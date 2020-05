"Me cuesta ver cómo Messi puede entrenar y Mireia Belmonte sigue en su casa"

El entrenador de la nadadora Mireia Belmonte, Fred Vergnoux, y el de la jugadora de bádminton Carolina Marín, Fernando Rivas, participararon este martes, vía Facebook, en un nuevo encuentro Santander Talks 123. Ambos técnicos hablaron de la vuelta a la actividad en la desescalada del confinamiento por la pandemia de coronavirus y de cómo han afrontado las dos deportistas su entrenamiento durante estos meses.

Vergnoux cree que se ha sido injusto con algunos deportistas: "Creo que voy a entrar en mi décima temporada con Mireia, no sabía lo que iba a hacer después de los Juegos; tenemos 14 meses, nos gusta tener más tiempo para preparar los Juegos. Es motivador lo que vamos a preparar hasta septiembre, se va a poder reinventar; ella no va a ir a los Juegos para pasear o hacerse un tattoo; hay que abrir ya la piscina. Una semana sin agua es un mes perdido. Mireia en nueve meses va a poder desarrollar cambios, necesitaremos tiempo", dijo sobre la situación de la mejor nadadora española de siempre.

Los cambios en el calendario

Fred explicó cómo ha afectado el parón y los aplazamientos a su trabajo: "Estamos trabajando en el calendario porque cada vez que avanzamos se anulan más cosas. Teníamos creo seis nadadores clasificados para los Juegos y creo que contemplamos hacer un copiar pegar la próxima temporada, pero no sabemos. La idea sería mantener algo similar, está el Campeonato del Mundo de diciembre, pero ya veremos", contó.

Mireia Belmonte EFE

Mireia Belmonte lleva dos meses sin tocar una piscina y ve una injusticia su situación respecto a la de otros deportistas: "Me cuesta ver cómo Messi, el Barça y el fútbol en general ya están entrenando desde hace días y Mireia Belmonte sigue en su casa y hace dos meses que no toca una piscina. Me encanta el fútbol, tengo fotos con Messi, con Piqué, es un deporte ultraprofesional y la Liga nos ayuda a las federaciones más pequeñas y hay que agradecerlo, pero hay cosas que no puedo entender. Deportistas de la talla de Carolina o Mireia continúan con restricciones. Que alguien me lo explique".

