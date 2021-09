La imagen de Messi tumbado en la barrera que enfada al futbol: "¡Es una falta de respeto!"

Leo Messi consiguió este martes estrenarse con su primer gol con la camiseta del París Saint-Germain (PSG). Fue en el duelo de Champions League contra el Manchester City y tras el partido aseguró que tenía ganas de estrenar su casillero con su nuevo equipo.

"Tenía ganas. Tuve pocos partidos todavía. Ha sido mi segundo partido en este estadio, pero me voy acostumbrando al equipo, a los compañeros", dijo el exjugador del Barcelona a las televisiones con derechos.

Messi, que ha jugado los dos primeros partidos de la Champions del PSG, no firmó una actuación extraordinaria, pero en una arrancada en el minuto 74 y tras apoyarse en una pared con Kylian Mbappé, demostró su calidad llevando el balón a la escuadra de Ederson.

"Sabía que hoy era un día importante. Pero hay que seguir, quedan muchos partidos esta temporada", agregó el argentino.

La falta de la polémica

Sin embargo, esa no fue la única imagen que Messi dejó en el partido. Una mucho más surrealista se dio durante una falta favorable al City. El argentino se tuvo que poner en la barrera de su equipo, pero no de la forma usual sino que se tuvo que tumbar detrás de sus compañeros en una práctica cada vez más común para taponar los balones rasos.

Lo hizo aún más grave que la situación se diera en el minuto 91 de partido, ya con los de Pochettino por delante en el marcador con un resultado de 2-0 tras los goles de Gueye y el propio Messi.

Ferdinand enfurece

A muchos sorprendió que fuera Messi el que tuviera dicha orden, provocando el enfado de algunos que lo consideran una falta de respeto por la talla del jugador. Rio Ferdinand fue uno de ellos: "No podíamos creerlo. Es uno de los mejores de la historia, sino el mejor. En el momento en que Pochettino se lo pidió en el entreno alguien debería haber aparecido y decirle "no, no, no, esto no le puede pasar a Messi". No puedes, es irrespetuoso. No debería de haber sucedido. Si yo estuviera en el equipo le diría "tranquilo, me tiro yo por ti". No podía ver a Messi ahí así tirado. Él no es de los que se ensucia la equipación. No es algo que haga Messi...", dijo en BT Sport.

