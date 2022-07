Cristiano Ronaldo rechaza ser el futbolista mejor pagado del mundo por la Champions League

Cristiano Ronaldo se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes. Desde que se conoció que el delantero portugués quiere abandonar el Manchester United y que Jorge Mendes estaba ofreciéndole por Europa, los rumores se han disparado. La noticia llegó hasta Arabia Saudí y así lanzaron una oferta millonaria. Sin precedentes.

300 millones de euros en total. 20 para los intermediarios, 30 para el Manchester United y 250 'kilos' para Cristiano. 125 por cada una de las dos temporadas que le ofrecían. Una auténtica locura árabe que Ronaldo ha decidido rechazar por un claro motivo: seguir jugando la Champions League.

Precisamente, este es el motivo por el que el goleador luso ha decidido irse de Old Trafford. Su deseo es poder disputar la máxima competición del fútbol europeo la próxima temporada 2022/2023. Los diablos rojos no lo harán después de quedarse fuera de los puestos de Champions de la Premier League. Y de ahí que el '7' pidiese a Mendes que le buscase destino.

ESPN afirma que Cristiano Ronaldo rechaza el dinero árabe. Se desconoce qué club fue el que realizó la impresionante oferta, pero sí que se sabe que el internacional portugués no está por la labor de aceptarla para abandonar de inmediato el fútbol europeo.

La Champions League

El ex del Real Madrid solo piensa en la Champions League. Su objetivo prioritario para el curso que está muy cerca de comenzar es poder disputar la competición continental. Y así es como se está buscando un equipo que cumpla con el este requisito innegociable para el cinco veces ganador del Balón de Oro.

Cristiano Ronaldo, durante un partido de la selección de Portugal de la UEFA Nations League AFP7 / Europa Press

Eso sí, desde el Teatro de los Sueños se resisten a perder a Ronaldo. Al menos así se entiende del mensaje público que dejó Ten Hag a su llegada al club de Mánchester: "Estamos planeando que Cristiano Ronaldo esté este curso y eso es todo. Estoy deseando trabajar con él. Cristiano no está en venta. Él está en nuestros planes y queremos lograr éxitos juntos".

Sin embargo, se ha hablado desde el Chelsea al Paris Saint-Germain, pasando por el Bayern Múnich, el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid. Se dice que bávaros y rojiblancos pueden ser los mejor colocados para hacerse con sus servicios en estos momentos. Pero todavía destaca el reino de la especulación.

De lo que no han querido dejar dudas en el United es que Cristiano no se ha declarado en rebeldía, sino que si se reengancha más tarde a la pretemporada del equipo inglés es por motivos personales. "No está con nosotros y se debe a problemas personales. Hablé con él antes de que surgiera este tema. Tuve una conversación con él y fue una buena charla. Eso es entre Cristiano y yo", declaró Ten Hag.

