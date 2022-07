El porqué el PSG rechazó juntar al tridente Cristiano Ronaldo, Messi y Mbappé

Cristiano Ronaldo quiere abandonar el Manchester United. Para lograr el objetivo del delantero portugués, Jorge Mendes está sondeando a algunos de los mejores clubes de Europa para conocer si estarían dispuestos a hacer un esfuerzo para incorporar al mítico '7' a sus filas. Entre estos, el Paris Saint-Germain de Leo Messi y Kylian Mbappé.

Según informa Le Parisien, Jorge Mendes ha ofrecido al PSG a Cristiano. Sin embargo, el club francés ha rechazado la oportunidad por dos claros motivos. El primero, económico. El segundo, deportivo. En el Parque de los Príncipes no quieren poner en jaque el reinado de Mbappé, al que tanto costó convencer para su renovación y evitar así su llegada al Real Madrid.

El PSG quiere fortificar su proyecto de presente y futuro en torno a la figura de Mbappé. Esto deja fuera de juego a un Cristiano que llegaría como máxima estrella. O al menos eso es lo que se cuestionan en París. Además, hay que tener en cuenta que el equipo galo tiene pendiente dar salida a varios de sus todavía jugadores. De hecho, la pasada semana se habló del próximo adiós de hasta once futbolistas.

[El Manchester United cierra la puerta de salida a Cristiano Ronaldo: "No está en venta"]

Con Messi, Neymar y Mbappé, el tridente está completo. Sin sitio para otra superestrella. Si bien es verdad que se ha especulado con la venta del brasileño. Por el momento, todo hace pensar que el internacional canarinho continuará, al menos por una temporada más, formando parte de la plantilla del Paris Saint-Germain.

Mbappé y Messi, en un partido del PSG de la temporada 2021/2022 EFE

Por otro lado, y muy importante, se encuentra el factor económico. El PSG intenta hacer encaje de bolillos para cuadrar sus cuentas. La incorporación del portugués Ronaldo supondría un gran desembolso para las arcas del club. Y es que Cristiano tiene una ficha que ronda los 30 millones de euros. Con las denuncias y sospechas sobre el incumplimiento del Fair Play Financiero, su fichaje se antoja 'misión imposible'.

¿Y el United?

Mientras Jorge Mendes busca equipo a Cristiano Ronaldo por Europa, Eric Ten Hag cierra la puerta de salida al cinco veces ganador del Balón de Oro. "Cristiano Ronaldo no está en venta, está en nuestros planes, no está con nosotros por cuestiones personales. Estamos planificando la temporada con Cristiano Ronaldo en nuestro equipo, eso es todo", ha señalado el nuevo entrenador de los diablos rojos.

Pase lo que pase con el ex del Real Madrid, en Old Trafford no quieren sorpresas. Este mismo martes, el Manchester United ha dado un golpe sobre la mesa al vencer al Liverpool en pretemporada. Pero también pueden darlo en el mercado de fichajes. Daily Mirror revela que el pasado 4 de julio hubo un acercamiento entre dirigentes de los red devils y el agente de Paulo Dybala.

