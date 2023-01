Ancelotti, sobre las manos de Foyth y Alaba: "El fútbol tiene un problema, esto no le gusta a los aficionados"

El Real Madrid cayó derrotado en su visita al Estadio de La Cerámica. El Villarreal realizó un gran encuentro, tal y como reconoció Carlo Ancelotti en rueda de prensa, y fue merecedor de llevarse los tres puntos en uno de los mejores partidos de la temporada.

El técnico italiano compareció ante los medios de comunicación para analizar el trabajo de sus hombres y el choque estuvo marcado por las polémicas manos de Juan Foyth y, sobre todo, de David Alaba. Ancelotti aseguró que aunque la normal diga que son penaltis, considera que son decisiones que no van a favor del fútbol.

El conjunto blanco se marchó de vacío en un choque que estaba marcado en rojo en el calendario ya que en la misma jornada se enfrentan Atlético de Madrid y Barça, por lo que podía haber sido una buena oportunidad para meter puntos a colchoneros, culés o incluso a ambos.

Los penaltis por manos

"El fútbol tiene un problema. Ha sido un partido igualado y competido. El Villarreal ha sido mejor que nosotros. La llave ha sido que no hemos defendido bien en nuestro campo. No hemos sido compactos. Han jugado muy bien. No hemos estado a su nivel, sobre todo en defensa. Hemos sido peligrosos, pero les hemos dado demasiado control en cosas que hacemos muy bien. Hay que focalizar en eso para resolver estos problemas.

"Sobre las manos, el fútbol ha cambiado. Cuando tocas el balón lejos del cuerpo es penalti. No importa si resbalas, si no resbalas... ha pitado los dos penaltis por la regla pues imagino que habrá sido correcto. Al aficionado del fútbol no le gusta esto".

Mano de David Alaba

La regla de las manos

"No quiero decir que no es fútbol porque ya se ha montado un lío increíble por haber dicho eso en la otra rueda de prensa. Si esto ahora es penalti hay que acostumbrarse. Todos los que estamos en este mundo".

Un mal partido

"No ha sido un buen partido para nosotros. Sobre todo en defensa en nuestro campo. En la presión sí hemos estado bien, robando balones. Pero en bloque bajo estábamos muy abiertos. Nos metían balones entre líneas para la defensa y el centro del campo".

El regreso tras el Mundial

"Veo al equipo fresco. Hoy han jugado futbolistas que han tenido pocos minutos. He repartido descansos. En el aspecto físico de verdad que lo veo bien. No todos tienen la misma condición, pero no ha sido un problema físico hoy. Al final hemos empujado y hemos luchado hasta el último minuto".

Benzema y Vinicius hablan durante un tramo del partido. REUTERS

La sorpresa de Militao

"La decisión ha sido porque no quería meter a Lucas de inicio. Venía de jugar de todo el partido en Cáceres y estaba un poco cansado. Militao venía de hacerlo bien ahí con Brasil en el Mundial. En ataque ha estado bien, ha podido marcar un gol. En defensa no ha sido su culpa solo, ha sido un aspecto global".

Victoria justa del Villarreal

"Ha jugado mejor que nosotros. Claro que merecía ganar".

