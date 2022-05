Luis de la Fuente cierra la clasificación para el Europeo Sub21: así es la última convocatoria

Nueva convocatoria de La Rojita. La selección española sub21 cierra el ciclo de clasificación para el Europeo 2023 para el que ya tiene billete tras la última concentración. Para estos encuentros que restan (ante Irlanda del Norte el martes 3 de junio 14:00 horas y contra Malta el sábado 7 a las 20:00 horas). Luis de la Fuente ha introducido varias novedades para esta nueva prueba del equipo que es el escalón previo al equipo nacional absoluto.

Adrián Bernabé, canterano del Manchester City que se está destapando en el Parma, y Hugo Novoa, la nueva promesa española del RB Leipzig, se estrenan en la convocatoria de la sub21. Además, regresan a la lista los sportinguistas Guille Rosas y José Gragera, los txuri urdin Urko González y Robert Navarro y el colchonero cedido en el Mirandés, Sergio Camello. No estarán con respecto a la última llamada Hugo Guillamón, Raúl Torrente, Nico González, Oihan Sancet, Baena, Nico Williams y Karrikaburu.

El primero de los encuentros se disputará en la localidad irlandesa de Larne, en el estadio Inver Park, el viernes 3 de junio. El segundo partido enfrentará a España Sub21 contra Malta el martes 7 de junio a las 20:00 horas en el estadio Álvarez Claro de Melilla. Los integrantes de la selección española sub-21 iniciarán la concentración en Las Rozas el próximo lunes 30 de mayo y llevarán a cabo su primer entrenamiento por la tarde.

Luis de la Fuente ponderó la figura del futbolista Sergio Gómez al asegurar que tiene "un valor impagable" para él al poder "rendir a un nivel altísimo en muchas demarcaciones". "Es un jugador con mucha polivalencia y en nuestro estilo nos aporta muchísimo en esta demarcación. está siendo decisivo. Él se lo está ganando en un club tan importante como el Anderlecht en el lateral izquierdo, posición en la que no había jugado antes", explicó.

Sobre las dos novedades, De la Fuente explicó su selección: "El proceso ha sido un seguimiento habitual de los jugadores posibles de ser seleccionados. Hugo ya ha participado con la sub-19 y le tenemos muy conocido y muy bien valorado. Es un jugador con mucha proyección y futuro y creemos que nos puede encajar mucho. Bernabé ha hecho una gran segunda vuelta en el Parma, se está ganando una oportunidad en el fútbol profesional".

Ganar todo

Caras nuevas en una convocatoria en la que el seleccionador no contó con la presión de las anteriores al tener ya certificada la plaza para el Europeo de la categoría que se disputará en Georgia y Rumanía en 2023. "Queremos ganar todos los partidos. No tenemos la exigencia por la clasificación, eso ya lo hemos conseguido. Te da cierta tranquilidad el poder ver a otro tipo de jugadores que, en otras circunstancias, no hubieran tenido esta oportunidad. Intentamos ser justos y posibilitar a estos chicos que la gente les reconozca y se integren en nuestra forma de trabajar de cara al futuro", valoró.

Por último, se mostró especialmente contento por la vuelta de Ansu Fati con la selección española absoluta, tras las continuadas lesiones que sufre el joven futbolista de 19 años desde noviembre de 2020. "Siento una gran felicidad. Que vuelva un futbolista de este talento y tan joven, que lo ha pasado tan mal y que ha sido un ejemplo de superación para los jóvenes, es motivo de una gran alegría. Primero en el plano humano y profesionalmente porque el fútbol español gana un futbolista de nivel top", concluyó.

