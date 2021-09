Así preparó el Real Madrid sus finanzas para intentar fichar a Kylian Mbappé este verano

El Real Madrid estaba completamente preparado para inscribir a Kylian Mbappé en La Liga este mismo verano. Además, el club blanco continúa en óptimas condiciones económicas para poder abordar la operación cuando sea posible. Una situación idílica en plena crisis por la Covid-19 que ha sido confirmada desde la propia patronal del fútbol español. El conjunto merengue es el que más ha aumentado su límite salarial esta temporada, 266 millones exactamente hasta alcanzar los 739 millones de euros, y es una muestra de que se trabajó duro para la incorporación del delantero galo.

"No hubiese habido ningún problema para inscribir a Mbappé. Estaban perfectamente preparados", ha confirmado José Guerra, director general corporativo de LaLiga, durante el acto de presentación de los nuevos límites salariales para cada equipo esta temporada. "No son solo un club de ratios aceptables, sino que los exceden", ha felicitado el dirigente. "El Real Madrid no había hecho uso de los fondos propios ni de todo su espacio salarial los años anteriores", algo que le hubiera permitido al club hacer frente a operaciones como el fichaje del delantero del PSG.

Ese colchón que la ejecutiva del Real Madrid ha logrado crear en las últimas temporadas podrá seguir siendo utilizado en los próximos años. "Si no se utiliza esta temporada, seguirá estando en los fondos propios del club y se podrá utilizar en temporadas futuras. No es algo que se gaste, sino que el patrimonio del club sigue ahí", ha explicado José Guerra a los medios de comunicación.

El club presidido por Florentino Pérez contará esta temporada con 739 millones de euros como límite salarial. Una cifra que mejora notablemente los 473 millones con los que se contaron la campaña 2020/2021. Este aumento contrasta con los descensos del Barcelona o del Atlético de Madrid, especialmente de un club catalán que se quedará en 97 millones después de disfrutar de 347 millones la pasada campaña.

Las ventas realizadas en años anteriores, las reducciones salariales desde que estalló la pandemia, la ausencia de grandes desembolsos en fichajes y el aumento de los fondos propios son algunos de los mecanismos aplicados por el Real Madrid estos años. Estos ajustes han permitido al club acabar los dos últimos ejercicios, desde que comenzó la pandemia, con resultados positivos hasta dejar un beneficio de más de un millón de euros en este periodo.

A la vista de estas cifras, queda confirmado que el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid era posible. El club blanco intentó hacerse con los servicios del delantero galo hasta el último día de mercado, pero la negativa del PSG a vencerle impidió cualquier operación. A partir del 1 de enero de 2022 el joven goleador será libre para negociar con quien quiera y la directiva merengue podrá volver a intentar el fichaje.

Plan anti-Covid

"Un milagro no es", reconocía Guerra sobre la situación económica del Real Madrid. "La gestión económica que ha hecho el Real Madrid durante la pandemia ha sido excelente. Si sumamos los resultados obtenidos de las temporadas 19/20 y 20/21 creo recordar que la suma era un resultado de beneficio de un millón de euros", afirmaba. Y no se equivocó.

El Real Madrid confirmó 320.000 euros de beneficio el año pasado, cuando la pandemia de la Covid-19 ya había hecho efecto. Por si fuera poco, tras la 2020/2021 cifró en 874.000 euros el resultado positivo del final del ejercicio. En total, 1.194.000 euros en dos años marcados por la falta de público y la caída desmesurada de ingresos por venta de entradas.

Sin embargo, la fórmula es conocida por todos: "Habían logrado equilibrar todos los gastos respecto a sus ingresos para no tener pérdidas. No hay secreto oculto, es un secreto a voces: habéis visto las cesiones de los jugadores, las ventas, las reducciones de sueldos", ha explicado José Guerra este miércoles. A la reducción salarial del 10% que el Real Madrid ha realizado a los integrantes de su plantilla y los altos cargos del club, se suma el ahorro en el mercado de fichajes, donde la entidad ha pasado de ser un equipo comprador a uno vendedor para hacer frente a la crisis.

El Real Madrid ha finalizado esta última ventana de traspasos de verano con un resultado positivo de 47 millones de euros, gastando únicamente en la incorporación de última hora de Eduardo Camavinga. La temporada anterior, contando los dos mercados, finalizó con más de 100 millones de euros ingresados en ventas. Habría que remontarse a la 2019/2020, antes del estallido de la pandemia, para ver un resultado negativo en el mercado: -220 millones tras fichar a jugadores como Hazard o Jovic.

Sin embargo, dichas operaciones se elaboraron siempre dentro de los márgenes permitidos, pues dicho ejercicio acabó con casi 40 millones de euros de beneficio tras impuestos, un 23% más que el curso anterior. Así las cosas, el conjunto blanco ha logrado un patrimonio neto de 534 millones de euros y una tesorería de 122 millones a finales de junio de 2021.

Sumando los fondos propios y haciéndose valer del espacio salarial que no está gastando, el Real Madrid está en plenas condiciones para abordar un fichaje galáctico como el de Kylian Mbappé o Erling Haaland este próximo mercado de fichajes. De hecho, a día de hoy parece el único club de la competición española en condiciones para poder hacer frente a un fichaje de tales dimensiones.

La ventaja financiera que ahora tiene el Real Madrid con respecto al resto de clubes es reconocida incluso por su eterno rival. Eduard Romeu, actual vicepresidente económico del FC Barcelona reconoció hace unas semanas en una entrevista en la cadena Cope, el excelente trabajo realizado por el club blanco: "Si hubiéramos hecho los deberes en los últimos años estaríamos en la misma situación. Florentino Pérez ha hecho una gestión del club que es para sacarse el sombrero. A nivel empresarial nadie va a descubrirle".

La operación Mbappé

El club merengue lleva años detrás de Kylian Mbappé, pero este verano dio el paso más atrevido para intentar hacerse con sus servicios. Los rumores sobre el interés del Real Madrid en el jugador eran constantes y la entidad decidió lanzarse a por el talento, después de sus negativas a renovar con el PSG. El Real Madrid envió una oferta de 160 millones de euros y comenzó la carrera por el fichaje.

El PSG rechazó esa primera oferta y el Real Madrid subió hasta los 180 milones de euros. Una propuesta que ofrecía al club francés la opción de recuperar lo invertido en su día y evitaría la opción de que el jugador se fuera gratis el verano de 2022. Pese a ello, la directiva encabezada por Al-Khelaifi se cerró en banda. Sin contestar las ofertas, mantuvieron el silencio hasta el último instante y consiguieron mantener a Mbappé una temporada más.

El próximo día 1 de enero, cuando el jugador tenga total libertad para negociar por quien quiera, el Real Madrid podrá negociar su incorporación para la próxima temporada. El PSG, así, perderá la opción de ingresar dinero por la venta del futbolista y el conjunto blanco podrá hacer realidad el sueño de ver al galo enfundado con su camiseta.

