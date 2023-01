La traición de Le Graët a Zidane: le prometió ser seleccionador y le ocultó la cláusula de Deschamps

Noël Le Graët menospreció a Zinedine Zidane para defender la renovación de Didier Deschamps como seleccionador. El polémico presidente de la Federación Francesa de Fútbol aseguró que "no habría cogido el teléfono" si el entrenador le hubiera llamado para ocupar el banquillo tras el Mundial de Qatar. Esta desconsideración hacia la leyenda gala ha hecho que la ministra de Deportes, el Real Madrid o Kylian Mbappé se pronunciaran públicamente pidiendo respeto para Zidane.

Lo cierto es que Le Graët sí que habló con el extécnico del conjunto blanco antes del Mundial. De hecho, le prometió ser el nuevo seleccionador tras la cita de Qatar. Zidane ha rechazado durante el último año múltiples ofertas de equipos y federaciones, ya que confiaba en la palabra dada por el presidente de la FFF.

Sin embargo, Zidane se enteró por los medios de comunicación que todo lo hablado con Le Graët no valía para nada, ya que Deschamps renovaría automáticamente, si así lo quería, si Francia llegaba a las semifinales del Mundial. Esta cláusula en el contrato del seleccionador galo fue ocultada en todo momento por el máximo mandatario del fútbol francés.

Zidane, en el banquillo del Estadio Jan Breydel REUTERS

Zidane se sintió traicionado por Le Graët y a partir de ese momento la relación entre ambos se rompió hasta el punto de que el exjugador y entrenador decidió no aceptar la invitación de la FFF para acudir a la final del Mundial de Qatar ante Argentina. El técnico ya sabía por aquel entonces que no sería seleccionador en 2023.

Karim Benzema ha sido otro de los grandes damnificados por la continuidad de Deschamps. La relación entre jugador y seleccionador se rompió cuando el entrenador decidió no esperar a que el delantero se recuperase de su lesión. El '9' del Real Madrid comunicó tras el Mundial que se retiraba de la selección francesa, algo que no habría ocurrido si Zidane hubiera llegado al cargo.

El futbolista publicó en sus redes sociales una foto con 'Zizou' dando una pista de lo que estaba ocurriendo en la FFF. Pero no solo Benzema ha mostrado su apoyo al extécnico del Real Madrid, Kylian Mbappé también pidió respeto para una "leyenda de Francia" al igual que Djorkaeff, Ribéry o Cissé.

Sin duda, el comunicado más duro fue el del Real Madrid que lamentó "las desafortunadas declaraciones efectuadas por el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Nöel Le Graët, sobre Zinedine Zidane, una de las más grandes leyendas del deporte mundial". El club blanco, además de exigir una rectificación, defendió también a su capitán Karim Benzema.

Le Graët no tardó en pedir perdón públicamente a Zidane: "Estos torpes comentarios han creado un malentendido. Me gustaría disculparme personalmente por estos comentarios que no reflejan en absoluto mis pensamientos, ni mi consideración por el jugador que fue y el entrenador en el que se ha convertido".

Le Graët, investigado por abusos

El presidente de la FFF escribe así una nueva hoja en su libro interminable de polémicas. Le Graët está siendo investigado por acoso sexual a varias trabajadoras de la Federación. Una de ellas aseguró en Radio France que el presidente le dijo que quería llevarla a casa y que "si pasaba algo nadie lo sabría".

Le Graët, presidente de la Federación Francesa de fútbol. Foto: fff.fr

A sus 81 años, Le Graët lleva desde 2011 en el cargo y a lo largo de estos años han sido habituales sus salidas de tono. Su ataque a Zidane ha hecho que Francia sea un clamor contra el presidente de la FFF hasta el punto de que tuviera que pedir públicamente disculpas.

No se espera que Zidane haga comentario alguno al respecto, ya que personalmente se encuentra muy enfadado con Le Graët. El exjugador galo ya había planeado todo para regresar a los banquillos en este 2023 e incluso se llevaba como segundo entrenador a su inseparable David Bettoni. Sin embargo, 'Zizou' se encontró con una cláusula en el contrato de Deschamps que el presidente de la FFF le había ocultado y comprobó cómo le traicionaba también públicamente durante el Mundial de Qatar.

Con las puertas de la selección francesa cerradas, Zidane deberá ahora replantearse su futuro. Su nombre ha sido incluido en la lista de candidatos a seleccionador brasileño, aunque no es una opción que guste al exentrenador del Real Madrid que se inclina por esperar a alguna oferta de los clubes top de Europa en los próximos meses.

