El Real Madrid se queda con el carbón tras caer ante el Villarreal en uno de los partidazos de La Liga

El Real Madrid sumó su segunda derrota en La Liga tras caer ante el Villarreal en un auténtico partidazo. Los de Setién lograron algo que hasta la fecha solo había conseguido el Rayo Vallecano en el campeonato a base de ritmo e intensidad desde el primer al último minuto del encuentro. Yéremy Pino adelantó al conjunto amarillo en la primera jugada de la segunda mitad. Benzema consiguió empatar de penalti, pero acto seguido Gerard Moreno puso el resultado definitivo en el marcador tras aprovechar también una pena máxima por mano de Alaba. [Narración y estadísticas: Villarreal 2-1 Real Madrid]

El Villarreal demostró por qué La Cerámica es uno de los estadios más difíciles para todo aquel equipo que quiera ganar La Liga. El mejor partido con Setién de entrenador tuvo un premio gordo, mientras que el Real Madrid se quedó con el carbón para estrenar el campeonato doméstico en el 2023. Ambos conjuntos, además, se volverán a medir en el mismo escenario y en menos de dos semanas para enfrentarse en los octavos de final de Copa del Rey tras el sorteo realizado este sábado.

El encuentro se decidió con una mano de Alaba cuanto menos dudosa. El austriaco se está levantando y tiene la los dedos a pocos centímetros del césped cuando la pelota choca contra él. El reglamento dice que si el brazo está apoyado en el césped no se puede pitar penalti, así que se puede decir que el Real Madrid perdió un punto por escasos milímetros o centímetros. Esto de las manos y los penaltis ya no lo entiende ni los jugadores, ni los entrenadores, ni los aficionados y, muy posiblemente, ni los árbitros.

El inicio fulgurante del Villareal arrinconó al Real Madrid desde el pitido del árbitro. Un error de Rüdiger propició la primera gran ocasión del equipo de Setién con un disparo de Baena que se fue por encima del larguero. Se salvó el conjunto de Ancelotti del arreón del conjunto amarillo a base de que Militao y Alaba achicaran agua en un encuentro que no daba un respiro.

Un taconazo de Coquelin se estrelló en el palo tras otra mala salida de balón del Real Madrid. Había pasado de todo en el Estadio de La Cerámica y solo habían transcurrido cinco minutos de partido. Rüdiger, que había desplazado a Militao al lateral derecho, estaba perdido y el Villarreal aprovechaba una y otra vez el desconcierto del alemán para crear problemas a Courtois.

Cuando el Real Madrid despertó, empezó a tener más balón y a comenzar a llegar al área de Reina con asiduidad. A la primera parte solo le faltó algún gol, ya que el espectáculo fue casi total con dos equipos que intercambian continuamente golpes. Militao demostró no estar acostumbrado a pisar el área contraria en una jugada en la que se quedó solo y se entretuvo demasiado. Yéremy Pino respondió a continuación, pero el del Villareal perdonó ante Courtois cuando tenía todo a favor para estrenar el marcador de La Cerámica.

Albiol tiró de veteranía para frenar varios contraataques peligrosos de Benzema y Vinicius. El central fue clave para evitar un zarpazo del Real Madrid que fue creciendo según se iba acercando el descanso. A pesar de ello, Baena volvió a meter en el susto en el cuerpo a Ancelotti con un disparo que se marchó rozando la escuadra. Eso sí, fue Reina, con un paradón abajo a Vinicius, el último protagonista de una gran primera mitad.

Si alguien esperaba que el ritmo bajara en la segunda mitad, nada más lejos de la realidad. Yéremy Pino puso el 1-0 al castigar, ahora sí, un nuevo error del Real Madrid en la salida de balón desde su campo. Mendy es esta vez el que se equivoca y el disparo del canterano del conjunto amarillo se acabó colando en la portería de Courtois a pesar de que el guardameta belga consiguió despejarlo, ya que Mendy volvió a aparecer para desviar hacia la red la pelota.

Las manos y los penaltis

Con el Villarreal en ventaja, el Real Madrid arriesgó y una gran jugada de Vinicius termina con el balón muerto en el área para Benzema. El francés falló inexplicablemente y Foyth logró sacar el balón bajo palos. Sin embargo, el VAR avisó a Soto Grado para que revisara la jugada y el colegiado pitó penalti después de apreciar que el argentino toca con la mano en su lucha con Vinicius por la posición.

Benzema no falló y con el 1-1 parecía empezar un nuevo partido, sin embargo, en la siguiente acción nuevo penalti en La Cerámica, aunque esta vez a favor del Villarreal. Alaba toca la pelota con la mano al intentarse levantar tras un resbalón y Soto Grado señaló la pena máxima. ¿Penalti o no? Cuestión de centímetros o de opiniones. Gerard Moreno tampoco perdonó y volvió a poner al Villarreal por delante con el 2-1 y con menos de media hora por disputarse.

Benzema, con el balón antes de lanzar el penalti.

Ancelotti arriesgó entonces metiendo a Rodrygo y Lucas Vázquez por Mendy y Tchouaméni. El duelo continuó siendo de ida y vuelta con ocasiones en las dos oportunidades, pero sin que ninguna acertara. Rodrygo no acertó tras un centro pasado de Valverde cuando parecía más fácil meter el balón que fallar la ocasión. En la siguiente acción, Pedraza se empachó de pelota tras una jugada maradoniana que a punto estuvo de convertirse en uno de los goles de La Liga.

Vinicius tuvo dos oportunidades claras para que el Real Madrid rascara al menos un punto, pero el brasileño no acertó y la victoria fue para el Villarreal en un encuentro que no rebajó la intensidad en ningún momento. El equipo de Ancelotti lo intentó hasta con Courtois de delantero en la última jugada, pero no hubo forma y sumó su segunda derrota en La Liga. El Barça podrá poner tierra de por medio este domingo si logra la victoria ante el Atlético en el otro gran duelo de la jornada liguera.

Villarreal 2 - 1 Real Madrid

Villarreal: Reina, Foyth, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno (Pedraza, m.72), Coquelin (Trigueros, m.88), Parejo, Baena, Gerard Moreno (Danjuma, m.88), Chukwueze y Yeremy Pino (Morales, m.80).



Real Madrid: Courtois, Rudiger, Militao, Alaba, Mendy (Rodrygo, m.65), Tchouameni (Lucas Vázquez, m.65), Modric (Camavinga, m.70), Kroos, Valverde (Asensio, m.82), Benzema y Vinicius.



Goles: 1-0, m.47: Yeremi Pino. 1-1, m.60: Benzema, de penalti. 2-1, m.63: Gerard Moreno, de penalti.



Árbitro: Soto Grado (Comité riojano). Mostró tarjeta amarilla a los locales Pau Torres, Albiol, Baena y Reina, y al visitante Camavinga.



Incidencias: partido de la decimosexta jornada de LaLiga Santander disputado en el Estadio de la Cerámica ante 21.088 espectadores.

