Ancelotti: "¿El fichaje de Mbappé? Que disfrute cuando venga porque es el mejor club del mundo"

El Real Madrid afronta la octava jornada de La Liga con un duelo ante el Espanyol en el RCD Estadium. El equipo de Carlo Ancelotti tuvo un gran inicio de temporada, situándose como el conjunto más en forma del panorama nacional. Sin embargo, los últimos dos resultados han dejado algunas dudas en el horizonte blanco.

Los madridistas llegan tra cosechar dos pinchazos en casa. Primero, un empate en Liga ante el Villarreal, un resultado a grandes rasgos puede entrar dentro de lo previsto. Pero lo realmente dolorosa fue la derrota en Champions frente al modesto Sheriff, la cual ha complicado la primera plaza del grupo.

El técnico italiano comparece ahora en rueda de prensa para analizar la actualidad de un equipo que no ha conseguido recuperar a ningún jugador lesionado en la víspera del parón internacional. Ferland Mendy, que ya entrenaba con el resto de sus compañeros, ha visto como tendrá que seguir con su proceso de recuperación.

Partido complicado

"El partido contra el Sheriff nos ha afectado. Mañana vamos a reaccionar. Vamos a darlo todo para ganar el partido, ese es el objetivo".

El Barça - Atleti

"Nosotros tenemos que luchar con los dos equipos hasta el final. Son dos buenos equipos aunque en este momento pueda tener una mejor condición el Atlético. Lo voy a ver como cualquier aficionado al fútbol. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro y luchamos hasta el final".

El nivel de Camavinga

"Se ha incorporado muy bien. Tiene una gran personalidad y mucha calidad. Tiene que mejorar, sobre todo en su posicionamiento, pero es que es muy joven. Ha dado energía al equipo y eso es muy bueno".

El fichaje de Mbappé

"Que disfrute Mbappé cuando venga porque el Real Madrid es el mejor club del mundo".

Entrenar al Barça

Con todo respeto a un gran club, no puedo ir contra mi propia historia. Entrené al Real Madrid, entreno al Real Madrid y no puedo ir en contra de esto".

La vuelta de Kroos

"Estamos contentos porque ha descansado y ha vuelto bien. Mañana va a empezar el partido y estamos muy contentos de que esté porque tiene mucha calidad. Todos sabemos lo que aporta un futbolista como Kroos".

El nivel de Hazard

"En este momento está bien, solo le falta un poco de continuidad. Está bien en el uno contra uno, tiene ese desborde y está chutando buscando el gol como hizo contra el Sheriff. Solo necesita tener más partidos para demostrar su calidad que es mucha".

El aporte táctico

"Creo que sin balón el sistema más efectivo es tener dos líneas de cuatro. Luego con balón, queremos meter gente entre líneas. Ahí es más difícil entender el sistema porque jugamos con dos atrás o tres, más al límite. En defensa es más claro, casi siempe con dos líneas de cuatro o a veces con una de cinco, pero eso dificulta más la presión arriba".

El estado de Mendy

"Con Mendy tenemos que ir despacio. Queremos ver cómo está en el parón para recupere su mejor forma, estado óptima. Seguramente después esté para meterle en el primer partido. Con Carvajal y Marcelo será similar, después del parón podrán estar".

Rotaciones con Casemiro

"Los jugadores que han tenido más minutos contra el Sheriff tienen más posibilidades descansar. Todos dicen que Casemiro están cansado, yo no lo veo así. Que quites un jugador no significa que no merezca jugar, solo es para preservarles. Asi lo hice con Modric que jugó bien contra el Villarreal y después descansó".

Derrota contra el Sheriff

"Eso está hablado con los jugadores, el análisis es claro y lo han entendido. Nos faltó estar más finos en la finalización y en pequeños detalles. Esto me afecta porque cuando pierdo no duermo y le doy vueltas, pero me hace más fuerte porque queremos demostrar todo otra vez".

La mala racha

"Los últimos dos partidos hemos tenido la dificultad que no habíamos tenido antes. Tenemos que cambiar esa dinámica, pero esto es el fútbol. El momento difícil siempre llega, pero no veo que sea tan mal momento. Hay que meterle energía y equilibrio".

El Casemiro-Kroos-Modric en el medio

"Ayer hemos hecho una foto en la que yo estaba con Kroos y Casemiro y les dije a los dos que eso era un buen medio. Yo manejo y vosotros dos a correr. Era el mejor mediocampo del mundo al momento".

