Lío en Vigo, el presidente acusa a Denis Suárez de ser un traidor: "Solo quiere perjudicar al Celta"

El presidente del Celta, Carlos Mouriño, acusó este jueves al centrocampista Denis Suárez de "traicionar" al club con su "campaña de desprestigio", y avanzó que el jugador no va a salir gratis "bajo ningún concepto".

"Lleva un año haciendo una gran campaña de desprestigio contra el club en todas sus redes sociales, en informaciones no confirmadas, en opiniones que hablan de su círculo cercano", denunció el máximo accionista de la entidad celeste.

Mouriño dijo que la postura del exfutbolista del Barcelona está afectando "muchísimo" a la imagen del club, por eso buscaron una salida beneficiosa para ambas partes presentándole hasta cuatro ofertas de otros clubes.

Carlos Mouriño, Presidente del Celta. Foto: celtavigo.net

"Denis cobra una verdadera millonada en el Celta", explicó el dirigente celeste, que avanzó que uno de los clubes interesados en fichar a Denis estaba dispuesto a pagarle "12 millones de euros netos en tres años".

"Rechazó esta oferta por perjudicar al Celta. Bajo ningún concepto voy a aceptar su chantaje", insistió el presidente del equipo vigués, para quien la decisión del jugador sólo tiene un objetivo: salir con la carta de libertad del club gallego.

"Le hemos pasado cuatro ofertas de clubes y alguno le pagaba más que aquí, pero las rechazó todas. A un equipo de Champions le pidió una barbaridad de dinero para no cerrar la operación, sabiendo que a nosotros esa operación nos beneficiaba", explicó.

Aclaró que Denis Suárez "en ningún momento" ha sido apartado del equipo como denunció ante la Asociación de Jugadores Españoles (AFE): "Desayuna y come con el equipo, entrena con sus compañeros y cuando hay que preparar el partido es cuando no participa. Él hace más del 70 por ciento al igual que sus compañeros, pero se hace la víctima. Y le ha ido bien".

Por último, descartó la posibilidad de solucionar las diferencias con Denis Suárez porque "ha traicionado al Celta, lleva un año mintiendo y eso no lo permitiré nunca. El primer partido de Liga iré a Balaídos con la cabeza alta porque creo que hemos tomado las decisiones correctas".

Hola! Hoy el presidente ha dado una rueda de prensa sobre mi situación y, ya que siempre estáis ahí apoyando, quiero aclaraos algunas de sus falsas afirmaciones. Son muchos meses desde que me amenazó con que: “Voy a encargarme de que Balaídos te pite”. Es hora de contestar.



HILO — Denis Suarez (@DenisSuarez6) July 28, 2022

Por su parte, el jugador no ha tardado en responder y en un hilo de Twitter ha contado su versión de los hechos: "Son muchos meses desde que me amenazó con que: 'Voy a encargarme de que Balaídos te pite'. Es hora de contestar".

"El presidente dice sobre mis opciones de salida: 'Le hemos pasado cuatro ofertas buscadas por nosotros (…) una le pagaba en tres años 12 millones de euros netos'. Os aclaro: Jamás recibí semejante oferta por parte del Celta. Les invito de nuevo a que muestren públicamente el documento de esa oferta y mi negativa… No la hay", ha añadido el futbolista.

El caso Santi Mina

El presidente también reconoció este jueves que cometió "un error" al fichar al delantero Santi Mina en el verano de 2019 sabiendo que el entonces jugador del Valencia ya tenía una denuncia por una presunta agresión sexual.

"Me ilusioné demasiado con la Operación Retorno y me equivoqué al no tomar precauciones cuando la causa ya estaba abierta. Sus agentes me aseguraron que era mentira, que había una campaña de extorsión y me equivoqué. Pido disculpas a la afición", declaró el dirigente celeste en rueda de prensa.

El máximo accionista del Celta reconoció que lo mejor sería incluir una cláusula liberatoria en caso de que, como sucedió, fuese declarado culpable de abuso sexual. En este sentido, dijo que la entidad no podía despedir al jugador porque "la sentencia no es firme", por eso buscaron una solución con una salida a un club de fuera de España que el jugador no aceptó.

Santi Mina, futbolista del Celta de Vigo EFE

"Haremos las reclamaciones oportunas en el momento que la sentencia sea firme, pero es cierto que como Denis le hemos conseguido dos equipos para jugar fuera de España y no aceptó ninguna propuesta. Consideramos que se quiere ir libre", afirmó.

En este sentido, dijo que no va a "liquidar" a Santi Mina los dos años que le restan de contrato "para que mañana él fiche por el equipo le ofrecimos fuera de España. Entre Denis y Mina se llevan el 20 por ciento del presupuesto de la plantilla. Nos afecta mucho para la planificación, nos va a llevar a no reforzarnos como lo teníamos pensado", reconoció.

