La lección que deja la derrota del Barça en la Champions femenina según Alexia Putellas

El Fútbol Club Barcelona Femenino se quedó a las puertas de la gloria tras perder contra el Olympique de Lyon en la final de la Women's Champions League. Una derrota que deja una lección importante y que puso de relieve nada más caer en el Juventus Stadium la actual Balón de Oro, Alexia Putellas.

El fútbol femenino español se preparaba para un nuevo éxito, pero fue el todopoderoso Olympique de Lyon de Ada Hegerberg, Amandine Henry o Wendie Renard el que ganó y se llevó el título a casa. Un duelo que retrata, en parte, a la liga española. O al menos eso es lo que piensan en Can Barça.

Así lo explicó Alexia Putellas en TV3: "La valoración que saco es que, por mucho que entrenemos, necesitamos el ritmo competitivo de ellas porque este ritmo no es el que tenemos en la competición doméstica. Se consigue apretando todas, todas las infraestructuras, todas las jugadoras, se tiene que apretar todo si queremos tener este ritmo competitivo, se tiene que cambiar...".

La lección de la final

En el minuto 6 de partido, el Barça Femenino ya iba por detrás en el marcador. Amandine Henry marcó un auténtico golazo por la escuadra ante el que nada pudo hacer Sandra Paños. Después, en el ecuador de la primera parte, fue Ada Hegerberg la que se encargó de ampliar distancias. Ya en el 33', Catarina Macario marcó el tercero de la tarde.

Pareció entonces que el Olympique de Lyon había sentenciado la final. Pero Alexia Putellas marcó antes del descanso, el que, a la postre, se convirtió en el gol del honor para las azulgranas. El encuentro acabó con ese 1-3 en el luminoso. Una dura derrota para el Barcelona y también para el fútbol femenino español. Una derrota que invita a pensar en algo que la propia capitana culé dijo después.

¿Falta competitividad en la Primera Iberdrola? Esta es la pregunta que ahora se hacen tanto en Can Barça como en el resto de clubes de la liga española de fútbol femenino. Las de Jonatan Giráldez se proclamaron campeonas a falta de seis jornadas para el final del torneo doméstico.

Con el final de la liga, llegó el momento de revisar los números de un Barcelona campeón. Campeón e intratable. Pleno de victorias. 30 triunfos en las 30 jornadas disputadas de la Primera Iberdrola. Ni un solo empate y mucho menos una derrota para las azulgranas. 90 puntos de 90 posibles logrados gracias a los 159 goles a favor y únicamente 11 tantos en contra.

No es ningún secreto que el Barça es el gran dominador del fútbol femenino español. Gracias a un proyecto hecho a base de jugadoras de la casa y de algunas de las mejores futbolistas del mundo. Tampoco lo es que también es uno de los grandes de Europa. Y eso no queda en el olvido pese a esta derrota en la final de la Champions femenina.

Sin embargo, sí que es un aviso de que las cosas se pueden hacer mejor. No ya en el Barcelona, sino en el fútbol femenino de nuestro país. Una lección que quiso hacer ver a todo el mundo la mismísima Alexia Putellas. Se necesita dar un paso hacia delante. Desde todos los organismos. Cada una de las profesionales. "Se tiene que apretar todo si queremos tener este ritmo competitivo. Se tiene que cambiar", señaló la actual mejor jugadora del mundo.

"No es una cuestión de inversión, a mí como me jugadora me encantaría tener este ritmo de competición cada partido, porque así se te anticipan en cada jugada, pero esto a toro pasado. Estoy fastidiada, como todas mis compañeras. Me sabe muy mal por toda esta gente que se ha pegado una paliza desde Barcelona para venir hasta aquí. No hemos podido lograr que tengan un buen recuerdo", sentenció Putellas.

