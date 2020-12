Martín Presa: "El Rayo es un equipo que lleva años pagando religiosamente"

El momento que atraviesa el Rayo Vallecano no es bueno. En el césped no viven una racha estable de victorias. En los despachos, tampoco. La última batalla se ha librado entre la plantilla femenina y la directiva, a la que acusan de bajos salarios y malas condiciones alimenticias a la hora de regresar de los partidos.

Ante el duelo de comunicados entre jugadoras y club, EL ESPAÑOL habla en exclusiva con el hombre más buscado. Una conversación de casi una hora para que el máximo mandatario del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, responda a las polémicas y dudas que surgen en torno a esta crisis deportiva. El presidente rayista hace hincapié en la necesidad de cumplir el protocolo sanitario, subraya que todos los contratos están al día y muestra su apoyo institucional para que la sección femenina siga viva y con opciones de éxito.

Martín Presa, además, recalca a este periódico que el contacto con las jugadoras se produce diariamente vía director deportivo y deja la puerta abierta de su despacho para cualquier miembro del club. Eso sí, no habrá reunión con el sindicato AFE, a quien la plantilla ha cedido la gestión del conflicto. Según el dirigente del Rayo, AFE ha faltado a la verdad y se están estudiando medidas judiciales.

¿Ha hablado usted con las jugadoras o sus representantes directos?

No, no hemos hablado. Ya ha hablado con ellas el responsable, el director deportivo del fútbol femenino.

¿Cómo es la comunicación? ¿Suele tener comunicación con las primeras plantillas del fútbol masculino y femenino?

La comunicación normal, en un equipo de fútbol como el nuestro, suele ser a través de la dirección deportiva. David Cobeño es quien tiene todas las conversaciones con la plantilla del primer equipo y de cualquier equipo de categorías inferiores, el Rayo Femenino... Tiene una persona dentro de su departamento, Juan Pedro Navarro, que tiene contacto también tanto con el primer equipo femenino como con los equipos inferiores.

Cobeño o su ayudante, ¿habían recibido estas sensaciones de la plantilla femenina?

No. La información que se recibió el pasado lunes o martes, creo que el pasado lunes, fue que querían otro tipo digamos, exigían, otro tipo de pícnic de vuelta en el partido de San Sebastián. Y, además, insinuando que si no, no iban a San Sebastián, cosa que desde ese punto de vista es inadmisible. Un profesional tiene que cumplir el trabajo igual que el club cumple los trabajos. Es más, cualquier medida que se toma en esta situación de pandemia tan triste y tan dura, hay que tomar muchas medidas que no son agradables muchas veces para nadie. Y cuando se están tomando medidas como las que se toman, y sobre todo para cumplir rigurosamente con el protocolo establecido por la RFEF y el CSD para la prevención del Covid, pues no se puede permitir.

Y, en esa línea, nos hemos movido. Este verano hemos tenido una serie de discusiones y presiones, tanto internas en la primera plantilla femenina, como externas por los otros 17 clubes, porque nosotros nos negamos a empezar la competición hasta que no hubiese un protocolo sanitario establecido. Protocolo que se firmó el 14 de septiembre y ese mismo día por la tarde realizamos test PCR a todas nuestras futbolistas. Al día siguiente por la tarde se empezó. Creemos que la salud, todas las personas de nuestras jugadoras, que alguna sea inconsciente y no se preocupe por ello, y de los familiares que puedan tener relación con ellas, algunas personas mayores... Tanto la salud como la vida están muy, muy por encima de cualquier competición deportiva o actividad económica.

Esa es la línea que hemos tomado en el Rayo y no la vamos a abandonar. Otra gente, a nivel general, está perdiendo la perspectiva de la situación en la que estamos. Desgraciadamente, parece que se ha normalizado, en esta segunda ola, tener 400 muertos diarios. Eso es una auténtica barbaridad y desde el Rayo se van a tomar todas las medidas que creamos necesarias para, desde nuestro humilde aporte, intentar limitar al máximo la transmisión de esta enfermedad. Y más en un municipio como Madrid y un barrio como Vallecas, que han sido zonas que, por la densidad de población, muy afectadas. Eso es innegociable. Con la salud de por medio no hay negociación y puede patalear el que quiera. Por encima de todo hay que proteger la salud.

La información es que las diferencias con el equipo femenino no son puntuales, sino que vienen desde septiembre. Ustedes explicaban en su comunicado que se habían retrasado con los pagos. ¿Tampoco habían recibido la información de la primera plantilla femenina, vía director deportivo o de quien fuera, de ese malestar?

No, pero consideramos que el malestar sobre todo, y lo demás son excusas, se produce porque no se acepta una forma de viajar. Al final se empiezan a decir cosas inciertas y lo desgraciado es que haya que hacer una inversión de la carga de la prueba como es el caso, que hemos tenido que realizar auditorías, sacar certificados, protocolos... Y un tema que dice el protocolo, que es el que está aprobado por el CSD, y es muy, muy claro, lo que viene a decir son cuatro puntos básicos. Uno es el uso de mascarillas, otro que se use desinfectante, que se usa, que los autobuses estén desinfectados, que es como se usan. Pero un punto muy importante es que el grupo vaya concentrado, que haya distanciamiento social con cualquier persona fuera del grupo. Hay que evitar paradas en carretera, hacer la recuperación en cualquier establecimiento de camino, etcétera.

Hay que subirse al autocar, ir a los hoteles de concentración, salir a los campos y volver a la ciudad deportiva. Hay que intentar tener el mínimo, si es ninguno, ninguno, tener contacto social con alguien de fuera del grupo. En nuestro grupo están pasando test de forma periódica y están controlados. Si detectamos algún caso inmediatamente lo aislamos y lo ponemos en cuarentena, cumpliendo toda la normativa sanitaria, para que se pare la transmisión de esta terrible enfermedad. Por lo tanto, entendemos que la situación viene por una forma de viajar y una forma que consideramos que seguramente no es la que más gusta, pero hoy en día es imprescindible el sacrificio de todos para vencer a esta pandemia que tantas vidas está costando en nuestro país, con una tasa de muertes que no se recogen en los libros de historia de nuestra nación y mira que tenemos historia.

Lo que es tristísimo es que por un pícnic se esté montando un lío

El bocadillo tiene otro aspecto, tiene otro contenido. Según la empresa que nos lo prepara, que es una filial nuestra, los bocadillos llevan bastante más contenido. Son bocadillos de pollo y de pavo, según me comunican, entendiendo que es la proteína más limpia que hay y con menos grasa. Es una dieta que está supervisada por el jefe de los servicios médicos de club. Tiene hidratos de carbono, que te lo aporta el pan; la proteína limpia del pavo, que seguramente es más soso pero es lo más recomendado; y frutas que te aporta sales y vitaminas y es lo que se considera que un deportista debe tomar para recuperar en esta situación, como te digo, de vuelta.

Las jugadoras viajaron previamente, cenaron con la dieta marcada en el hotel, durmieron, desayunaron en el hotel, comieron, después del partido se ducharon en el autocar y tomaron el pícnic de vuelta en lo que volvían de Valencia a Madrid.

¿Por qué cree que las jugadoras van a manipular una fotografía?

No lo sé. Tampoco creo que sea el tema, los hechos son los que son. Tampoco queremos entrar en más polémica. Ya hemos hablado con el director deportivo y ya parece ser que se ha aclarado cualquier tema. Hemos hablado con las personas que preparan el pícnic para que no hubiese ningún error. Hemos visto cómo están preparados. Tenemos la situación bastante clara, pero lo que es tristísimo es que por un pícnic se esté montando un lío y se estén diciendo afirmaciones falsas, inciertas y que no se pueden tolerar porque manchan la buena imagen del Rayo Vallecano. Es muy grave.

Uno de los comentarios es si a los chicos se les da el mismo pícnic o es diferente.

La plantilla masculina no se puede comparar con la plantilla femenina en absoluto. Ni con el resto de las plantillas de los equipos. La masculina está bajo un protocolo marcado por la Liga Profesional que nada tiene que ver con el protocolo al cual están sujetos la plantilla femenina, el filial, el Juvenil División de Honor, el Juvenil de Liga Nacional y nuestro segundo equipo. La pregunta: ¿a la plantilla femenina se les da lo mismo que a las masculinas que están sujetos al mismo protocolo? La contestación es que sí, el mismo porque cumplen el mismo protocolo y lo cumplen con las mismas normas, lógicamente.

Otra de las dudas que aparecen en el comunicado de las jugadoras y en el del club es el de los salarios. Es verdad que se han ascendido los salarios pero, ¿se han subido lo suficiente o se debe al convenio colectivo que obligaba a aumentar las horas y por ello el salario?

En el informe, no es que lo digamos nosotros, una sociedad está en la legalidad siempre y cuando esté cumpliendo con los salarios del convenio salvo pacto. Desde ese punto de vista se está. Pero los datos son los que refleja la auditoría, hecha por un experto independiente, y esa es la única verdad. Respecto a lo que dices de las horas, nuestro equipo femenino, trabaja las mismas que trabajaba el año pasado, que hace dos años y hace tres años. Prácticamente una década. Intentamos tener la máxima exigencia competitiva de siempre y viene aproximadamente por cuatro o cinco entrenamientos a la semana, de en torno a hora y media, y de la disputa del partido.

Siempre ha sido así y se entiende por los expertos deportivos que es la forma óptima de prepararse. Vienen trabajando lo mismo que vienen trabajando en la última década.

En el comunicado también se habla de la cantidad del salario. ¿Tienen estipulado el salario medio de la plantilla femenina?

Está por encima del convenio y es el salario que se puede permitir la Sociedad. Un salario medio que desgraciadamente, y es muy importante para que todas las fuerzas políticas que apoyar al fútbol femenino, que lo apoyen de verdad. Muchas veces son salarios que con los recursos del fútbol femenino no llegan a cubrirse. En el Rayo estamos aportando con complemento de fondos propios. Es decir, lo que falta para cubrir el salario.

Los accionistas del Rayo Vallecano, con los recursos propios del Rayo, están aportando lo que falta para cubrir esos salarios. Es muy importante, si queremos que el fútbol femenino siga impulsándose, tiene que ser con el apoyo de todo el mundo. De instituciones públicas, de patrocinadores, de aficionados que puedan llenar a los estadios cuando se pueda y pagando. Las imágenes regalando las entradas no es como se debe ir. Y las personas que lo apoyan pinchen los partidos en televisión y sea un deporte cada vez más seguido y que genere más valor. Tiene que apoyar todo el mundo.

Por ejemplo, en Tenerife el Granadilla tiene un gran estado estatal. Y no de gracias, económico. Eso se refleja en salarios, en tener a las mejores jugadoras y se refleja en la posición de la tabla. Ojalá el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad nos ayudase a los equipos de aquí en la misma medida. El apoyo económico que está aportando el club a fondo perdido, pues también todas estas fuerzas que quieren apoyar que lo hagan de verdad, no de boca. Nos encantaría. Nosotros llevamos haciendo una apuesta muy firme por el fútbol femenino durante una década.

El Rayo lleva apoyando el fútbol femenino desde su creación en España. Debemos ser conscientes de los tiempos duros que se corren y de las adaptaciones que se deben hacer. A todo el mundo le debe quedar claro que el Rayo no va a poner en riesgo la salud por muchos sacrificios que tengamos que hacer todos los integrantes del Rayo Vallecano para ese fin.

Habla usted de apoyos, ¿qué le parece el apoyo de la primera plantilla masculina?

Bueno, es un apoyo. Ha dicho 'apóyenme'. La primera plantilla tampoco tenía toda la información. Como buena voluntad, refleja solidaridad. El comunicado contenía cosas inciertas y creo que lo que hace un club grande es, cuanto más nos apoyemos entre todos, mejor va a ser para todos. La primera plantilla femenina está muy, muy muy apoyada por el club. Venimos manteniendo al equipo en Primera muchos años, el club lleva varios años soportando déficits económicos en la sección para que mantengan, en los últimos años las jugadoras han cobrado íntegramente lo que han firmado pese a que la sección no lo generase. Desde el club han tenido siempre apoyo máximo. Todo lo que se ha montado es muy grave porque falta a la verdad.

Las jugadoras del Rayo Femenino subiendo al autobús @RayoFemenino

El grupo Más Madrid ha pedido establecer condiciones en el convenio que tiene la Junta con el club.

El grupo Más Madrid no es quien para pedir nada en el Rayo. El Rayo es una entidad privada y no tiene convenio alguno con el Ayuntamiento. El Rayo es quien establece sus condiciones. Pero también decir a estos grupos que se suman, quizás para ganar una popularidad, que el Rayo está cuidando perfectamente a sus profesionales como se refleja. Económicamente está el informe de la auditoría, alimenticiamente los desplazamientos están todos los certificados médicos y en protocolos Covid, creo que el Rayo es un equipo ejemplar. Si grupos como este y demás quieren apoyar, que apoyen de verdad. Apoyar de verdad es apoyar económicamente.

Es verdad que con la crisis de la pandemia hay muchos clubes que se retrasan con pagos. Ustedes han confirmado que por problemas de uno de sus administradores ha habido retrasos de pagos. ¿Se están produciendo en la cantera y en los cuerpos técnicos?

Todos los contratos, si no tienen una incidencia, están todos al día. Al hablar de retraso estamos hablando de unos pocos días por una situación excepcional. El Rayo es un equipo que lleva años pagando religiosamente a todo el mundo. Cualquier cosa que se diga es falsa. El Rayo es ejemplo en la Liga Profesional de ejemplo, de gestión económica y diría que en el top5 de clubes con mejor rating financiero en cuanto a cumplimiento.

P: ¿Por qué denuncian que están siendo extorsionados?

R: Si se nos está generando una presión mediática, para intentar hacer lo que no se debe, y lo que no se debe es saltarse el protocolo Covid que tanta necesidad de cumplimiento tiene, por muy sacrificado que sea, evidentemente, tiene un nombre. El Rayo Vallecano fuimos muy presionados durante todo el verano para que iniciásemos los entrenamientos durante el mes de agosto. Y no se iniciaron los entrenamientos porque no había protocolo Covid. Empezaron cuando hubo.

El 14 se hicieron los test y el 15 ya hubo. La única finalidad que buscaba el Rayo era proteger la salud de sus jugadoras y de los familiares. Las jugadoras, desde que firmaron los contratos en las primeras fechas de agosto, cobraron íntegramente el salario porque lo único que se buscaba era proteger la salud. Y ya recibimos presiones, que había que venir a entrenar. Consideramos que la salud está muy por encima ahora mismo de cualquier rendimiento deportivo y así se ha vigilado. Cualquier tipo de presión que se pueda ejercer...

Las afirmaciones de AFE son inadmisibles. Que las jugadoras van hacinadas cuando van cumpliendo el protocolo. Decir que no se está cumpliendo es hiriente. Son una serie de presiones que, si a alguien le apetece comer de otra forma, pararse en otro sitio o coger comida en un lugar no controlado en la cadena alimenticia donde no sabemos quién lo está manipulando, lo consideramos asumir un riesgo innecesario. En el Rayo llevamos varios fallecimientos de familiares dentro del Rayo, un montón de fallecimientos de aficionados, que ojalá pudiéramos tener todavía con nosotros.

Hemos tenido a nuestro delegado del primer equipo entre la vida y la muerte, 15 días en coma inducido con 41 años. Hace dos semanas pudo abandonar la UCI y se está recuperando. Como sabemos la dureza de esta pandemia, no es que no vayamos a contribuir en nada a la propagación, es que vamos a contribuir en todo lo que se pueda en limitar la propagación de esa enfermedad y el Rayo Vallecano está abierto para ayudar en lo que pueda al control de esta enfermedad. Y vamos a ser firmes en cumplir todo esto. No vamos a permitir situaciones mediáticas, falsas y orquestadas como ha sucedido.

Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano Rayo Vallecano

¿Le consta que la plantilla femenina ha intentado acudir a un sitio de comida rápida en uno de estos trayectos?

El otro día parece que ser que hubo una parada sin estar autorizada por el club en un local de carretera, la cual estamos investigando. Desde el club lo hacemos con el máximo de los esfuerzos, con el mayor de los cariños y con nuestro mejor entender, intentamos darle la mejor alimentación y, sobre todo, de la forma más segura. Es lo que tiene que ser en estos momentos.

Aunque no se haga con mala voluntad, una actuación irresponsable puede generar un daño grave a todo el resto del entorno, llámalo equipo, llámalo familia del Rayo Vallecano, llámalo barrio... Tenemos que limitar todo esto. Hoy en día tenemos que intentar que los equipos estén lo más 'emburbujados'. `Primero porque es lo que debe ser. Y porque hay un protocolo que lo marca, que lo han aprobado las autoridades sanitarias y el CSD el 14 de septiembre, y que ha cogido la RFEF para las competiciones no profesionales de ámbito nacional, dentro de la cual está el equipo de primera división de la Liga Iberdrola. Eso es lo que hay que cumplir.

Pero para zanjar el tema. Esa parada en un local de carretera. ¿Se produce con el autobús del equipo oficial o las jugadoras por su cuenta?

Las jugadoras van en un autocar del equipo, un autocar que sale de la ciudad deportiva y que tiene que ir al hotel de concentración cuando viajan directamente. Del hotel de concentración al campo de fútbol y del campo a nuestra ciudad deportiva, teniendo las mínimas paradas necesarias. Y las mínimas son las paradas técnicas y para que cumplan con las necesidades biológicas, faltaría más. Si es necesario, sean una, dos o las que sean. Pero si se evita comer en esos trayectos y se lleva la comida en el autobús estamos reduciendo al máximo el riesgo y estamos cumpliendo el protocolo.

¿Y le consta que se paró el autocar porque las jugadoras querían pedir comida en un local de carretera?

Yo sé que en la vuelta de San Sebastián se paró, no sé en qué local. Yo tampoco estoy atento, esto se ha producido hace dos días y lo han comentado. El director deportivo del equipo femenino ya está trabajando, pero desde el cariño y desde el buen hacer y la comprensión.

En estos momentos, toda la población está teniendo que realizar muchos sacrificios que incomodan. Cierres perimetrales de Comunidades Autónomas, limitaciones de hacer lo que hasta la fecha uno estaba acostumbrado a hacer. Una pandemia de este nivel solo se supera con la responsabilidad de todos y haciendo sacrificios. Muchas veces trabajamos con muchos deportistas muy jóvenes, cuanto más jóvenes quizás más inmadurez tienen y menos sensación de riesgo. Y nuestra obligación es intentar enseñar desde el cariño, transmitir, pero con una firmeza.

Perdone que insista. Esa parada no autorizada, se realizó por necesidades básicas o para alimentación.

Para necesidades básicas y hay gente que se alimentó. Hay personas que se alimentaron pese a que llevaban alimentación del equipo. En San Sebastián, el Rayo Vallecano preparó unos pícnics y salió una furgoneta de la Ciudad Deportiva a las tres de la tarde, que llegó a Zubieta para facilitarles unos pícnics que habían sido manipulados por una persona con el certificado de manipulador de alimentos, con todo el control sanitario y con todas las garantías de seguridad. Llevaban un pícnic supervisado por los servicios médicos.

Entiendo que AFE, como sindicado, tienen que generar el conflicto si no lo hay. El conflicto es su razón de ser y de existir

¿Han mantenido alguna conversación con AFE?

No.

Han sido enviados dos burofaxes para reunirse con usted. ¿Los han recibido?

Primero, el Rayo sus problemas internos los arregla directamente internamente. Entiendo que AFE, como sindicado, tienen que generar el conflicto si no lo hay. El conflicto es su razón de ser y de existir. El Rayo no se reúne con quien falta a la verdad, y AFE ha faltado a la verdad. AFE es consciente del protocolo que está marcado por el CSD y respaldado por la RFEF.

El Rayo fue el único equipo que no empezó hasta tenerlo. Los comentarios que han hecho, de que el equipo viaja acinado, cuando viaja en el mismo autocar que el primer equipo, es faltar a la verdad. Saben lo que dice el protocolo y que se está cumpliendo. Me parece una falta de respeto llamar acinamiento, cuando vemos imágenes de todas las personas cogiendo el transporte público para ir al trabajo y para hacer un esfuerzo para mantener vivo el país, me parece un insulto a todas esas personas.

Entonces, ¿no tienen intención de reunirse con AFE?

No. Estamos estudiando medidas judiciales contra AFE. Nuestro departamento jurídico está trabajando en posibles reclamaciones judiciales para resarcir el gran daño que han hecho a la imagen y al nombre del Rayo Vallecano.

Si no se reúne con AFE. ¿Se va a reunir con la primera plantilla femenina aunque ya tenga contacto con el director deportivo?

Con la primera plantilla femenina nos reunimos a diario desde el Rayo Vallecano. Se reúne su director deportivo y tanto yo, como cualquier miembro de la directiva como del Consejo de Administración, están todos los días a todas horas disponibles para atender cualquier problema y cualquier necesidad que pueda tener cualquier persona del Rayo Vallecano, faltaría más.

David Aganzo, durante un acto de AFE EFE

¿Y no le urge llamar a la capitana?

Lo que nos urge son dos partidos vitales ante el Eibar y entre semana jugamos con el Sporting de Huelva. Tenemos que dejar todo el ruido mediático, que entiendo que a nivel de prensa motiva mucho, y centrarlo en lo que tiene que centrarse. Ahora hay que centrarse en lo deportivo. Uno mañana -en referencia a la jornada del domingo, por el momento en el que se realizó esta entrevista- y otro el miércoles. Seis puntos que nos jugamos. Ahora es lo más importante, en cuanto pasen estos partidos habrá tiempo de reunirse, de intentar aproximar posturas y de aclarar malos entendidos que haya podido haber por una u otra parte.

Entonces prevé que pueda haber una reunión después de estas dos finales.

Nos reunimos habitualmente. Es decir, que no tiene que haber una reunión. Nos reunimos a diario todas las veces que sean necesarias, pero ahora estamos en un momento con los partidos. Igual que hubo una reunión antes en el Rayo Vallecano. Nos seguiremos reuniendo, es el día a día, no es un acto excepcional.

Para cambiar de tercio. La remodelación del estadio, ¿cómo ve las últimas noticias?

Es una remodelación que hay que acometer. Es una remodelación que creo que en los últimos meses ha ido por el buen camino porque hay que conjugar muchas circunstancias. Seguridad en primer lugar, en segundo lugar los cumplimientos de todas las normativas, incluidos los de La Liga que cada vez son más estrictos y severos. Estamos en la mejor liga del mundo, pero para eso hay que tener los mejores estadios del mundo. La Liga avanza y crece a un nivel muy acelerado, con lo cual tenemos que coger ese nivel.

El campo del Rayo está por detrás, pero ahora desde la concejalía de deportes se está haciendo un buen trabajo y con coordinación con el Rayo. Estamos intentando mejorar la seguridad, la comodidad de los aficionados, adaptarnos a todas estas normativas de La Liga y tener un estadio que permita al Rayo crecer como entidad, seguir ejerciendo la enorme labor social que realiza en todo el distrito de Vallecas y por todo Madrid. Es lo que debemos hacer, ir de la mano porque tanto la Comunidad como el Rayo Vallecano. Cuanto más aficionados y más cómodos vengan, va a ser mejor para el Rayo y para todos.

Tenemos que dejar todo el ruido mediático, que entiendo que a nivel de prensa motiva mucho

¿Trabajan con alguna fecha aproximada para el regreso del público?

No. Lo primero, no hay que tener prisa en que vuelva el público. La prisa hay que tenerla por que venzamos a la pandemia cuanto antes y por que haya las mínimas víctimas posibles. Es muy preocupante que se haya podido normalizar que haya unas cantidades de muertos al día. No tenemos que tener prisa alguna porque la salud y la vida están muy por encima de cualquier competición deportiva. Lo que tiene que haber es una armonización, no puede ser que en el fútbol profesional no asistan personas y en el fútbol amateur por debajo de Segunda B sí puedan asistir, o en corridas de todos, o en otras serie de deportes y eventos. La contagiabilidad es la misma.

Estamos haciendo un esfuerzo muy importante que estamos soportando a pulmón los equipos. No nos están dando ninguna ayuda estatal para todas esas pérdidas que supone tener los campos cerrados. Equipos muy grandes de este país les está afectando muy seriamente a su economía. Si tan solo el fútbol profesional somos los que estamos haciendo este enorme sacrificio, que debe ser y que creemos que hay que ampliar lo que haga falta por la salud, pero si lo hacemos solo unos pocos no va a ser lo efectivo que debiera ser.

Hay un nombre que en el rayismo ahora suena mucho, y es el de Javier Portillo.

El Rayo está reorganizando lo que es toda la dirección deportiva, queremos tener un departamento deportivo fuerte, un departamento que está bajo la dirección de David Cobeño y que es una persona que está acordada una incorporación a nuestro departamento. Conoce perfectamente la Segunda B, una categoría donde hay mucho talento futbolístico por descubrir y en esa parte estábamos un poco cojos. Está ya acordado. Este año hemos remodelado bastante el departamento deportivo y en esa línea estamos.

Portillo es un buen profesional. No creo que el Hércules esté para prescindir de un profesional que conoce perfectamente la Segunda B y que tiene experiencia en Primera y Segunda. Para nosotros es una oportunidad de mercado y tenemos que aprovecharla si queremos crear un departamento deportivo fuerte. Estamos intentando reestructurar la cantera, hemos hecho cambios también en la dirección de cantera en la línea que creemos que tenemos que ir. En los últimos años no han subido todos los jugadores de cantera que nos gustaría. Queremos que haya más canteranos en el primer equipo y pasa por un departamento deportivo potente, que estén atentos a la formación en la base y a la captación de talento en el resto de España.

