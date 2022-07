Las giras de equipos de fútbol en EEUU, sin estrellas por los vetos de la vacunación contra la Covid

Parece que la Covid-19 ha quedado lejos ya que no altera las competiciones como hacía en el pasado. También se perdió en el tiempo la polémica de los deportistas que no se vacunaban. Pero el hecho de que algunas competiciones lleguen a suelo de Estados Unidos la revive. Grandes equipos de fútbol harán sus pretemporadas cruzando el charco. Algunos de ellos están viendo cómo no pueden llevar a todos sus hombres por esa circunstancia con la vacunación.

El país norteamericano es muy estricto con los extranjeros. Estados Unidos abre este lunes sus fronteras terrestres y aéreas a los viajeros internacionales vacunados con la pauta completa contra la Covid-19. Si bien es cierto que para los ciudadanos con pasaporte de esta nación no es necesario, todos esos deportistas que están desembarcando en "la tierra de la libertad", como describe su himno, tienen que presentar sus certificados. Es la misma situación que afecta a Novak Djokovic.

El Barça, que ha visto como Xavi Hernández se tenía que quedar en tierra por otras circunstancias, llegó al país sin percances. No le ha pasado lo mismo a Manchester City y Chelsea. Ambos clubes han tenido que dejar a tres y dos jugadores de sus plantillas respectivamente por no cumplir con estos mandatos. Jugadores como Phil Foden, John Stones, İlkay Gündoğan, N'Golo Kanté y Ruben Loftus-Cheek seguirán con su pretemporada lejos de sus compañeros.

Esta será la primera pretemporada tras la pandemia en la que las grandes escuadras cruzarán el mundo para mostrarse a los aficionados que no están tan cerca para verles en directo, así como para reactivar inversiones que tenían paralizadas. El Real Madrid, el FC Barcelona y la Juventus se enfrentarán entre ellos y contra clubes de la zona de Estados Unidos y México en los próximos días. Otras entidades viajan a Australia, el Lejano Oriente y también Centroamérica.

La Premier League mostró preocupación por los jugadores que no se habían sometido a los procesos de vacunación cuando la Covid-19 todavía hacía estragos durante la competición. Tanto es así, que también informaron los medios del país que había equipos que se replanteaban contrataciones de algunos jugadores en cartera por esta situación. Entre las consecuencias que tiene el hecho de tener un jugador sin una vacunación correcta en plantilla está la que se ve en esta pretemporada.

Si el Chelsea y el Manchester City se han quedado sin jugadores importantes para exhibir en la pretemporada delante de un público que ha pagado grandes cantidades de dinero para que viajen hasta allí, más crítico es el caso del Crystal Palace. Patrick Vieira no contará con Wilfried Zaha, Eberechi Eze, Marc Guehi o Michael Olise en su viaje a Singapur y Australia. Es precisamente en el país oceánico donde se han mostrado más restrictivos con los extranjeros sin vacunar.

Pero estos ejemplos de jugadores permiten hacer un perfil del tipo de jugador de liga inglesa que no está vacunado o no ha completado su vacunación. La Premier League reveló a fines de enero que el 80% de los jugadores de primer nivel en Inglaterra están completamente vacunados, pero no han brindado una actualización desde entonces. Algunos que se rigen por la religión musulmana han optado por no someterse al tratamiento de inmunización.

Ni Manchester City, ni Chelsea han esgrimido las razones por las que no viajan sus jugadores. The Athletic pormenorizó que el caso de Gundogan es especial. El alemán tiene solo una dosis, pero pasó recientemente la Covid-19 y los médicos le recomendaron que no se inoculara la segunda para viajar a Estados Unidos. Teniendo en cuenta que no están en la rampa de salida de sus clubes en el mercado de fichajes, no hay otro motivo que pensar que es por su situación de vacunación.

Además de quedarse sin gira norteamericana, estos jugadores se exponen a un posible contagio durante la temporada con más riesgo que sus compañeros inmunizados. Aunque se ha demostrado que los vacunados tampoco pueden bajar la guardia, lo que es evidente es que las consecuencias del contagio son más llevaderas para los vacunados. De esta forma, el tiempo de baja para estos futbolistas será inferior a los que no se han sometido a la vacunación.

Riesgo en Qatar 2022

Tanto es así que la Football Association se ha puesto muy seria con esta cuestión. La FIFA alienta a sus futbolistas a vacunarse, aunque no será un requisito esencial para poder jugar el Mundial de este invierno. Cinco jugadores de la selección inglesa se negaron a vacunarse para la Eurocopa 2020, pero los rumores en el país anglosajón establecen que Gareth Southgate podría no llamar a estos futbolistas que no han completado su vacunación. Alguno de los del Chelsea y del Manchester City están en el punto de mira.

La Covid está lejos de dejar de atormentar al mundo del fútbol. Si el mundo vive nuevas olas con el paso del tiempo, todas ellas mucho menos virulentas que al comienzo de la pandemia, este deporte tiene que adaptarse a las situaciones de los jugadores que han decidido no vacunarse. Las trabas para los equipos están a la vista de los acontecimientos. Habrá que ver cómo afecta esta situación durante la nueva temporada y, sobre todo, en el próximo gran torneo: Qatar 2022.

