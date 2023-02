Los votos a Julián Álvarez en el The Best, duramente criticados por una estrella: "Son una broma"

THE BEST

Las votaciones del Premio 'The Best' de la FIFA no han hecho más que levantar la polémica. Ya sea por un motivo o por otro, el revuelo formado por los vencedores y los que no han sido los protagonistas tras la gala. Tras poner en duda alguno de los triunfadores de la pasada noche, han llegado las críticas otros al considerar injustas.

El último que ha hecho gala de ello ha sido Thiago Silva. El jugador del Chelsea era uno de los muchos futbolistas que participaba en la votación al ostentar el rango de capitán de la selección de Brasil. Pese a que participaban en ellas otros compañeros de profesión, seleccionadores, periodistas o seguidores, el central carioca no estuvo de acuerdo con uno de los elegidos.

Julián Álvarez acabó séptimo en las votaciones finales, algo que causó sorpresa al verse por encima de otros jugadores como Vinicius, que completó una temporada mucho más completa que la del delantero del Manchester City, u otros como Neymar o Kevin De Bruyne. Thiago Silva, descontento por la decisión de otorgarle dicha posición, realizó un comentario dirigido hacia él.

En una publicación que hacía referencia a la 'Araña' y criticaba dicha elección, el actual defensor del Chelsea y capitán de Brasil espetó "es una broma". Una nueva polémica que rodea a la votación, que ha dejado a muchos descontentos por culpa del método de voto o los elementos a considerar.

Un comentario que iba de la mano con las palabras expuestas por la publicación, que también se mostraba en la misma línea que el exjugador de PSG o Milan. "Elegido séptimo mejor jugador del mundo y es suplente en el City, no es titular con Argentina y estaba en River Plate la mayor parte del tiempo de adaptación", recalcaba la cuenta.

Lo que sí que es cierto es que Julián Álvarez fue una de las piezas claves para que Argentina ganase el Mundial de Qatar 2022. El delantero consiguió anotar cuatro goles y repartir una asistencia en los siete encuentros que disputó en la Copa del Mundo.

Críticas a Alaba

Otros de los damnificados fue David Alaba. El jugador del Real Madrid tuvo que dar una serie de explicaciones tras ser duramente criticado por el entorno merengue por no dar el primer puesto a Karim Benzema. El austríaco tuvo que emitir un comunicado argumentando que las votaciones las realizan en grupo en el país tirolés, por lo que se transmitía una idea global de su selección.

"Sobre el premio FIFA The Best. La selección de Austria vota en este premio como un equipo, no solo uno. Todos en el consejo del equipo pueden votar y así es como se decide", explicó. A lo que añadió: "Todo el mundo sabe, especialmente Karim, cuánto lo admiro a él y a sus actuaciones y muchas veces he dicho que para mí es el mejor delantero del mundo, y sigue siendo así. Sin duda".

