podía existir antaño. Ahora hay selecciones que nos han sorprendido a todos porque, seguramente, sin tanto renombre como las que conocemos han demostrado que están a la altura de cualquiera. Es muy difícil competir.

Yo soy muy positivo y creo que se ha quedado una estructura muy buena de equipo y de jugadores muy buenos. Se ha hecho un gran trabajo con una buena idea. Veremos los aspectos que podemos mantener, que serán muchos. Y en ese sentido estoy contento, pero los resultados son los que al final han sido.

Sara Fernández

¿Cuántos de los 26 que eligió Luis Enrique para el Mundial hubiera llevado Luis de la Fuente?

Seguro que muchos, pero seguro que no hubiera sido la misma lista. Esto no tiene más mérito ni es un titular. Simplemente estoy seguro de que entre nosotros siempre habría una discrepancia de dos o tres jugadores. En el resto del grupo coincidiremos seguro. Normalmente, todos los entrenadores seguro que tendríamos otros dos o tres.

Cada uno hubiera llevado a otro jugador porque, siempre en esa subjetividad que tenemos y en esos matices que nos gusta dar a nuestros equipos, pensamos un poco diferente a otros entrenadores. Yo creo que Luis Enrique llevó a una grandísima Selección. No es que los que se han quedado sin ir sean mejores, sino que eran también muy buenos y a mí me pueden gustar más otros. No tiene mayor importancia y, además, yo creo que eso es muy enriquecedor.

¿Cuál es la selección que más le ha gustado del Mundial?

Ha habido un nivel muy parejo entre todas las selecciones con mucha competencia. Ninguna selección ha ganado fácil a otra. Olvidemos lo del 7-0 a Costa Rica porque luego demostró Costa Rica que el verdadero nivel era el que ofreció contra el resto de rivales. Pero así, a priori, yo pensaba en Francia como el equipo que podía llegar a conseguir el título. Inglaterra, Alemania y España, por supuesto. La primera España. Y quizás la que más me ha sorprendido ha sido Croacia, aunque no es una novedad porque hemos visto el recorrido que ha tenido estos últimos años. Marruecos lo ha hecho muy bien, tanto defendiendo como atacando.

"España puede ser campeona de Europa en 2024"

¿Qué detalles marcan una competición tan exigente como un Mundial?

En esos detalles está esa especialización que tiene que tener un seleccionador. En una liga tienes 38 jornadas para arreglar o desarreglar algo. Si no lo haces en la cuarta, lo harás en la sexta o en la octava. Pero aquí en un día que tengas medio malo te vas a la calle o te quedas fuera de un Europeo o de un Mundial. Si ya en el fútbol cuando hablamos de una liga de 38 jornadas hablamos de los detalles, imagina en una competición en la que son tres partidos y un mal resultado te puede dejar fuera. Aquí todavía importan más los pequeños detalles. Hay tanta igualdad que tienes que tener un nivel medio alto siempre porque como tengas un día a un nivel medio bajo te vas para casa.

¿Va a tener un sistema fijo con el 4-3-3 o se va a ir moviendo a otra formaciones?

Lo único que tengo fijo es mi idea de juego y es la que hemos hablado de un juego combinativo con un buen trato de balón, una rápida circulación, tener profundidad al espacio y un equipo muy dinámico. Esa es la única idea que tengo. Respecto al sistema, creo que cualquier dibujo se adapta a una idea y entonces, si tenemos la idea clara, podremos jugar con diferentes esquemas y no creo que haya ningún inconveniente para poder desarrollarlos.

Sara Fernández

¿Está convencido de que va a poder ilusionar a la afición para que sea una parte muy importante en este nuevo camino de la selección española?

Es decisivo, es vital. Añoro, como comenté en mi primera rueda de prensa, el espíritu del 2010. Era ir por la calle y ver a todo el mundo entregado con la camiseta de la Selección, con La Roja. A mí eso me emociona y creo además que es que debemos recuperarlo. Debería ser una constante, una actitud normal dentro de nosotros. Yo sé que en España es complicado, pero se debe ir alcanzando ese nivel que puede haber en otros países. Aquí somos muy de clubes y sé que eso nos tira mucho, pero yo creo que tiene que estar la Selección por encima de todo.

Entiendo la rivalidad, la entiendo además muy sanamente. He vivido como futbolista rivalidades en diferentes ciudades, con total normalidad y que son muy bonitas. Pero creo que aquí, lejos de crear rivalidades, tenemos que ser un equipo. Hay que ser un país unido por su selección. Me gustaría que la gente estuviera entregada. Por eso hice esa referencia. Quiero 48 millones de jugadores, porque me gustaría tener el apoyo del futbolista que, aunque no vaya convocado, está con el equipo, hace grupo y cohesiona. Me encantaría poder conseguirlo. Sé que eso se va a lograr con resultados. Pues intentaremos conseguir esos resultados y dar espectáculo al aficionado para que se enganche y, sobre todo, para que vean que van a encontrar a un grupo totalmente entregado a la causa y que vamos a intentar dejarnos la vida por conseguir los objetivos para el fútbol español.

"Dani Ceballos es el mejor jugador que he entrenado"

¿España puede ser campeona de Europa en 2024?

Por supuesto. Yo no tengo otro planteamiento. Nosotros no podemos empezar el proyecto sin pensar que podemos ser campeones. Es verdad que también sé la dificultad que tiene ser campeón y creo que siempre lo mínimo a lo que debemos aspirar es a tener la posibilidad de ganar. Tenemos que luchar por ganar. Eso lo vamos a hacer seguro y entonces eso ya sería un éxito. Lo mínimo que podemos marcarnos es ese objetivo de pelear por ganar todos los títulos y claro que podemos ser campeones de Europa, pero antes hay que ganar a Noruega y a Escocia en la fase de clasificación y la Nations League.

¿Qué es lo que cambiará con respecto a la época de Luis Enrique y cuál será el sello de Luis de la Fuente en esta Selección?

Primero quiero recabar mucha información, ahora soy una esponja. Estoy manteniendo conversaciones con todos los compañeros que han estado trabajando con el grupo anterior en Qatar. También estoy hablando con los compañeros que se incorporan nuevos para que me den ideas. Lo que quiero es ir creciendo en esa línea y ver cómo adapto toda esa información en mi disco duro para poder luego beneficiarnos de esos conocimientos. Ahora creo que es muy temprano, pero bueno, dentro de esa idea de la que ya hemos hablado antes, lo que quiero es ser un buen equipo: unido, cohesionado, e implicado con la causa. Eso es lo que me ocupa.

¿Qué es lo que más valora de la Federación tras los más de 10 años trabajando en esta casa?

La modernización que hemos ido alcanzando con el paso de los años, la evolución que se ha ido produciendo. Hace diez años trabajábamos con unos recursos y ahora tenemos otros que nos ponen a la altura de las mejores selecciones del mundo. Luego a nivel personal valoro la tranquilidad que siempre me han dado en la Federación y la confianza que me están dando. Tenemos muy claro lo que representamos, que es a todo un país, y que todos tenemos que estar unidos para intentar conseguir los objetivos que hacen felices a nuestros seguidores. En ese sentido estoy muy feliz y muy agradecido sobre todo al presidente de la Federación por la confianza que ha depositado en mí. Evidentemente, vamos a intentar no defraudar a nadie.

Cuestionario rápido a Luis de la Fuente Laura Mateo

El cuestionario a Luis de la Fuente

Su ídolo fue...

Txetxu Rojo.

Ser seleccionadores es...

La mayor ilusión que he tenido.

Un equipo...

El Athletic Club de Bilbao.

Un entrenador que le haya marcado...

Iñaki Sáez.

Un número...

El 13. No soy supersticioso.

Un color...

Azul.

¿Qué hace De la Fuente en un día libre?

Mucho deporte.

¿Qué es lo que siempre hace antes de un partido?

Rezar.

Una comida...

Me gusta mucho el marisco.

Una canción...

Cualquiera de Julio Iglesias.

Luis de la Fuente es...

Una persona honesta y honrada y ahora mismo también una persona muy feliz.

El mejor jugador de la historia es...

Para mí fue Johan Cruyff.

Sara Fernández

El mejor jugador que ha entrenado es...

Tengo especial predilección por Dani Ceballos. Bueno, y también por Dani Olmo.

Luis Enrique es...

Un grandísimo entrenador y una muy buena persona.

La prensa es...

Amigos y una parte muy necesaria e importante de este trabajo.

El mejor día de su vida fue...

Cualquiera que estuviera con mi familia y mis padres.

¿Cuál es la última vez que ha llorado?

Pues seguramente cualquier día que me acordara de mis padres.

¿Es muy familiar?

Mucho.

Y acabe la frase. España en el 2024...

Será campeona de la Eurocopa. Por supuesto.

