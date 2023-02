El curioso motivo por el que Rashford era multado "todos los jueves" por Van Gaal en el United

Marcus Rashford está viviendo un momento de lo más dulce en el Manchester United. Los diablos rojos consiguieron el billete para los octavos de final después de eliminar al Barcelona. Para el pase, decisivo fue el delantero inglés, quien ha echado la vista atrás para recordar a una figura muy importante de su carrera: Louis Van Gaal.

Durante una entrevista concedida a Sky Sports, Rashford ha contado una anécdota que vivió con Van Gaal. El entrenador neerlandés le multó cada jueves por un curioso motivo: cumplir con sus estudios universitarios. Aunque también ha destacado que sin él, su carrera probablemente hubiese sido muy diferente.

"Siempre me acuerdo de los jueves. Me multaba (por Van Gaal) todos los jueves, pero era algo que estaba totalmente fuera de mi control. Tiene que ver con el tipo de persona que era. Me decía que tenía que terminar todo el trabajo de la universidad (antes de ir a entrenar)", ha comenzado diciendo.

Van Gaal en su etapa en el Manchester United. Foto: manutd.com

"Eso era algo que no era negociable", ha continuado relatando el internacional inglés. Hasta aquí podría parecer que no hay problema, pero Rashford ha apuntado el motivo que le llevaba a ser multado: "Tampoco podía llegar tarde al entrenamiento... Y solo tenía 12 minutos para ir de la universidad a entrenar".

Anécdota aparte, Marcus Rashford ha querido poner de relieve la importancia de Louis Van Gaal: "El tiempo con Louis fue muy bueno para mí... Van Gaal fue el mejor. En ese momento recibí muchos elogios y atención de todos lados, pero lo más importante para mí fueron sus palabras".

"Eso era lo que me hacía sonreír todos los días. Ser parte del primer equipo del Manchester United. Hubo algunos partidos en los que fue difícil. Recuerdo un encuentro, contra el Tottenham fuera, cuando me sacó en el medio tiempo. El siguiente día que hablamos honestamente, todavía estaba sonriendo", ha agregado.

Competencia

Rashford está marcando unos números notables en lo que va de temporada 2022/2023. Acumula 25 goles y 9 asistencias en 38 partidos. Aunque esto no es suficiente para Ferguson. La leyenda de los red devils apuesta por contratar un nuevo delantero centro y da un buen motivo para su particular visión de futuro.

"No creo que Rashford sea un delantero. Juega en el sector izquierdo y es fantástico. Su definición es muy buena y siempre realiza buenos disparos rasos, lo cual es realmente importante para un delantero. Y está en una gran forma. Desafortunadamente, él es la principal fuente de goles y nos vendría bien un delantero más", ha señalado Sir Alex Ferguson también en Sky Sports.

