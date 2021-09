Seedorf: "El Real Madrid de Ancelotti me gusta, el centro del campo va mejorando"

Clarence Seedorf, leyenda del fútbol europeo con pasado en equipos como Real Madrid o Milan, intervino este martes en La Tribu de A Diario, programa que se emite en Radio MARCA. El mito neerlandés analizó la jornada europea, en la que el Atlético de Madrid se mide a un Milan de vuelta en la Champions, y al nuevo Madrid de Carlo Ancelotti.

Recuerdos contra el Atleti

"Mi primer partido en el Real Madrid fue contra el Atleti, en el que hice el gol, era un día después de que naciera mi hija. Fue muy especial todo. En el Milan llegamos a Madrid tras una derrota en el primer partido e hicimos un gran partido contra un gran Atlético. Son recuerdos especiales y hoy habrá un partido con un Milan muy motivado y un Atleti que sigue siendo muy competitivo".

El Milan, de vuelta

"Han pasado 7 años y en el AC Milan echaban de menos la Champions. El Milan han sufrido mucho como club. Está en fase de reconstrucción y Son importantes partidos como hoy para que un grupo nuevo pueda entender lo que se necesita después de lo que ha sufrido un club que ahora está en fase de construcción. Liverpool y Atleti son grandes rivales".

Pioli

"Es un entrenador que tiene un juego muy positivo. Tiene un grupo joven. Ha traído ahora jugadores con experiencia, pero está construyendo algo bueno".

Brahim Díaz

"La dificultad no es hacer algunos partidos buenos, es mantener ese nivel todo el año y, especialmente, en partidos con más nivel como el de hoy. No puedes pensar en entrar y tomar las cosas a la ligera. Hay que estar muy concentrados".

Roberto Carlos

"Estuve cuatro años con él, ya os podéis imaginar... Roberto Carlos es mi hermanito, el tiempo pasa y relaciones así quedan siempre porque son fuertes".

El mensaje del PSG

"No sé si es falta de ambición o miedo de cargar demasiado la tensión. Ahora que Messi ha llegado no pueden decir eso. No estoy de acuerdo con eso, si tengo un equipo que puede luchar para ganar la Champions, hay que decirlo. Solo uno gana, pero si puedes aspirar...".

El Real Madrid de Ancelotti

"Ancelotti es una garantía. Es muy experto y lo hizo muy bien en su anterior vez en el Madrid. Ha encontrado otra vez su equilibrio. No lo hizo bien contra el Inter y aún así ganó, eso es algo que hay que tener. Esa capacidad ayuda para construir un equipo capaz de competir, sobre todo en la segunda fase de la temporada.

En el medio campo, poco a poco, las cosas van mejorando. Este Madrid me gusta porque veo flexibilidad táctica, la capacidad de adaptarse a la forma y sus jugadores".

