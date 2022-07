Locura árabe por Cristiano Ronaldo: oferta de 125 millones de euros al año

¿Dónde jugará Cristiano Ronaldo la próxima temporada 2022/2023? El delantero portugués quiere salir del Manchester United y se le ha vinculado con clubes como el Paris Saint-Germain, el Chelsea, el Bayern Múnich o incluso el Fútbol Club Barcelona. Aunque ahora llega una información de TVI y CNN Portugal que puede romper todos los récords de la historia.

Según han revelado estos dos medios, en Arabia Saudí están preparando una oferta sin precedentes por el ex del Real Madrid. Esta ascendería hasta los 300 millones de euros, divididos así: 250 'kilos' para Cristiano (125 por cada una de las dos temporadas que jugaría allí), 30 para el Manchester United y, por último, 20 para los intermediarios.

En un momento en el que Ronaldo está más en entredicho que nunca, desde el fútbol árabe quieren romper el mercado para convertir a Cristiano en el jugador mejor pagado del mundo. Atrás quedarían los sueldos incluso del PSG. Precisamente, club que ha descartado, según Le Parisien, el ofrecimiento para fichar al '7' de Jorge Mendes.

Aceptará esta especie de jubilación dorada. Cristiano Ronaldo cumplió el pasado mes de febrero 37 años, pero él considera que todavía puede jugar al más alto nivel. Él y el resto. Porque goles sigue marcando, aunque no en los registros de cuando militaba en las filas del Real Madrid. De ahí que una aventura en un destino exótico se antoja complicado. Aunque la tentación de 250 millones de euros es muy grande.

Búsqueda de destino

Se especula mucho con que Jorge Mendes está ofreciendo a Ronaldo por toda Europa. Mientras que el mismísimo Ten Hag, nuevo entrenador del United, ha cerrado la puerta de salida al goleador luso. "Cristiano Ronaldo no está en venta, está en nuestros planes, no está con nosotros por cuestiones personales. Estamos planificando la temporada con Cristiano Ronaldo en nuestro equipo, eso es todo", dijo el técnico.

Sin embargo, la evidencia es que Cristiano quiere abandonar nuevamente Old Trafford. Pero no le está siendo fácil encontrar acomodo lejos de Mánchester. El diario Bild señalaba que hay cuatro razones por las que se da este escenario: su edad, su presunta personalidad vanidosa, su falta de flexibilidad y ser demasiado caro. Así, según esta información del medio germano, encontrar un 'equipo Champions' no le está resultando nada sencillo al delantero, a su representante y a su entorno.

