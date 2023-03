Djokovic divide EEUU antes de Indian Wells y Miami: de la exención a la mediación de Joe Biden

Novak Djokovic vive, como Nietzsche, en un eterno retorno. Cada vez que intenta levantar el vuelo se encuentra con un nuevo impedimento relacionado con su decisión de no vacunarse contra la Covid-19. Incluso ahora, en plena época de expansión y retorno a la normalidad, sea la nueva o la antigua, vuelve a tener problemas con el coronavirus.

Da la casualidad de que 'Nole' es ahora mismo la única raqueta del Top100 mundial que decidió plantarle cara al antídoto. Asumió durante buena parte de su carrera que se perdería torneos con tal de mantener sus principios. Sin embargo, ahora en pleno 2023, cuando creía tener todas las polémicas ya superadas, parece que no le hace tanta gracia quedarse fuera de determinadas competencias.

Después de acudir a Australia tras su polémica ausencia de 2022 y levantar el título, pensaba que todo sería un camino de rosas. Sin embargo, llega de nuevo la breve gira por Estados Unidos previa a la temporada de tierra batida para enturbiarlo todo. 'Nole', que recientemente ha recuperado el número uno del mundo, todavía no puede entrar en el país americano. Por ello, ahora mismo no podría disputar los Masters 1000 de Indian Wells ni Miami.

[ATP y WTA amenazan al tenis británico si sigue el veto a los tenistas rusos]

Estados Unidos se encuentra en pleno proceso de expansión, pero se está tomando su tiempo. Ninguna persona extranjera podrá entrar libremente sin vacunar en el país antes del 11 de mayo. Una fecha que sí le permitirá disputar el US Open y otros torneos, pero que le dejaría fuera de dos de los Masters 1000 más importantes de la temporada. Hecho que le duele y que está intentando revertir a pesar de chocar con diferentes autoridades políticas. Un asunto tan complicado que ha llegado ya hasta la agenda de Joe Biden.

El conflicto de Djokovic

Novak Djokovic quería cambiar su suerte en este 2023. Por eso confiaba en no tener problemas para disputar cualquier tipo de torneo tres años después de que comenzara la pandemia. Sin embargo, la decisión de Estados Unidos de retrasar hasta mayo la apertura de sus fronteras le ponía en una situación complicada.

Por ello, decidió poner en marcha un plan que ahora ha saltado por los aires. Pidió una exención, dada la cercanía de fechas entre la disputa de los torneos de Indian Wells y Miami y la apertura de las fronteras a los no vacunados, alegando motivos laborales. En su batalla, encontró lógicamente el apoyo de la organización de ambos torneos, quienes no querían perder a un reclamo como el serbio.

Novak Djokovic, en Dubái. REUTERS

Al final, sería no tener al número uno del mundo por tercer año consecutivo. Ahora que se acerca el momento de la verdad, el sorteo de emparejamientos de Indian Wells se hace el próximo lunes 6 de marzo, a Djokovic y a la organización del torneo les entran las prisas. De hecho, el tenista serbio ya dijo que no esperaría hasta que se produjera la elección de los cruces para borrarse del torneo si no recibía luz verde del Gobierno para poder entrar en Estados Unidos.

Las horas se agotan y de momento no ha habido posicionamiento por parte del balcánico, aunque sí de las autoridades estadounidenses. Concretamente, por parte de un senador de Florida, estado en el que se disputa el Masters 1000 de Miami. El de Indian Wells se celebra en California.

Rick Scott, senador del Partido Republicano, se ha convertido ahora en el mayor aliado de Novak Djokovic. El que fuera gobernador de Florida entre los años 2011 y 2019 ha anunciado que la exención solicitada por Djokovic ha sido denegada. Por tanto, no podría entrar en Estados Unidos y no podría jugar ninguno de los dos torneos. Aunque la polémica no se termina ahí.

[Novak Djokovic lanza un mensaje a Alcaraz: "Vienen nuevas generaciones, pero no tengo miedo"]

Otro de los senadores de Florida, Marco Rubio, ha confirmado esta noticia. Y es que ambos solicitan ahora que se revise la exención del mejor jugador del mundo para que pueda acudir al Masters 1000 de Miami, el cual se disputará del 19 de marzo al 2 de abril. Ambos han firmado una carta solicitando la entrada de 'Nole' a Estados Unidos, aunque el conflicto con las fechas es importante. Lo más probables es que, de resolverse, el número uno del mundo no puedan estar en el primer torneo, pero sí en el segundo. Algo que tanto Scott como Rubio aprueban.

La figura de Biden

La carta realizada por Rick Scott y firmada también por Marco Rubio no solo venía a informar del tremendo varapalo deportivo y personal que se ha llevado Djokovic. Tampoco se limitaba solo a pedir la presencia del jugador serbio en el Masters 1000 que se celebra en su estado. Si no que venía a elevar este asunto a las mayores instancias.

La entrada o no del número uno del mundo del tenis en Estados Unidos a pesar de no estar vacunado antes de ese 11 de mayo es un tema de interés nacional. Tanto que se encuentra encima de los asuntos a tratar por el Gobierno y, más en particular, por el Presidente. Joe Biden será quien tenga ahora que mediar si considera oportuno que 'Nole' se salte las normas con el permiso de las autoridades.

Joe Biden, presidente de EEUU, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Los dos senadores de Florida le han solicitado Biden que sea él quien tome una decisión que haga de mediador con las autoridades implicadas para dar acceso al campeón balcánico. De lo contrario, será imposible que este pueda jugar y así los dos torneos más importantes del país junto al US Open perderán a su mayor reclamo por tercera temporada consecutiva.

[Rafa Nadal y sus 18 años en el Top 10 del tenis mundial que llegan a su final por culpa de las lesiones]

"Le escribimos para instarlo a que otorgue la exención solicitada, que es necesaria para permitir que el Sr. Djokovic compita en el torneo de tenis profesional Abierto de Miami que se llevará a cabo en nuestro estado de Florida a partir del 19 de marzo de 2023". Este era el mensaje más importante que se podía leer en la carta que los senadores de Florida le han remitido al Presidente.

La pelota está ahora en el tejado de Joe Biden, quien tendrá que decidir si se moja o si deja pasar un conflicto que podría estallarle en las manos. Si acepta la exención solicitada y ya denegada a Djokovic, quizás tenga que hacerlo con tantos y tantos ciudadanos extranjeros que quieren entrar a EEUU y no pueden.

[Carlos Alcaraz renuncia al ATP 500 de Acapulco por lesión: punto de mira en Indian Wells]

En Miami son optimistas y creen tener opciones de éxito, pero en el Gobierno guardan silencio a pocas horas de que se celebre el sorteo de cruces en Indian Wells sin 'Nole' entre los seleccionados. Semana de malas noticias para el serbio que cosechó en las semifinales de Abu Dhabi ante Medvedev su primera derrota del 2023.

Sigue los temas que te interesan