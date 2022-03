El duro discurso de Higuaín en renuncia al fútbol: "No es el mundo en el que quiero estar"

Gonzalo Higuaín, a sus 34 años, se ha desencantado por completo del fútbol. Al menos, del de máximo nivel. En la MLS, en las filas del Inter Miami, vive su recta final como profesional. En este punto de una carrera, a los futbolistas les asaltan dudas sobre qué es lo siguiente que harán y el 'Pipita' tiene claro que, sea lo que sea, será lejos del mundo del fútbol.

Higuaín ha hablado sobre este tema en una entrevista en la televisión argentina, en Univisión. El duro relato del delantero que pasó por las filas del Real Madrid reflejan la parte más oscura de ser futbolista profesional, desde la toxicidad que les persigue a todos durante su carrera hasta el olvido en el que caen cuando se retiran.

"Cuando uno empieza a jugar, dice 'uy qué bonito todo'. Cuando lo empezás a conocer a fondo, las maldades, las envidias, los celos... Ya teniendo todo lo que tengo, lo más importante, que es mi mujer y mi hija, que es lo mejor que me dió el fútbol, aunque haya sido a cambio de un alto precio, en lo que a nieve vital se refiere", confiesa.

Gonzalo Higuaín, en un partido del Inter Miami de la MLS Reuters

Cree Higuaín que la imagen concebida por el público respecto a los futbolistas profesionales es muy diferente a como ellos lo perciben: "El jugador de fútbol sirve o existe hasta que juega al fútbol, después no te llama más nadie. Eso lo tengo clarísimo hace años. Es una botella descartable. Se vacía, te pisan y te tiran", detalla.

De ahí que no tenga planeado seguir vinculado al fútbol una vez cuelgue las botas, lo cual cada vez ve más cerca: "¿Mi vida al retirarme? Será lejos del fútbol, claramente. Muy lejos. Lo voy a disfrutar hasta que lo juegue, pero después ni cerca. Es una contaminación muy mala. No es dolor ni molestia, siento que no es el mundo en el que quiero estar".

La muerte de su madre

En la entrevista, Higuaín también trata otros asuntos personales como el fallecimiento de su madre ocurrido hace solo un año. El 'Pipita' hizo esta profunda reflexión: "La gente no tiene ni idea de lo que es un jugador de fútbol. Cree que jugamos al fútbol y ya está. Tenemos padre, tenemos madre, como ustedes. Y tenemos las mismas miserias que tienen todos".

Echando la vista atrás, el delantero argentino se muestra orgulloso de lo conseguido como jugador de equipos como Real Madrid, Nápoles y Juventus y representando durante muchos años a la selección de Argentina: "Superé ampliamente las expectativas que tenía y soy un agradecido de todo lo que me dio el fútbol...Cuando sos niño, no te imaginás eso".

