Carlos Alcaraz renuncia al ATP 500 de Acapulco por lesión: punto de mira en Indian Wells

Este martes estaba previsto que Carlos Alcaraz se estrenase en el ATP 500 de Acapulco. Sin embargo, el tenista español ha desvelado su baja por lesión del torneo tras pasar las pertinentes pruebas médicas que han confirmado que sufre una distensión de grado uno en el tendón de la corva derecho.

"Lamentablemente no podré jugar en el Abierto de México. Tengo una distensión de grado 1 en el isquiotibial de mi pierna derecha que me llevará a estar de baja varios días, según las pruebas que me he realizado esta mañana (por este martes)", ha asegurado el de El Palmar.

'Carlitos' ha querido mandar un mensaje a sus seguidores mexicanos al no poder disputar este ATP 500 de Acapulco: "Me duele mucho no competir aquí, pero ahora toca pensar en recuperarme para intentar estar listo lo antes posible. ¡Espero que nos veamos pronto!"

Esta es la segunda vez consecutiva que Carlos Alcaraz causa baja en el torneo de Acapulco. El murciano era junto a Stefanos Tsitsipas la gran atracción en México. Pero ni el tenista español ni el griego compiten al final en este ATP 500 que se celebra entre estos últimos días de febrero y los primeros del mes de marzo.

La distensión de grado 1 en el isquiotibial tendrá a Alcaraz una semana parado. Esto es lo que arrojó la resonancia y la ecografía a las que se sometió 'Carlitos' para conocer si podía jugar finalmente el torneo mexicano o no. Ahora, su punto de mira está en poder disputar Indian Wells.

El Masters 1000 de Indian Wells da comienzo el próximo 8 de marzo en California. Aunque el estreno de Carlos Alcaraz todavía tardará en llegar unos días más. Se espera que el debut del actual número 2 del ranking de la ATP se produzca entre el 11 o el 12 al estar exento de jugar la primera ronda por su condición de favorito.

Rafael Nadal

Carlos Alcaraz espera estar en Indian Wells, pero no Rafa Nadal. El tenista de Manacor, ganador de 22 títulos del Grand Slam, no disputará este Masters 1000, así como tampoco jugará en Miami. El español espera así alargar el tiempo de su puesta a punto después de lesionarse en la última edición del Open de Australia.

