Cervera deja en la grada a los jugadores del Cádiz que salieron de fiesta tras perder ante el Rayo

El Cádiz comenzó ante el Valencia con una convocatoria de última hora y con la expectación de saber si el club tomaba alguna acción contra los jugadores que se fueron de fiesta tras perder en Vallecas. Varios miembros de la plantilla, tras caer ante el Rayo, se marcharon a una discoteca y las imágenes fueron publicadas en redes sociales. El club tuvo constancia de los hechos y Álvaro Cervera advirtió de que habría consecuencias.

El entrenador del conjunto gaditano, si por algo se ha caracterizado desde que subió a Primera División, es por su sinceridad ante los micrófonos. Y tras conocerse esa salida nocturna de varios de sus jugadores, Cervera no dudó en confirmar que iba a tomar cartas en el asunto. Estaba por ver qué consecuencias tenía para los jugadores teniendo en cuenta que había un partido tan importante ante el Valencia. Sin embargo, no importó y los implicados se quedaron en la grada del Nuevo Mirandilla.

Jugadores importantes como Choco Lozano o Sobrino, habituados a participar como titulares en el Cádiz, se quedaron fuera de la convocatoria final ante el Valencia. Andone, Akapo, Marcos Mauro, Chust y Perea también tuvieron que asumir el castigo. Los beneficiados fueron los canteranos que consiguieron un puesto en el equipo, como es el caso de un Pedro Benito que ya ha contado para Cervera en otras convocatorias.

La rueda de prensa previa al encuentro ya dejó claras sus intenciones. "Soy consciente de las imágenes, las he visto y por parte del cuerpo técnico no tenían permiso. Esas imágenes a mí no me representan, no representan a nada de lo que representa a este club, es una equivocación", aseguró. "Unos se habrán equivocado de una manera y otros de otras, pero no se puede explicar que haya gente que pueda salir después de una derrota así", sentenció Cervera antes de anunciar un castigo.

"Las cosas tienen consecuencias y las tendrá. Eso no ha pasado nunca y este año nos ha ocurrido. Estoy convencido de que hay gente enojada por estas imágenes y como responsable, pido perdón y seguro que hay gente que sale ahí en el vídeo que está avergonzada, pero los errores traen consecuencias". El técnico ha cumplido su palabra y ha dejado a todos los señalados sin participar en la dinámica de equipo en la última jornada de La Liga antes del parón de selecciones.

Por lo tanto, espera una semana complicada en la ciudad deportiva del Cádiz. Además de este castigo por parte de Álvaro Cervera, está por ver cuál es la decisión que toma el club y si amplia las sanciones a más que un encuentro en la grada. Con tiempo por delante para reflexionar, la entidad gaditana tendrá que decidir si prima la disciplina o también tiene en cuenta las necesidades deportivas del equipo para los próximos partidos de la competición nacional.

