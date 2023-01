Las 10 claves de la jornada 16 de La Liga: el Real Madrid cae y el Barça es líder en solitario

La jornada 16 de La Liga estuvo marcada por la victoria del Fútbol Club Barcelona sobre el Atlético de Madrid, después de que el Real Madrid cediese ante el Villarreal. Con estos resultados, el equipo de Xavi Hernández es líder en solitario, mientras que la Real Sociedad se mantiene en la tercera posición y el Elche continúa sin conocer la victoria esta temporada.

Elche - Celta de Vigo

El Martínez Valero volvió a ver perder, una jornada más, a su equipo en La Liga. Ya van 16 jornadas del campeonato doméstico del fútbol español y el Elche todavía no sabe lo que es ganar. Contra el Celta de Vigo, nueva derrota. Esta vez por el tempranero gol de Iago Aspas.

El de Moaña abrió el marcador a los 5 minutos. Y ya no se volvió a mover el luminoso del Martínez Valero. Mucho castigo para el equipo local en forma de tarjetas amarillas, acabando, además, el encuentro con un jugador menos por la expulsión de Bigas. Con este triunfo, el Celta coge un poco de aire, aunque los celestes siguen coqueteando con el descenso. Como dato: victoria número 100 en La Liga para Hugo Mallo.

Valencia - Cádiz

El partido de Mestalla puede convertirse en un verdadero punto de inflexión para el Cádiz. El conjunto gaditano superó al Valencia y con esa victoria sumó tres puntos importantísimos en el objetivo de la permanencia. Los amarillos son antepenúltimos de la clasificación, pero empatados a puntos con el Sevilla y a tan solo cuatro del undécimo de la tabla, precisamente, su rival en esta jornada 16.

Álex Fernández protege un balón frente a Diakhaby EFE

Rubén Alcaraz fue el autor del gol del Cádiz en Mestalla. En los primeros compases del encuentro, el conjunto visitante se puso por delante en el marcador y de ahí no se movió. Con un plan bien estudiado, los de Sergio González dominaron al Valencia hasta el descanso. Salieron los ches a por la remontada tras el paso por vestuarios, pero no acabaron de generar verdadero peligro a un Cádiz muy disciplinado.

Villarreal - Real Madrid

En el Estadio de La Cerámica se disputó uno de los partidos más importantes de la jornada 16 y, a la postre, de los más bonitos en lo que va de La Liga. Villarreal y Real Madrid dieron todo un espectáculo de fútbol, aunque la polémica estuvo servida por los penaltis y una agresión de Dani Parejo a Rüdiger que se fue al limbo y que puedo cambiar el destino del encuentro.

[El caos reglamentario de las manos: confunden a los jugadores y decidieron el Villarreal - Real Madrid]

El 'submarino amarillo' se llevó la victoria ante el Real Madrid. Así, el equipo blanco dejó en bandeja el liderato en solitario a un Barça que no falló 24 horas después. Benzema marcó de penalti para seguir escalando puestos en la lucha por el Pichichi, mientras que Yeremy Pino y Gerard Moreno, también desde el punto de los once metros, vieron puerta para los locales.

Mallorca - Valladolid

Otro duelo caliente, aunque por la zona media-baja de la tabla tuvo lugar en el mítico Son Moix. 19 puntos tenía el RCD Mallorca antes de comenzar el partido. 17, el Valladolid. Y fue el equipo bermellón el que se hizo con el triunfo para dar un salto en la clasificación y colocarse en la décima posición.

Eso sí, la emoción duró hasta el final. No fue hasta el descuento del encuentro cuando Abdón Prats hizo el primero del choque tras una falta lateral a favor de los suyos. Lo cierto es que ni los locales ni tampoco el equipo blanquivioleta gozaron de grandes ocasiones, pero esa jugada a balón parado provocó que las tablas se rompiesen en el último suspiro.

Espanyol - Girona

En el derbi catalán, empate entre RCD Espanyol y Girona. El choque estuvo marcado por la necesidad de los periquitos de comenzar a sumar de tres en tres cuanto antes. Pero ni los dos goles firmados por sus jugadores hicieron que la victoria cayese de su lado, quedándose con la penúltima posición de la clasificación.

Castellanos, intenta llevarse el balón ante los jugadores del Espanyol, Sergi Gómez y Calero EFE

Fue el Girona el que se fue por delante al descanso después del gol de Toni Villa. Pero nada más volver de vestuarios, Puado devolvió las tablas al luminoso. Cuando faltaba un cuarto de hora para el final, Joselu adelantó al Espanyol. Sin embargo, en el 85' Yangel Herrera marcó el tanto definitivo para el reparto de punto.

Almería - Real Sociedad

El equipo que continúa viento en popa a toda vela es la Real Sociedad. Los txuri-urdin volvieron a conseguir la victoria y se consolidan así en la tercera posición de la tabla. Con el triunfo ante la UD Almería, el conjunto donostiarra continúa adelante con el firme objetivo de jugar la Champions League la próxima temporada.

Aunque el partido se fue al descanso sin que el marcador se hubiese movido, en la reanudación del choque, primero David Silva y después Sorloth sellaron una nueva victoria de la Real en la presente edición de La Liga. En la otra cara de la moneda, un Almería que no acaba de alejarse de los puestos de descenso.

Rayo Vallecano - Betis

El Betis acaba la jornada en puestos de la Champions League. El equipo verdiblanco ganó confianza en el Estadio de Vallecas de cara a disputar el próximo jueves las semifinales de la Supercopa de España ante el Barcelona. Victoria frente al Rayo Vallecano por 1-2 para continuar siendo uno de los conjuntos más en forma de nuestra Liga.

Durante la primera mitad, Rayo Vallecano y Betis protagonizaron un auténtico intercambio de golpes. Pero fueron los de Pellegrini los que vieron puerta primero gracias al tanto en propia de Baillu. Después fue Sergio Camello el que se encargó de devolver la igualdad a la contienda. Sin embargo, Luiz Henrique, en jugada individual, acabó dando el triunfo a los verdiblancos.

Sevilla - Getafe

El equipo que volvió a sonreír, después de darse un festín en la Copa del Rey, fue el Sevilla. En el Sánchez Pizjuán ganaron otra vez en este 2023 y con este triunfo, los hispalenses se dan un respiro en La Liga. Aunque necesitan seguir sumando de tres en tres, ya que están en la posición 17ª y empatados con 15 puntos con el Cádiz, que sí se encuentra en descenso.

El Getafe no pudo hacer nada para evitar la victoria del Sevilla. Marcos Acuña se encargó de encarrilar el triunfo de los suyos tras la asistencia de Rakitic. Después, Rafa Mir puso tierra de por medio en el luminoso. Pero los azulones no bajaron los brazos y recortaron distancias gracias a Borja Mayoral. Aunque no hubo tiempo para la épica en Nervión.

Atlético de Madrid - Barcelona

El gran duelo de la jornada se vivió en el Cívitas Metropolitano el domingo. Atlético frente a Barça, en uno de los partidos que se esperaba durante toda la temporada. Los tres puntos pusieron rumbo a la Ciudad Condal, aunque estos pudieron acabar quedándose en la capital, ya que los rojiblancos gozaron de grandes oportunidades.

Ousmane Dembélé y Ansu Fati, celebrando un gol al Atleti AFP7 / Europa Press

Sin embargo, el gol de Ousmane Dembélé, alcanzado el ecuador de la primera mitad, fue definitivo. Partido de muchísima tensión en el que incluso hubo dos expulsados, uno por cada bando. Y es que las pulsaciones subieron tanto que Ferran Torres y Savic acabaron protagonizando una terrible acción, al más puro estilo 'lucha grecorromana', que arrebató esplendor a la batalla.

Athletic Club - Osasuna

En San Mamés se vivió el último duelo liguero de esta decimosexta jornada de La Liga. Ni Athletic ni Osasuna pudieron romper el empate inicial en los más de 90 minutos que duró el partido. Aunque los rojillos tienen motivos para sonreír, ya que cortaron así una racha de dos partidos consecutivos perdiendo.

No así para un Athletic que tenía ante sí la oportunidad de colocarse cuarto de la clasificación. Y fueron mejores los leones, pero les faltaron claridad y puntería para acabar llevándose los tres puntos ante su afición. Con este empate, ambos continúan cerca, pero fuera, de los puestos europeos.

