Rodri Sánchez, la ilusión del Betis y de la Sub21: "Mis referentes son Özil y David Silva"

Desde la eclosión de los Dani Ceballos o Fabián Ruiz no se vivía algo igual en el Real Betis. Rodrigo Sánchez Rodríguez (Tayuela, Extremadura, 2000) es el nuevo ídolo de la parroquia verdiblanca. El Benito Villamarín ha encontrado una ilusión con la eclosión de este atacante zurdo que le gusta jugar por la derecha. Comparte el apellido con Joaquín y la posición, pero no son el mismo tipo de jugador. Eso sí, sueña con un día alcanzar su notoriedad en el club.

Rodri Sánchez ha devuelto la ilusión con los jugadores de la cantera después de saltar al estrellato en este inicio de temporada. Si bien es cierto que la temporada pasada dejó algunos destellos cuando Manuel Pellegrini, su gran defensor, le aupó hasta debutar con el primer equipo, ha sido este año cuando ha dado el salto definitivo. Cuesta quitarle del once titular y los aficionados cada vez le piden más. Su irrupción va a hacer que cueste mucho bajarle de la nube.

El extremo derecho ha visto este esfuerzo recompensado con la llamada de la sub21 por primera vez. Luis de la Fuente se ha fijado en este joven y talentoso jugador hasta el punto de darle la titularidad en la primera ocasión que vestía la camiseta de España. Era literalmente así, porque no ha pasado por ninguna categoría inferior. Su progresión ha sido en los últimos años, haciéndose importante en la cantera verdiblanca y, sobre todo, teniendo el valor que antes no le dieron.

Después de pasar por las canteras de Real Madrid, Atlético y Barça, el Betis le dio la oportunidad que merecía y ahora vive su explosión con la misma humildad del chico que salió de Talayuela y se hacía cada día 400 Km. con sus padres para poder entrenar. Todo ese esfuerzo durante su juventud se ha visto compensado con la importancia que le da el Betis, como demuestra con sus palabras en EL ESPAÑOL. Ahora también quiere ser un habitual con España.

La primera convocatoria siempre es especial, pero esta lo es un poco más al jugar en Sevilla, ¿no?

Sí, la verdad es que fue como jugar en casa. Había mucha gente de mi club en las gradas, y la verdad es que disfruté mucho.

Prácticamente es un sevillano más, aunque nació en Tayuela

Llevo seis años en Sevilla, y la verdad es que es el lugar donde he encontrado la estabilidad y donde soy muy feliz.

Era su estreno también en Las Rozas, no había pasado por ninguna de las inferiores hasta llegar a la sub21, ¿cómo se ha sentido con esta llamada?

No había ido a ninguna convocatoria de ninguna sub, pero conocía a varios compañeros de los que venían. La verdad es que me han recibido muy bien y estoy muy contento.

¿Pasar por Atlético, Madrid y Barça y no quedarte? La adaptación se hace difícil cuando estás fuera de casa y eres pequeño Rodri Sánchez, jugador de España sub21

Tener a Miranda como maestro de ceremonias también hace más fáciles las cosas, ¿no?

Sí, sí. Él ya lleva unas cuantas convocatorias y me ha ayudado. Es muy buen chaval. Ahora hemos coincidido en el Betis, pero también lo conocí en el Barça. Tenemos muy buena relación.

Sí que ha tenido un recorrido más amplio por clubes de la península antes de llegar al Betis, ¿cómo fue ese proceso?

Empecé a jugar en Extremadura, pero nos tocó salir porque no hay muchas opciones en el mundo del fútbol allí. Me tocaba venir casi todos los días a Madrid. Firmé por el Canillas después de hacer una prueba con el Real Madrid y es donde empecé. Hice buena temporada y me llamó el Atlético de Madrid. De ahí pasé al Espanyol, donde también lo hice bien y llegué al Barça. Allí no salieron muy bien las cosas y me tuve que ir al Dépor. De ahí me volví a bajar a mi pueblo hasta que me llamó el Betis.

¿Cómo es para un niño pasar por los equipos más grandes del país y no quedarse en ninguno de ellos?

Pues es complicado. Al final, estás fuera de tu casa y la adaptación es muy difícil y me costó. Pero luego llegué al Betis que también es un gran club y encontré la estabilidad.

Ese esfuerzo fue también de sus padres que conducían largas distancias para que pudiera entrenar

Y siempre se lo agradeceré. Si he llegado a donde estoy ahora mismo es en gran parte por ellos. Al final, si no arriesgas, no ganas.

Llega a Sevilla, al Betis, y empieza a sentirse valorado

Sí, prácticamente desde el primer año, aunque es el de adaptación. Las renovaciones, los minutos, la verdad es que me siento muy querido por el club.

¿Cómo es ese sentimiento por las 'Trece Barras'?

Es un sentimiento muy especial, en ningún equipo se siente algo así. Ahora lo entiendo más porque estoy en el primer equipo. También, al volver a jugar en el Villamarín con público, cómo te arropan... es muy diferente al resto de los equipos. La verdad es algo único.

Lleva cinco años en el club pero ¿cuánto tiempo lleva convertirse a la religión que todos esos fieles del Villamarín profesan?

Muy poco. El año ese en el que te estás adaptando se te pega ya. Sales por la ciudad y todos los béticos te conocen. Te lo implantan.

Los béticos te implantan la religión del Villamarín Rodri Sánchez, jugador de España sub21

Cuando era pequeño, ¿a qué jugador le gustaba parecerse?

De pequeño me gustaban mucho Özil y Silva.

¿Qué cree que tiene de ellos?

La visión de juego, la conducción, el regate...

¿Cree que ha evolucionado en otro tipo de jugador o que sigue por ese camino?

Antes era un poco diferente porque no tenía tanta arrancada, no era tan rápido en las conducciones... Con los años además vas creciendo físicamente. Antes me iba más por mi regate y mi calidad, ahora también tengo el recurso de la arrancada. He evolucionado como futbolista.

Empezó jugando de lateral, avanzó al extremo, ha jugado en las dos bandas, en la mediapunta... es bastante completo

Si a mí donde me pongan la verdad que... En las tres posiciones ofensivas me puedo desenvolver bien. La posición de extremo derecho me gusta mucho, es donde me siento más cómodo. Tengo más libertad para meterme por dentro, encarar...

Tiene en el equipo a uno de los extremos más característicos del fútbol español con Joaquín Sánchez, ¿qué significa tenerle en el vestuario?

Es un orgullo. Coincidir con él es algo que cualquier chico de la cantera querría hacer. He tenido la suerte de entrenar con él, reírte con él... Joaquín es un jugador que ha marcado una época.

Comparte el apellido con él, ¿cree que compartirá más cosas? Es decir, ¿se ve marcando una época en el Betis como él lo hizo?

Es muy difícil, pero ojalá. Es un deseo que tiene cualquier niño que entra en la cantera del Betis.

¿Ya tiene galones como para quitarle la música en el vestuario y poner la suya?

(Risas) Nada, nada. Él manda.

¿Mi cláusula? 24 millones Rodri Sánchez, jugador de España sub21

En la cantera verdiblanca venían sonando en los últimos años dos nombres, Rober González y el suyo, ¿se ven como las bandas del futuro del Betis?

La verdad es que hemos estado coincidiendo en el filial y hemos crecido. Rober salió la temporada pasada cedido a Las Palmas, yo debuté... Esperemos que sí. Ojalá que podamos seguir así. Es un buen chico, paisano mío y también se merece su hueco.

Renovó la temporada pasada hasta 2024, ¿qué hizo con su primer sueldo?

(Risas) Nada, nada... Lo mismo que antes. Al final yo soy un chico humilde que no se me sube nada a la cabeza. Lo mismo que he hecho desde pequeño.

Después de esta gran primera parte de la temporada, habrá que llamar a Ángel Haro y decirle: Presi, hay que mirar el contrato...

(Risas) Está todo bien, está todo bien.

¿Cláusula tiene?

Sí, de 24 millones. Pero si ponen más pues mejor (Risas).

Pero se ve al menos estos cuatro años en el Betis...

Sí, sí. Yo me siento muy valorado y quiero devolver la confianza que ha puesto el Betis en mí.

Ya tienes asignada la habitación en el hotel de Las Rozas... ¿la has acomodado? ¿Esperas venir habitualmente a partir de ahora?

Esperemos, esperemos...

Luis de la Fuente le ha dado una gran confianza, ¿cómo es él? ¿Qué diferencias encuentra con Pellegrini que es el que le ha dado la oportunidad?

Pues Manuel suele ser un entrenador que habla más para el grupo, no es tan individual. Luis habla más individual, se acerca más. Tampoco hemos estado tanto todavía.

¿Qué mensaje le hizo llegar con la convocatoria?

Que estuviera tranquilo y que aquí iba a jugar en una posición diferente a la que lo hacía habitualmente.

Acostúmbrese a que no va a tener tiempo libre durante los parones de selecciones para ver a sus padres y a su novia que por aquí le quieren...

Tendremos que organizarnos mejor que con Europa, La Liga, las selecciones... Hay poco tiempo. Pero al final merece la pena por estar aquí.

