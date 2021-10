La última crisis del Rayo Femenino: las jugadoras, ante el temor de un desahucio en plena liga

El Rayo Vallecano Femenino inicia una nueva temporada rodeado de polémica. Ya el año pasado, cabe recordar, fueron el último club en iniciar los entrenamientos por la falta de un protocolo sanitario contra la Covid-19. Y en esta 2021/2022, histórica al ser la primera tras aprobarse su profesionalización, no ha quedado libre de tensiones. A la investigación de Inspección de Trabajo y Seguridad Social se suma el temor de algunas jugadoras a quedarse sin casa por el impago de varios alquileres.

La noticia, aunque sorprendente, ha sido confirmada por EL ESPAÑOL. Algunas jugadoras que integran la plantilla del Rayo Vallecano viven en pisos de alquiler durante la temporada. Estos pisos no son alquilados por las propias jugadoras, sino que son representantes del club los que firman los respectivos contratos de arrendamiento. Tal y como adelantó Matagigantes, hay jugadoras que temen quedarse en la calle al no haberse realizado el respectivo pago del alquiler.

Las jugadoras afectadas no atraviesan una situación sencilla. Aunque no son ellas las que figuran en los contratos ni las que deben pagar el alquiler, sí son las que sufren la presión al ser quienes viven en dichos domicilios. En las últimas horas ninguna de las afectadas ha sido desahuciada de las diferentes casas, según trasladan a este periódico, pero la presión por parte de algunos de los dueños de las viviendas ante los impagos se mantiene. La única parte positiva es que lo que parecía una expulsión inmediata hace una semana aún no se ha producido.

Momento previo al Rayo Vallecano - Levante La Liga

Por el momento, según ha podido saber EL ESPAÑOL, las jugadoras del Rayo Vallecano afectadas están estudiando la situación para saber cuál es su próximo movimiento. La plantilla involucrada analiza los contratos para concretar cómo pueden defender su situación y cómo responder a la gestión realizada por el club madrileño en este aspecto. Una vez se tenga claro si se ha producido alguna irregularidad con las jugadoras, estás podrán tomar algún tipo de medida legal.

Mientras tanto, el equipo continúa concentrado en la temporada. Compaginar las tensiones con el juego no es sencillo y, como confirman los resultados, no se está consiguiendo la estabilidad deportiva necesaria. El Rayo Vallecano marcha en el penúltimo puesto de la tabla tras cinco jornadas de la liga femenina. El equipo madrileño aún no ha conseguido ganar ningún partido y solo luce un punto en su casillero.

Este periódico ha intentado obtener una respuesta del Rayo Vallecano sobre estas informaciones, especialmente para conocer si es el propio club el que ha decidido que se dejen de pagar los alquileres afectados. Sin embargo, no se ha recibido respuesta alguna desde la entidad madrileña.

A la espera de Trabajo

A este último conflicto hay que sumarle el que se desarrolló hace unas semanas y que llevó a las jugadoras del Rayo Vallecano a dar un ultimatum a la directiva. A principios de agosto comenzó la pretemporada, pero dos semanas después de iniciar los primeros entrenamientos, las jugadoras denunciaron falta de instalaciones y que no estaban dadas de alta en la Seguridad Social.

La falta de comunicación con la cúpula, de la que ya han alertado en diversas ocasiones las jugadoras rayistas, no soluciaron el problema a tiempo y el equipo decidió plantarse hasta que se escucharan sus peticiones. Días después, y sustentándose en AFE, las jugadoras describieron la situación que estaban viviendo tanto a nivel contractual como deportivo. Una denuncia que hizo que el Rayo anunciara rápidamente que los contratos y las altas en la Seguridad Social se iban a realizar.

Pese a ello, ya fue tarde. La denuncia de las jugadoras detonó una inspección de Trabajo y se espera que en los próximos días pueda haber novedades por parte de los técnicos. El Rayo, si se confirmaran las denuncias de las jugadoras, podría ser sancionado.

Las polémicas del Rayo

La presentación de Radamel Falcao con el Rayo Vallecano generó el interés de cientos de medios. Sin embargo, las palabras del colombiano quedaron manchadas por los abucheos hacia Raúl Marín Presa, presidente de la entidad franrirroja. Unas imágenes que son el perfecto reflejo de la sitaución que vive el club, con una división absoluta entre directiva y aficionados.

Martín Presa es el gran señalado por los hinchas del Rayo, aunque el presidente se escuda en los resultados deportivos (volvieron a Primera) y en operaciones como la de Falcao. La temporada pasada ya fue acusado por las jugadoras de no respetar a la sección. Presa, en EL ESPAÑOL, desveló que estaban investigando un posible incumplimiento del protocolo sanitario por parte de algunas jugadoras.

La crisis se sofocó, el Rayo mantuvo la categoría femenina y el equipo masculino regresó a Primera. Se dejaban atrás las polémicas y hasta denuncias de categorías inferiores por posibles impagos de salarios. Sin embargo, la espiral de críticas y conflictos con la cúpula continúa tras el verano y con el equipo femenino como protagonista de las primeras diferencias.

[Más información - Tebas felicita al Real Madrid por su gestión económica y manda un mensaje de calma al Barça]

Sigue los temas que te interesan