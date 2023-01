Hugo Lloris anuncia su retirada de la selección de Francia en medio del lío en su Federación

En la selección de Francia viven un auténtico terremoto por las palabras de Noël Le Graët sobre Didier Deschamps y Zinedine Zidane. Incluso Kylian Mbappé ha reaccionado para salir en defensa del exentrenador del Real Madrid. Sin tiempo para digerir nada, llega una nueva noticia: la retirada del combinado nacional de Hugo Lloris.

El veterano portero ha anunciado que deja la selección. Esto después de acabar como subcampeón del mundo con Francia en el pasado Mundial de Qatar. Ha sido el propio Lloris el encargado en dar la noticia. Lo ha hecho a través de una entrevista con L'Équipe.

"Llega un momento en que hay que saber ceder. No quiero hacerla mía, siempre he dicho una y otra vez que la selección francesa no pertenece a nadie, y todos tenemos que asegurarnos de que así sea, yo el primero", ha asegurado el guardameta en la citada entrevista.

145 sélections (recordman)



145 sélections (recordman)

️ 121 capitanats (recordman)

Champion du Monde 2018

Vainqueur de la Ligue des Nations 2021



Une Légende

— Equipe de France (@equipedefrance) January 9, 2023

Para tranquilizar a los aficionados, Hugo Lloris ha querido comentar que la portería de Les Bleus está muy bien cubierta con Mike Maignan. "Ha sido un portero que está listo y yo necesito tener un poco de tiempo para mí, mi familia y mis hijos. Hay que saber dar el relevo", ha confirmado el francés.

El portero se despide de la selección de Francia después de convertirse en el futbolista con más internacionalidades con el combinado galo. 145 partidos jugó Lloris con Les Bleus, tres más que otra leyenda como es Lillian Thuram. También deja la capitanía, después de recibir el brazalete en el año 2010. De ahí que también sea suyo el récord de capitanías con 121.

Su mayor éxito fue ganar el Mundial de Rusia en el año 2018. Pudo repetir éxito en 2022, pero en Qatar acabó perdiendo la final frente a Argentina. Precisamente, en un duelo del que fue protagonista, ya que el título se decidió en la tanda de penaltis. Además, también conquistó la UEFA Nations League en 2021.

Reacciones

Lloris posee dos récords en una Copa del Mundo. El primero es el haber disputado 20 partidos en el torneo, justo por delante de Antoine Griezmann, con 19. Y, además, el portero ha competido en cuatro fases finales de un Mundial, desde el del año 2010 al de 2022.

Una leyenda del fútbol francés del que no se ha olvidado Didier Deschamps: "Hugo ha decidido retirarse cuando todavía está en su mejor momento. Compartió sus pensamientos y decisión conmigo hace unos días. Debo, debemos, respetarlo aunque todavía tenga un lugar en nuestra selección".

"Se retira un gran servidor de la selección francesa y quiero mencionar que, más allá de su excepcional carrera, es una persona formidable", ha agregado el seleccionador galo. Y, además de él, también un Noël Le Graët envuelto en la polémica: "Hugo es uno de los mejores porteros de la historia. Nunca me cansaré de verlo. Le rendiremos el homenaje que se merece durante el próximo partido de Les Bleus".

