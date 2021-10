Raúl Moro, la promesa de la Lazio que el Barça no valoró: "¿Volver? Creo que hice bien saliendo"

España está recuperando la figura del extremo tradicional. Luis De la Fuente es el gran culpable de sacar a relucir algunos talentos que viven del regate, de la tradicional finta y esprint. Los casos de Bryan Gil y Yeremy Pino, en la lista de Luis Enrique para la Nations League, son un ejemplo y los dos son jugadores sub21. Sin ellos, el riojano ha rebuscado en su lista y ha convocado por primera vez a uno que el Barça no supo valorar y, ahora en la Lazio, está saltando al profesionalismo. Ese es Raúl Moro (Abrera, Barcelona, 2002).

A los 16 años no estaba a gusto en el equipo culé, club en el que recaló tras destacar en otras canteras de la provincia, además de en la del Espanyol. No lo sabía, pero, después de llegar libre, su contrato reflejaba una cláusula de seis millones de euros. Ahí llegó Claudio Lotito, se encandiló de su juego y se lo llevó a Roma. Raúl lo vio como una oportunidad y se embarcó a cruzar el charco del Mediterráneo para defender la camiseta del club de las ágilas.

Simone Inzaghi le hizo debutar en 2020 con el primer equipo y precisamente lo hizo ante su ídolo, Cristiano Ronaldo. Pero a Raúl no le asustan los retos ni los grandes cambios y jugando en el equipo Primavera (así se conocen a los filiales en Italia) se sentía desubicado. Quería jugar en el primer equipo después de marcar 18 goles y dar siete asistencias la temporada pasada. Era una apuesta personal de los directivos del club y el cambio de entrenador a Maurizio Sarri le daba una oportunidad.

Raúl Moro, durante la entrevista con EL ESPAÑOL Jose Nieto

Esta temporada ha participado prácticamente en todos los partidos hasta la fecha. Después de una buena pretemporada y la salida del 'Tucu' Correa, parece que ha encontrado su sitio en el fútbol profesional con la Lazio. Eso sí, acaba contrato y, de momento, no ha renovado. Volver al Camp Nou le atrae, aunque admite estar centrado en el equipo de la capital italiana y espera aprovechar la temporada para, quién sabe, atraer la mirada de un Luis Enrique que está haciendo apuestas jóvenes.

Primera llamada para la sub21, ¿cómo está viviendo esta nueva experiencia?

Lo estoy viviendo intentando aprovechar todas las oportunidades que tenga y con confianza.

Al final estaba acostumbrado a estar aquí por su paso por las inferiores, pero este paso adelante que es la sub21 es más mediático, ¿lo está notando?

Sí. El nivel es mucho más exigente. Las competiciones son mucho más importantes en este nivel. Al final en las inferiores no fui a ninguna competición oficial. Tengo que ganarme el puesto para poder jugar.

Está teniendo su temporada más importante porque está asentado en el primer equipo. Todo lo que está viviendo este año es lo más emocionante de su carrera.

Llegar al primer equipo es lo más alto. La Serie A no es como los filiales, te exigen al máximo. Si no, no juegas.

En 2020 debutó con el primer equipo y creo que fue muy especial porque fue contra uno de sus ídolos, que es Cristiano Ronaldo.

Es mi mayor ídolo, es un ejemplo para todos los jugadores, para los delanteros sobre todo. Es el mejor jugador en el que te puedes fijar.

Abel Ruiz y Raúl Moro, en un entrenamiento con la selección española sub21 RFEF

Es extremo izquierdo, juegan más o menos en la misma posición. También rápido, habilidoso... se has fijado mucho en él, ¿no?

Sí. Ahora por ejemplo tengo la suerte de tener a Pedro en la Lazio que creo que me puedo parecer a él más o menos. Intento aprender de los mejores.

Los dos han salido de la cantera del Barça, imagino que le ha ayudado en su adaptación a la Serie A.

Sí. Me fijo mucho en él tanto dentro como fuera del campo.

Luis de la Fuente siempre dice que los chicos vienen a la sub21 no solo por su calidad, si no también por lo que juegan. El salto al primer equipo ha llegado en el mejor momento.

Yo creo que sí. Al final, tienes mucho más ritmo de competición jugando en un primer equipo que en un filial.

Calidad tiene. Sobre todo se demuestra con el hecho de que la Lazio la vio cuando tenía 16 años y pagó seis millones de euros. ¿Cómo se gestiona eso?

Al principio no tenía muy claro lo que tenía que hacer para salir del Barça. Me dijo mi representante que había una cláusula de seis millones de euros. Yo no me lo creía mucho, era mucho dinero para hacerse con un niño. La Lazio quiso pagarlo y me fui para allá.

¿Cómo fue esa salida de Barcelona?

Yo quería dar un paso adelante y creo que en el Barça no lo podía dar. Salió la oportunidad de la Lazio y creo que en su momento hice bien.

Raúl Moro, durante un partido con la Lazio AFP7 / Europa Press

¿Cree que tendría el mismo caché si hubiera seguido en el Barça?

Es una pregunta que me he hecho. Al final, las decisiones hay que tomarlas y creo que he tomado una buena.

Abrera, Igualada, Manresa, Barcelona y Roma, ¿qué le ha ido dando cada ciudad a su personalidad?

Al final salí muy pronto de casa y eso me ha hecho valorar todo más. De Barcelona a Roma no cambian muchas cosas, solo el idioma, ni el clima.

¿Lo de 'El Cohete de Abrera' es por su velocidad o por alguna cuestión en especial?

Me lo pusieron en el diario SPORT y ahí se ha quedado. Sí, es por mi velocidad.

Esta temporada da el paso adelante pero, ¿cómo es ese momento en el que Maurizio Sarri le dice que va a contar con usted?

Bueno a mi me dijeron que haría la pretemporada con ellos y que tenía que dejarme ver porque llegaba un nuevo míster. Creo que durante la temporada me ha dado bastantes minutos y que los estoy aprovechando bien.

Ha recaído un poco en usted la responsabilidad de sustituir al 'Tucu' Correa.

Sí. La salida del 'Tucu' me ha ayudado a tener más minutos. Le llamó el Inter y no podía decir que no.

Acaba contrato esta temporada y sigue sin renovar. Eso hace aún más especial su temporada.

Sí. Al final, el fútbol es así. Tienes que hacer las cosas bien para que el equipo apueste por ti.

Nico Williams, hablando con Raúl Moro en un entrenamiento de la selección española sub21 RFEF

Este último año hay ejemplos de jugadores que terminaban contrato y que han vuelto a casa, como Eric García que es un año mayor que usted. ¿Se plantea esa situación?

Bueno, al final Barcelona es mi casa. Sería muy bonito volver a casa. Yo por ahora estoy contento en la Lazio que es lo que importa.

Los actuales dirigentes parece que quieren apostar más por la casa...

Se ha visto ahora con el caso de Nico, Gavi e Ilaix... Están apostando por La Masía y eso me pone muy contento porque tengo muchos amigos allí.

También se están fichando jugadores jóvenes en su posición (Yusuf y Emre Demir), ¿no le duele ver esto y que no se apueste por hombres de la cantera como usted?

Son las decisiones que están tomando. Si algún día me toca a mí, ya se verá.

Hablaba de Gavi, que está con la absoluta en esta convocatoria y tiene un año menos que usted... ¿sabe si Luis Enrique tiene su número?

(Risas) No lo sé, no lo sé... Me sorprendió y me alegré mucho porque es mi amigo de La Masía. Yo creo que ha demostrado que puede estar ahí perfectamente.

A Luis Enrique no le tiembla el pulso para llamarles...

Eso es, no le tiembla el pulso. A Yeremy, Gavi y Bryan son tres jóvenes y hay que cogerles de referencia para que un día seamos nosotros.

