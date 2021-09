Higuaín: "Metí 26 goles y ficharon a Benzema y Kaká; dije '¡no puede ser!'"

Gonzalo Higuaín vuelve a disfrutar del fútbol. Lo hace en el otro lado, el más relajado, en una liga de menor calado como la MLS norteamericana. Juega en el Inter de Miami y desde allí ha concedido una entrevista a la ESPN en la que habla de su paso por el Real Madrid en el comienzo de su carrera. Llegar tan joven al equipo blanco no es fácil para nadie y así lo relata él.

"No iba a ir al primer equipo del Real Madrid. Ellos me compraron y me iban a dejar en el Castilla. Estaba la posibilidad de ir a cedido también. Mi papá en el avión me dijo: "Lo único que te voy a pedir, es que no tengas miedo. Miedo nunca, si respeto'... y esa frase me quedó. Cuando llegué, entrené con el primer equipo y al segundo entrenamiento Capello me dice 'Te quedas con nosotros'. A los 3 o 4 días debuté como titular en Copa del Rey. Terminé jugando por derecha", cuenta sobre su llegada.

Echando la vista atrás, reconoce que esa oportunidad le llegó muy temprano y no tuvo tiempo casi ni de disfrutarla: "No lo esperaba, ni un poco. No esperaba jugar 6 meses en River e irme al Real Madrid. Yo esperaba jugar un par de años en River, jugar Copa Libertadores y de ahí saltar a Europa. Mantenerme el Real Madrid fue muy duro, fue difícil entrar al Bernabéu con 18 años. Por ahí cuando estas en el momento no lo valoras y ahora que pasan los años y me veo en los máximos goleadores de la historia del Real Madrid me sorprendo y digo "Que grosso lo que hice"... Soñaba con jugar en Europa pero no me imaginé la carrera que hice", relata.

Higuaín y Benzema celebran un gol con el Real Madrid. REUTERS

Cambio en 2009

Si llegar fue difícil, mantenerse todavía más. En 2009 se complicó todo con la llegada al equipo en estampida de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Kaká: "Después un año hice 27 goles, Cristiano 26... y en el verano trajeron a Benzema y Kaká. Dije: 'No puede ser. ¿Cuántos goles tengo que meter? Salgo goledor y me traes a Benzema y Kaká'", recuerda.

Eso sí, reconoce que aquello le obligó a ser mejor jugador: "Vino Karim y me hizo sacar lo mejor de mí y yo a él. Con Benzema fue una competencia muy sana. Nos hizo rendir a los dos. Se le veía que era un delantero buenísimo. Lamentablemente no pudimos jugar mucho juntos".

[Más información: El mejor Benzema: el líder que espera a Mbappé y a Haaland en el Real Madrid]

Sigue los temas que te interesan