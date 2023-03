Djokovic, vetado en EEUU, no jugará en Indian Wells y Carlos Alcaraz podrá recuperar el número 1

Noticia importante de cara al primer Masters 1.000 del año, el de Indian Wells. Novak Djokovic no podrá competir por tercer año seguido debido a su condición de no vacunado de la Covid-19. El serbio, que no cumple la normativa que sigue vigente en Estados Unidos, no podrá pisar el país norteamericano.

La propia organización de Indian Wells anunció la baja del cuadro de Djokovic, que no obtuvo una exención que se luchó durante las últimas semanas. En el comunicado no se especifica la razón, pero queda claro que es por no cumplir con las reglas de EEUU sobre la pandemia para acceder al país.

La única opción para el serbio pasaba por recibir una excepción de las autoridades estadounidenses, pero finalmente no se dio ese supuesto para este torneo que se jugará del 6 al 19 de marzo.

[Medvedev, sobre Alcaraz y su gran futuro como relevo del 'Big 3': "Ha batido récords insuperables"]

El actual número 1 del mundo se saltará así Indian Wells por cuarto año consecutivo -contando la edición de 2020 que no se disputó por la pandemia- y también tiene muy difícil estar en el Miami Open (19 de marzo al 2 de abril), el otro Masters 1.000 que se juega inmediatamente después.

La ausencia de Djokovic abre el camino a que Carlos Alcaraz pueda recuperar el número 1 del ranking ATP, aunque el joven español llega entre algodones a estos dos torneos en EEUU en los que defiende muchos puntos (fue semifinalista en Indian Wells en 2022 y campeón en Miami).

La carrera de Alcaraz

Alcaraz, que se perdió el ATP de Acapulco, vuelve esta semana a las pistas tras su última lesión. Lo hace habiendo ampliando la diferencia este lunes hasta un total de 380 puntos en su carrera con Djokovic por el número 1. Actualmente, el serbio domina el ranking con 7.160 puntos por los 6.780 del tenista murciano.

Las cuentas son claras para Alcaraz, teniendo en cuenta que Djokovic no estará en Indian Wells. Al defender su condición de semifinalista, solo le valdrá hacerse con el título del torneo que se celebra en California para recuperar la corona del tenis mundial. Ser finalista no sería suficiente para adelantar a Nole.

Carlos Alcaraz celebra un punto ganado ante Cameron Norrie en Río de Janeiro Reuters

Además, Alcaraz tendrá la complicada misión de defender el número 1 en Miami. Como campeón, no podrá sumar puntos este año y solo le vale defender los 1.000 del título para no volver a caer al puesto 2 del ranking mundial. Eso si Djokovic se queda también sin jugar el torneo. En caso de hacerlo, será casi imposible para el español no verse superado de nuevo por el ganador de 22 Grand Slam.

Así está el panorama tenístico de cara a los dos grandes torneos que se avecinan en tierras estadounidenses. En estas no estará Rafa Nadal, que ya confirmó que prepara su regreso a las pistas para la gira de tierra batida que arrancará en Montecarlo (8-16 de abril) y conducirá hasta Roland Garros (22 de mayo - 11 de junio).

Sigue los temas que te interesan