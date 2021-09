Pochettino y Messi 'firman' la paz en el PSG tras las últimas polémicas

🎙 La réaction de Leo Messi après la victoire 🆚 Manchester City : « Sur le but, tout va très vite. C'est un contre, je joue avec @KMbappe qui me la remet en une touche de balle et je peux frapper instantanément. »



Et aussi Mauricio Pochettino et @gigiodonna1 🗣#𝐏𝐒𝐆𝐌𝐂𝐈 pic.twitter.com/RK0ehm38FR