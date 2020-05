El calvario de Denis Suárez en su etapa en el Arsenal

Denis Suárez recaló en el Arsenal el 29 de enero de 2019. El Barcelona decidió cederle hasta final de temporada y el 30 de junio de 2019 el conjunto azulgrana hizo oficial su venta al Celta de Vigo a cambio de 12,9 millones de euros más 3,1 en variables volviendo así a la que fue su casa y de donde salió.

Durante la presente temporada ha disputado un total de 22 partidos, anotando un gol y dando tres asistencias. Ahora, con el parón provocado por el coronavirus, el futbolista español ha vuelto a los entrenamientos individuales con su equipo.

El jugador gallego admitió en declaraciones a The Athletic que su etapa en el Arsenal fue un calvario por culpa de una lesión en su segundo partido, ante el BATE Borisov en la Europa League.

"Jugué mi primer partido ante el City y 10 días después me lesioné contra el BATE Borisov. Sentía mucho dolor en la ingle. Me hice pruebas pero no salía que hubiera nada en la ingle, solo tenía un gran edema alrededor del pubis. Me dolía muchísimo al correr, a chutar, al pasar. Fue muy complicado. Estaba como máximo al 30% de mi máximo y solo puede estar al 100% en la primera semana", dijo Denis Suárez.

"Ya estaba claro que el Arsenal no iba a quedarse conmigo. Hasta yo lo sabía. El no haber jugado también hacía que el Barça no me quisiera. Es la vida, no lo puedo controlar", expresó.

"Nadie quería jugar más que yo, pero no pudo ser. Quería estar a la altura de las expectativas y me disculpo porque no creo que los fans del Arsenal entiendan o sepan lo que pasé durante esos meses", comentó el centrocampista.