El caso Djokovic salta a la política de EEUU: si Biden no interviene tampoco podrá jugará en Miami

Ya es oficial. Novak Djokovic no puede jugar en Indian Wells. El motivo no es otro que la política que mantiene Estados Unidos por la pandemia de la Covid-19. El tenista serbio no está vacunado contra el coronavirus, algo que ya le dejó sin competir en varios torneos el pasado año más allá del país norteamericano, y no ha conseguido la exención para poder entrar tampoco en este 2023.

Ahora las esperanzas de 'Nole' están puestas en el Masters 1000 de Miami, que se celebra del domingo 19 de marzo al 2 de abril en la ciudad de Florida. Aunque para que pueda disputar el citado torneo, Djokovic está pendiente de qué pase con Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos de América.

Desde Miami ya se han posicionado. Y lo han hecho en favor de que Djokovic pueda jugar su torneo. No es algo solo de la organización, sino que incluso dos senadores de Florida han enviado una carta al presidente Biden para que conceda "de inmediato" la solicitud del número 1 del ranking de la ATP para la exención de vacunas.

Conflicto político

La situación en Estados Unidos es la siguiente: el pasado mes de enero, Joe Biden anunció que la declaración de emergencia por la Covid-19 llegará a su fin en el país el próximo 11 de mayo. Esto supone que Novak Djokovic jugará, salvo que ocurra algún contratiempo personal, la próxima edición del US Open.

[Novak Djokovic lanza un mensaje a Alcaraz: "Vienen nuevas generaciones, pero no tengo miedo"]

Sin embargo, para mayo, la temporada 2023 del tenis ya estará centrada en la gira europea para la celebración de Roland Garros entre el día 28 de ese mes y el 11 de junio. Lejos quedará entonces el Masters 1000 de Miami, que comienza en menos de dos semanas. Por este motivo hay prisa para que se solucione cuanto antes la situación de 'Nole'.

Novak Djokovic, en el ATP de Dubái Reuters

Los senadores republicanos Rick Scott y Marco Rubio son los que han dado un paso al frente para pedir a Joe Biden que conceda la exención a Novak Djokovic. Esto no cuando se conoce que en mayo se pondrá fin a la declaración de emergencia, sino porque en septiembre de 2022 ya afirmó el presidente que "la pandemia ha terminado".

Ambos han firmado una carta en la que destacan que el tenista serbio es "un atleta de clase mundial en óptimas condiciones físicas, que no tiene un alto riesgo de sufrir complicaciones graves por la Covid-19". "Parece ilógico y desalineado con las opiniones de su propia administración no otorgarle la dispensa que solicita para que pueda viajar a Estados Unidos a competir en un evento profesional", continúan los senadores.

"La falta de riesgo para la salud pública, junto con el claro beneficio de su participación en un evento que será un importante impulsor para nuestras economías locales, debería hacer que la decisión ante ustedes sea simple y sirva como precedente para otros en su posición, mientras lidera con suerte. a la revocación total de este mandato para otros visitantes extranjeros que deseen viajar legalmente a nuestra gran nación", sentencian.

[La batalla por ser el rey del tenis: Djokovic, Nadal y los 22 Grand Slam]

Incluso Marco Rubio utilizó su cuenta de Twitter para presionar en favor de la exención a 'Nole': "No se le debería prohibir jugar en el Abierto de Miami debido a los mandatos de vacunas inconstitucionales". Hay que recordar que ya le dejaron jugar en la otra punta del mundo, en el Open de Australia, que, además, ganó.

Apoyo del tenis

Novak Djokovic también ha recibido el apoyo de parte del tenis. Desde los organizadores del US Open pusieron de relieve que se está hablando de "uno de los mejores campeones" que ha visto este deporte. Y que desde la USTA "tienen la esperanza" de que "tenga éxito en su petición". Aunque, por el momento, quede fuera de Indian Wells.

También John McEnroe, leyenda del tenis y actual analista para ESPN, afirmó que es "absurdo" lo que está pasando con el serbio: "Jugó (el US Open) en 2021 y luego no se le permitió jugar en 2022, que alguien me explique eso. ¿Y ahora todavía no se le permite jugar? Quiero decir, es absurdo". Djokovic, en la final del Abierto de Australia REUTERS Incluso Tommy Haas, el exjugador que ahora es director de Indian Wells, habló sobre el culebrón en declaraciones para The New York Times: "La situación de Novak obviamente es frustrante para nosotros. Queremos que el mejor tenista del mundo esté aquí. Me está escribiendo". "Él quiere estar aquí. Entonces, por supuesto, es como 'está bien, intentemos que esto suceda. ¿Cómo podemos resolver esto?'. Pero al final del día, desafortunadamente, eso no está en nuestras manos y eso es lo frustrante", sentenció Haas. Así, desde Indian Wells y en todo EEUU, así como Djokovic, su familia y seguidores están pendientes de qué decisión tome el presidente Biden.

Sigue los temas que te interesan