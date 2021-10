El Real Madrid, plagado de bajas ante el Espanyol: la convocatoria completa de Ancelotti

El Real Madrid ha dado a conocer la convocatoria completa para el duelo ante el Espanyol. El equipo de Carlo Ancelotti viajará a Barcelona en el que es el último partido antes del próximo parón de selecciones. Y el conjunto blanco lo hará con una plantilla plagada de bajas tras el duro golpe anímico de la Champions League al perder contra un debutante Sheriff.

Ancelotti, que en rueda de prensa ya había adelantado que habría bajas como la de Mendy, tendrá lastrada la línea defensiva. El jugador francés no volverá a los terrenos de juego hasta después del parón y junto a él pueden llegar tanto Carvajal como Marcelo, por lo que la próxima semana será clave para observar en los entrenamientos del Real Madrid quién está en plenas condiciones para jugar.

El técnico italiano también tendrá menos opciones en el centro del campo, donde no están Marco Asensio ni Isco. Dos jugadores que en las últimas semanas estaban siendo habituales, especialmente el balear, y que para esta jornada ante el Espanyol se han quedado fuera de la convocatoria por su situación física. Camavinga sí está y también Toni Kroos, que cumple las mejores expectativas para regresar a La Liga después de semanas sin poder debutar en competición doméstica.

Respecto a las ausencias de Asensio e Isco, Ancelotti no dio detalles en su comparecencia y tampoco hay parte médico sobre su estado físico. Sin embargo, ninguno de los dos realizó la última sesión de entrenamiento junto al resto de sus compañeros y se ejercitaron en el interior de las instalaciones con los demás lesionados. "Carvajal, Ceballos, Isco, Asensio, Bale y Mariano trabajaron en el interior de las instalaciones", apuntó el club merengue en en resumen de la jornada.

Tampoco está Antonio Blanco, que se ha posicionado como uno de los canteranos más empleados por el entrenador del Real Madrid esta temporada. Una baja que se entiende en favor del Real Madrid Castilla, que recientemente ha perdido por lesión a Iván Morante y que es probable que necesite recuperar a Blanco para que se encargue de la dirección de juego en el césped. Esa baja puede ser clave, pues Morante apunta a tres meses de recuperación, por lo que habrá que esperar a próximas convocatorias para ver cuál es el papel de Antonio Blanco en el primer equipo.

Ancelotti, pese a todo, no está preocupado. Según detalló en rueda de prensa, espera cambiar la dinámica tras el tropezón de Champions ante el Sheriff. "Los últimos dos partidos hemos tenido la dificultad que no habíamos tenido antes. Tenemos que cambiar esa dinámica, pero esto es el fútbol. El momento difícil siempre llega, pero no veo que sea tan mal momento. Hay que meterle energía y equilibrio", indicó a los medios.

Convocatoria completa

Porteros: Courtois, Lunin, Luis López.

Defensas: Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Miguel.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Lucas Vázquez, Camavinga.

Delanteros: Hazard, Benzema, Jovic, Vinicius, Rodrygo.

