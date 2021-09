Rummenigge suelta la bomba: "Posiblemente el Real Madrid consiga a Haaland y Mbappé"

Karl-Heinz Rummenigge charló con el diario Bild después de que el Bayern Múnich se impusiera al Barcelona (0-3) en su visita al Camp Nou. El exdirector general de la entidad bávara, además de analizar el partido y el estado actual del club azulgrana, también dejó unas sorprendentes palabras sobre Haaland y los fichajes del Real Madrid.

Todo surgió a raíz de una pregunta en la que le hacían referencia a la posible salida de Robert Lewandowski, la estrella del Bayern Múnich, rumbo al Madrid. Rummenigge lo explicó: "¡Es una máquina de goles! Coqueteó con el Real Madrid al principio. Pero siempre le dijimos: también puedes ganar la Champions League con el Bayern de Múnich".

"Con Lewandowski tienes al mejor delantero centro del mundo", añadió. Tiene claro quién le sigue: "Haaland es el segundo mejor". Entonces, dio su visión de lo que piensa que serán los planes del Bayern: "Creo que el Bayern tiene interés en que Robert se quede más allá del final de su contrato en 2023".

Erling Haaland, en un partido del Borussia Dortmund en la temporada 2021/2022 Reuters

Eso descartaría al Bayern de la pelea por Haaland. Además, rechaza a otro equipo en la batalla: "Haaland es una inversión. No creo que vaya a Liverpool. Con Haaland, tampoco descartaría al Real. Tal vez abran la caja un poco más en el verano y posiblemente consigan a Haaland y Kylian Mbappé", sorprendió Rummenigge.

El Barça sin Messi

Ya sobre el Barça dijo lo siguiente: "Si miras al equipo, cómo se desempeñaron tácticamente. Con Messi, les han arrancado el alma. Se enfrentan a tiempos difíciles. Era imprescindible venderlo. La liga española ha marcado un autogol con él". Además, asegura que lo de Messi por el Bayern era imposible: "Eso no es presentable, eso no era un problema. No puedes pensar en eso. El contenido está a alturas tan vertiginosas".

Elogió a uno de los jugadores bávaros: "Thomas Müller es un automotivador. Fue uno de los grandes beneficiados del cambio de Kovac a Flick. Es un jugador muy valioso, un poco como el alma del equipo".

Mundial cada dos años

Entre otros temas, criticó la idea de la FIFA y Arsene Wenger de realizar un Mundial cada dos años: "No soy amigo de los acontecimientos inflacionarios. Lo que necesitamos urgentemente es una racionalización del calendario futbolístico. ¡Está demasiado lleno! De la UEFA tenemos una Liga de Naciones que antes no existía. Una Eurocopa con más equipo y un Mundial con más equipos. Es posible que necesitemos dividir el calendario en bloques. Necesitamos más calidad. Tienes que discutirlo sin emociones y luego encontrar una solución".

Anécdota con Cristiano

Por último, recordó una anécdota que vivió con Cristiano Ronaldo, quien ha regresado al Manchester United por la puerta grande: "¡Es un fenómeno! Tiene 36 años, juega 20 años en el nivel. Tiene una parte superior del cuerpo como Adonis. Recuerdo una escena cuando estaba en Turín. De repente, estaba parado detrás de una puerta con las manos en alto. Le pregunté: '¿Qué estás haciendo?' Y él dijo: 'Estoy practicando la celebración de mi próximo gol...'", finalizó.

