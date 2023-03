Pau Gasol, el eterno '16' de los Lakers: "el gran robo", Kobe Bryant y dos anillos para la leyenda

"No hay debate alguno. Cuando se retire, tendrá su número en lo alto del pabellón". Es la predicción que en 2018 hizo Kobe Bryant sobre su amigo Pau Gasol (Barcelona, 1980) y su futuro como leyenda de Los Angeles Lakers. En la madrugada del martes al miércoles, en la ciudad californiana, el sueño se hace realidad.

Pau Gasol verá desde el centro del mítico Staples Center -aunque ahora sea conocido amargamente como Crypto.com Arena- su dorsal 16 elevarse al cielo de Los Ángeles. En la ciudad de las estrellas, donde a cada poco se homenajean de cualquier manera, él será una más para la eternidad.

Es el primer español cuya camiseta es retirada en la NBA. El siguiente será su hermano Marc. Los Memphis Grizzlies ya anunciaron el homenaje al pequeño de los Gasol -antes incluso que el de Pau-, pero la ceremonia todavía no ha tenido lugar. Desde Sant Boi de Llobregat hasta los libros de Historia, una vez más.

Todo comienza el 1 de febrero de 2008, una fecha que jamás podrá olvidar el baloncesto español. Los Angeles Lakers anunciaban aquel día el fichaje de Pau Gasol. Fue una operación llevada en absoluto silencio, de la que nadie que no interviniera en ella supo hasta el momento de su oficialidad. Así se encargaron de realizarla los de púrpura y oro, a sabiendas que si se hacía público muchos querrían paralizarla.

Los Lakers se movieron en sigilo y rápidos. Nadie podría ofrecer más ni malmeter a los Grizzlies en el traspaso de esta manera. Pau -junto a una segunda ronda del draft de 2010 (Devin Ebanks)- llegó a la franquicia más mediática de todas a cambio de Kwame Brown, Javaris Crittenton, Aaron Mckie, dos primeras rondas de draft -2008, Donte Green; 2010, Greivis Vasquez- y los derechos sobre Marc Gasol.

Pau Gasol en sus primeros meses en Los Angeles Lakers Reuters

"El gran robo" ("The grand theft"), lo llegó a denominar el periodista Marc Stein, aunque el tiempo y el legado de Marc en Memphis dejaran la operación sin un perdedor. En el Staples, cayó como un bombazo tras la ruptura deportiva en 2004 con Shaquille O'Neal. En el Oeste, se encajó como un gancho para las otras potencias de la Conferencia (Spurs y Suns).

Al vestuario de los Lakers, habitado por Lamar Odon, Derek Fisher, Andrew Bynum y el propio Kobe, llegó un nuevo astro. El que debía cambiarlo todo. Pau, en su séptima temporada en la NBA, ya había sido campeón y MVP del Mundial de 2006 y era uno de los mejores del planeta en la zona.

Se configuró un equipo, con el 'Maestro Zen' Phil Jackson con la batuta, que jugaría tres Finales y ganaría dos anillos de la NBA en los siguientes dos años y medio. Nada que ver con el punto en el que se encontraban los Lakers hasta la llegada de Pau, encadenando tres temporadas en las que no pisó playoffs (04/05) o cayó en primera ronda (05/06 y 06/07).

Nada más aterrizar Pau, los Lakers registraron un 27-9 y se metieron en playoffs con un total de 57-25. Quien más lo celebró fue Kobe Bryant, que solo encadenaba polémicas desde el adiós de Shaq, junto al que ganó tres anillos seguidos (2000-2002) y que además en Miami se volvió a coronar campeón en 2006.

Kobe, un hermano mayor

Kobe le recibió con una clara declaración de intenciones: "Vamos a por el anillo", le dijo en su primera charla. Fue el inicio de una relación forjó unos lazos tan estrechos como los familiares, que recondujo los caminos del '24' y los Lakers que amenazaban con romperse más pronto que tarde. No era un secreto que Bryant había pedido irse, le pitaban y no hacían más que salir a la luz controvertidas palabras dirigidas hacia sus compañeros. Estaba frustrado, pero la chispa volvió al juntarse con el pívot de Sant Boi.

Kobe mejoró a Pau. Pau mejoró a Kobe. El '16' encontró en su compañero el punto para exigirse más que le faltaba a alguien solo sumaba tres eliminaciones previas por 4-0 en playoffs pese a ser Rookie del Año (2002) y all-star (2006). El '24' aprendió a ser mejor líder contando al lado con una persona con ese compañerismo y empatía.

Pau Gasol y Kobe Bryant, en Los Angeles Laker EFEE

De la mezcla de los ingredientes, surgió un fórmula explosiva. Aunque antes hubo que pasar por el golpe de la derrota que todos los grandes ganadores experimentan antes de la victoria. En el caso de Pau, fue doble. Primero en las Finales contra los Boston Celtics que los Lakers perdieron en seis partidos. A Gasol le llovieron burlas de sus rivales, diciéndole que no era lo suficientemente "duro" para ser una estrella de la NBA.

El segundo golpe vino en los Juegos Olímpicos de Pekín, disputados aquel mismo verano. La España de Pau Gasol se metió en la final, donde se topó con la Estados Unidos de Kobe Bryant. Ganaron los americanos por 107 a 118 en el que para muchos fue el mejor partido de baloncesto visto jamás en un certamen olímpico. La plata llevó a uno de los momentos que más marcaron la carrera del mejor jugador español de todos los tiempos.

Cuando Gasol volvió a Los Ángeles, en su primer día de pretemporada, abrió su taquilla por primera vez y se encontró algo: era la medalla de oro de Kobe Bryant de Pekín 2008. Pau pensó que su compañero se estaba burlando de él, algo que le dolía y no iba a permitir. Su sorpresa llegó cuando atravesó el vestuario y le encaró para pedirle explicaciones.

"La temporada pasada perdimos la final de la NBA y fue muy doloroso. Tú, además, has perdido la final olímpica. No permitas que pase una tercera vez, esta temporada tenemos que ganar el anillo", le dijo Kobe. Por tanto, no se estaba riendo de él sino alimentando su ego para no consentir otro fracaso igual en su carrera. "Me enseñó a ser un mejor líder, un competidor y un ganador. Siempre le he considerado un hermano mayor", definió Pau años más tarde a Bryant por situaciones como esta.

Púrpura y (doble) oro

Entonces sí, se alcanzó ese momentum de los campeones. Los Lakers encadenaron dos anillos seguidos tras vencer 4-1 a los Orlando Magic en 2009 y vengarse de los Celtics (4-3) en 2010. Eran el cuarto y quinto anillo de Kobe, los dos primeros para Pau -y los únicos que ganó-.

Aquellos éxitos supusieron la detonación definitiva de Gasol, que se quitó de encima la etiqueta de blando imponiéndose a Dwight Howard, primero, y a Kevin Garnett, después, en aquellas Finales consecutivas. En las segundas se movió en líneas de MVP y gritó con poderío, hasta rabia, como vencedor de una batalla épica. A partir de ahí quedó clara su futuro reconocimiento como leyenda de una franquicia que no habría ganado esos dos anillos sin él.

Pau Gasol posa con uno de sus anillos en Los Ángeles Lakers

Pau Gasol pasó siete temporadas en Los Angeles Lakers. Sus promedios fueron de 17.7 puntos, 9.9 rebotes y 3.5 asistencias por encuentro en 422 partidos con el equipo californiano. Está en el Top 20 de puntos, rebotes y asistencias de la franquicia. En promedios, el segundo mejor laker en rebotes ofensivos (2.9) tras Shaq (3.8) y está en el Top 10 de rebotes defensivos (7.0), totales (9.9) y tapones (1.4).

En 2014 se despidió, siendo homenajeado por el Staples. Se fue a los Bulls, aunque pudo haber acabado en los Houston Rockets de no ser por el veto de David Stern, entonces comisionado de la NBA, a una operación que llevaría a Chris Paul a los Lakers. En Chicago estuvo dos años, seguidos de otros tres en San Antonio Spurs. En el final de su carrera pasó de puntillas por Bucks y Blazers antes de regresar a España para retirarse en el Barcelona. Los Lakers tardaron en reconstruirse con él, hasta que LeBron James y Anthony Davis -los herederos espirituales de Kobe y Pau- ganaron el decimoséptimo anillo de la franquicia en 2020.

Kobe Bryant me dice que no hay debate que valga: los Lakers retirarán el número 16 de @paugasol #OscarsLunch pic.twitter.com/KotLCVKxwx — Antonio Martín (@MartinGuirado) February 5, 2018

"Estoy deseando que llegue el día en el que reciba el homenaje, dé su discurso desde el centro del campo y vea su camiseta en lo alto del Staples Center mientras recibe una ovación del público que le ha apoyado tantos años", decía Kobe Bryant en aquella predicción que hizo sobre su amigo Pau hace cinco años. El terrible accidente de helicóptero en el que falleció en enero de 2020 robó a todos ese momento, pero Kobe estará muy presente en un día tan señalado para Pau Gasol.

El '16' quedará en horas colgado para siempre al lado de otras 10 leyendas angelinas. Junto a Chamberlain, Abdul-Jabbar, Magic Johnson o Shaq. Junto a Kobe -el único en tener retirados dos dorsales, el '8' y el '24'-, como él siempre quiso. Pau Gasol, un laker para la eternidad.

Camisetas retiradas de los Lakers

Los dorsales retirados de Los Angeles Lakers antes del '16' de Pau Gasol NBA

Número Jugador Posición Etapa Fecha ceremonia 8 Kobe Bryant Escolta 1996-2006 18 de diciembre de 2017 13 Wilt Chamberlain Pívot 1968-1973 9 de noviembre de 1983 16 Pau Gasol Pívot 2008-2014 7 de marzo de 2023 22 Elgin Baylor Alero 1958-1971 9 de noviembre de 1983 24 Kobe Bryant Escolta 2006-2016 18 de diciembre de 2017 25 Gail Goodrich Escolta 1965–1968

1970–1976 20 de noviembre de 1996 32 Magic Johnson Base 1979–1991

1996 16 de febrero de 1992 33 Kareem Abdul-Jabbar Pívot 1975-1989 20 de marzo de 1990 34 Shaquille O'Neal Pívot 1996-2004 2 de abril de 2013 42 James Worthy Alero 1982-1994 10 de diciembre de 1995 44 Jerry West Base 1960-1974 19 de noviembre de 1983 52 Jamaal Wilkes Alero 1977-1985 28 de diciembre de 2012 99 George Mikan Pívot 1948–1954

1956 30 de octubre de 2022 - Chick Hearn Locutor 1961-2002 2 de diciembre de 2002

