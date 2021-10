El PSG se mueve por Haaland y Mino Raiola sale al paso: exige 50 millones de euros por temporada

Si el pasado verano el mundo del fútbol estuvo pendiente del culebrón de Kylian Mbappé hasta los últimos minutos del mercado de fichajes, el próximo parón estival se presenta en una línea muy parecida. Sin embargo, el gran protagonista no será el francés, sino que será otra joven súper estrella como es Erling Braut Haaland.

De momento, el delantero que ha sido relacionado con equipos como el Manchester City, el Chelsea, el Bayern de Múnich y especialmente el Real Madrid, permanece ajeno a los rumores que le sitúan fuera de su actual club, aunque sabe que es cuestión de tiempo que un talento como el suyo crezca fuera de Dortmund.

Al parecer, en las últimas horas se han producido ya algunos avances en torno a la partida de ajedrez que será su futuro. El primero en querer mover todas las fichas de golpe es el PSG, que quiere evitar a toda costa que sea el Real Madrid quien se lleve al delantero. Por ello, desde Italia ya informa de varios movimientos.

Nasser Al-Khelaifi y Leonardo, en la grada del Parque de los Príncipes REUTERS

El club galo tiene casi asumido que apenas unos meses perderán a su mayor activo, Kylian Mbappé, quien pondrá rumbo al Real Madrid para cumplir su sueño. Por eso, desde París quieren contratacar con fuerza, convenciendo al Borussia Dortmund y, sobre todo, al jugador, de que deben ser ellos quienes se lleven el gato al agua con el fichaje.

La Gazzetta dello Sport informa que el conjunto parisino ha enviado un pequeño equipo de emisarios para conversar con Mino Raiola, agente del jugador, y estudiar la situación y las opciones de la operación. Al frente de este bloque estaría el director deportivo, Leonardo, que quedará muy tocado tras la salida de Mbappé y que necesita otro gran nombre con el que volver a ganarse la confianza tanto de Nasser Al-Khelaifi como de la dirección catarí.

Cifras de la operación

La operación final será bastante alta a pesar de los rumores que señalan que Haaland tiene una cláusula de salida para el próximo verano de 75 millones. De cualquier forma, ese solo sería el montante a pagar al Dortmund, ya que ahí faltarían la comisión al padre del jugador y al agente, quienes ya se encargaron de recorrerse el pasado verano las ciudades deportivas de los grandes equipos de Europa escuchando propuestas.

Sin embargo, el PSG se ha encontrado con un importante impedimento en la operación y no es el precio del fichaje, sino el salario demandado por el jugador o, mejor dicho, por su agente. Tal y como se apunta desde Italia, el entorno de Haaland exige 50 millones de euros por temporada para firmar su próximo contrato, el que sin duda sería el primero en la élite después de convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo.

Mino Raiola hablando por teléfono EFE

Mientras todo esto acontece, el jugador permanece casi escondido, tratando de recuperarse de unos problemas físicos que no le dejan rendir a su nivel, tal y como ha confirmado su entrenador: "Lo intentó, pero el dolor sigue siendo demasiado fuerte. Lo intentó, pero no pudo. Incluso se vio obligado a interrumpir la última sesión individual que estuvo completando, lo que significa que no podrá jugar antes del parón".

Marco Rose ha confirmado que Haaland será baja los próximos partidos y que no viajará con Noruega: "Erling se quedará aquí con nosotros y ya veremos cómo podemos aprovechar los días de la mejor manera posible para él. Estaremos pendientes de su evolución cada día y estoy seguro de que el descanso le vendrá bien. Por ahora se queda con nosotros y no irá con la selección nacional".

